Asystentka kierownictwa Sarah opowiedziała nam, jak korzysta z aplikacji Doodle, by zarządzać kalendarzami kilku członków kierownictwa i planować nawet dziesięć spotkań wewnętrznych i zewnętrznych tygodniowo – a wszystko to bez większego wysiłku!

Pożegnaj się z bezsensowną wymianą e-maili

Planowanie spotkań w środowisku akademickim jest skomplikowane, zwłaszcza gdy spotkania te gromadzą wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy lub zaproszonych gości z różnych działów uniwersytetu – zarówno badawczych, jak i zarządczych. Korzystając z serwisu Doodle do uzgadniania terminów w wielu nakładających się na siebie kalendarzach, Sarah unika czasochłonnych czynności administracyjnych związanych z organizacją spotkań – dzięki czemu oszczędza aż dwa dni w miesiącu!

Z łatwością ustal harmonogramy pracy kadry kierowniczej wyższego szczebla

Nieoficjalny tytuł Sarah to, cytując, „super-temp”, i jest to stanowisko tak wymagające, jak się wydaje. Pełni rolę mobilnej asystentki kierownictwa – jednego dnia organizuje spotkania dla dyrektora operacyjnego uniwersytetu, a następnego wspiera wiceprezesa.

Pomimo tego napiętego harmonogramu, jeśli chodzi o spotkania, nic nie umyka jej uwadze. Sarah korzysta z serwisu Doodle do zarządzania spotkaniami we wszystkich tych kalendarzach i jest bardzo zadowolona z efektów. Niezależnie od tego, ile osób bierze udział w danym spotkaniu, Sarah w mgnieniu oka potrafi znaleźć termin, który odpowiada wszystkim.

dWraz z wprowadzeniem asystenta do planowania spotkań firmy Doodle Booking Page, Sarah ma możliwość tworzenia wielu kalendarzy internetowych, dzięki którym goście mogą rezerwować terminy bezpośrednio w kalendarzach jej kierownictwa.

„Spotkania, które organizuję, mogą dotyczyć różnych osób – od wiceprezesów z całej uczelni, przez zastępców wiceprezesów, innych dyrektorów, dyrektorów operacyjnych (COO), dyrektorów finansowych (CFO) i dyrektorów ds. technologii (CTO), aż po dyrektorów generalnych z różnych działów”.

Z łatwością realizuj złożone projekty dzięki wsparciu firmy Doodle

Kiedy Sarah musiała zorganizować wyjazd szkoleniowy dla setek wysokich rangą kadr kierowniczych i pracowników naukowych uniwersytetu, skorzystała z serwisu Doodle. Ustalenie terminu dogodnego dla wszystkich okazało się łatwe, a do tego szybkie, dzięki czemu wkrótce mogła przejść do kolejnych etapów planowania projektu.

Przykłady zastosowań: Wydarzenia, planowanie spotkań kadry kierowniczej, spotkania zespołów, rozmowy indywidualne, terminy, wiele kalendarzy