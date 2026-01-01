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UVA का EA Doodle के साथ शेड्यूलिंग में महीने में 2 दिन कैसे बचाता है

Doodle कई अधिकारियों के कैलेंडर का प्रबंधन करने में मदद करता है और एक सप्ताह में दस तक आंतरिक और बाहरी बैठकें निर्धारित करता है।

क्या आप अपने समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए तैयार हैं? एक Doodle विशेषज्ञ से इस बारे में बात करें।

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A graphic of a white paper on a green background with the logo of the University of Virginia at the top

कार्यकारी सहायक सारा ने हमें बताया कि वह Doodle का उपयोग करके कई कार्यकारी अधिकारियों के कैलेंडर का प्रबंधन करती हैं और एक सप्ताह में दस तक आंतरिक और बाहरी बैठकें निर्धारित करती हैं – सब कुछ बिना किसी परेशानी के!

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शैक्षणिक माहौल में बैठकों का समय तय करना जटिल होता है, खासकर जब उन बैठकों में विश्वविद्यालय के शोध और प्रबंधन पक्षों के आंतरिक और बाहरी हितधारकों या आमंत्रितों को एक साथ लाया जाता है। कई प्रतिस्पर्धी कैलेंडरों पर सहमति बनाने के लिए Doodle का उपयोग करके, सारा समय-साध्य बैठक प्रशासन से बचती है – जिससे उसे प्रति माह दो दिन का समय बचता है!

अपने सी-सुइट के शेड्यूल को आसानी से लॉक करें।

सारा का अनौपचारिक पद-नाम, उद्धरण चिह्नों में 'सुपर-टेम्प', है, और यह जितना सुनने में लगता है, उतना ही मांगलिक है। वह एक फ्लोटिंग एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, जो एक दिन विश्वविद्यालय के सीओओ के लिए बैठकें बुक करती है और अगले दिन वीपी को सहायता प्रदान करती है।

इस तनावपूर्ण कार्यक्रम के बावजूद, जब बैठकें होती हैं तो कोई भी बात छूटती नहीं है। सारा इन सभी कैलेंडरों में बैठकों का प्रबंधन करने के लिए Doodle का उपयोग करती है, और वह इसके परिणामों से बेहद खुश है। चाहे प्रत्येक बैठक में कितने भी लोग शामिल हों, सारा कुछ ही क्षणों में सभी के लिए उपयुक्त समय ढूंढ लेती है।

Doodle के अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग असिस्टेंट के परिचय के साथ बुकिंग पेज, सारा के पास कई ऑनलाइन कैलेंडर सेट करने की क्षमता है, जिनके माध्यम से मेहमान सीधे उसके कार्यकारी के कैलेंडरों में अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।

मैं जो बैठकें निर्धारित करता हूँ, वे विश्वविद्यालय भर के वीपी, सहायक वीपी, अन्य निदेशक, सीओओ, सीएफओ, सीटीओ और विभिन्न विभागों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तक कुछ भी हो सकती हैं।

Doodle के समर्थन से जटिल परियोजनाओं को आसानी से पूरा करें।

जब सारा को विश्वविद्यालय में सैकड़ों उच्च-स्तरीय अधिकारियों और शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए एक नेतृत्व रिट्रीट आयोजित करनी थी, तो उन्होंने Doodle का सहारा लिया। सभी के लिए उपयुक्त समय तय करना एक आसान और तेज़ प्रक्रिया थी, और वह जल्द ही परियोजना योजना के अगले चरणों में आगे बढ़ सकीं।

उपयोग के मामले: इवेंट्स, कार्यकारी शेड्यूलिंग, टीम बैठकें, वन-ऑन-वन बैठकें, अपॉइंटमेंट्स, कई कैलेंडर

एक ऐसा शेड्यूलिंग टूल आज़माएँ जो आपके काम को गति बनाए रखे।

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