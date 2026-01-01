Jako konsultant ds. edukacji Doug Fireside podróżuje po Stanach Zjednoczonych, pomagając szkołom we wdrażaniu i udoskonalaniu systemów oceny nauczycieli. Skuteczne doradztwo zależy na współpracy, dlatego kalendarz Douga jest wypełniony spotkaniami. Rozmawialiśmy z Dougiem o tym, jak dzięki Doodle doprowadził planowanie spotkań do perfekcji.

Gdy organizacja spotkań staje się łatwiejsza, widać wyraźny wzrost frekwencji

Konsultacje Douga odbywają się na zasadzie dobrowolności. Optymalizacja procesów oceny nauczycieli to ważne zadanie. Jednak przekonanie przeciążeni nauczyciele Znalezienie czasu w swoim napiętym harmonogramie może stanowić wyzwanie.

Doug utworzy kilka ankiet w serwisie Doodle z propozycjami terminów konsultacji i prześle je z wyprzedzeniem, aby nauczyciele mogli wybrać dogodne dla siebie terminy. Dzięki wykorzystaniu serwisu Doodle Doug zauważył znaczny wzrost liczby nauczycieli korzystających z jego sesji konsultacyjnych. Misja zakończona sukcesem

Planuj spotkania we wszystkich rodzajach kalendarzy

Doug boryka się z problemem, który jest dobrze znany każdemu, kto pracuje jako konsultant: organizowanie spotkań, gdy uczestnicy nie korzystają z tego samego systemu kalendarza. Na szczęście Doodle współpracuje z każdym kalendarzem. Spotkania umówione za pomocą Doodle są automatycznie synchronizowane z kalendarzami wszystkich uczestników, niezależnie od tego, czy korzystają z Outlooka, G-Suite czy innego systemu. Każda osoba zaproszona na spotkanie za pomocą Doodle otrzyma zaproszenie do kalendarza. Godzenie obowiązków związanych z klientami i kalendarzami nigdy nie było prostsze.

Przeglądaj dotychczasowe i przyszłe spotkania w jednym miejscu.

Doodle ułatwia rozliczanie się z wykonanych zadań. Doug kupił Doodle, aby zaoszczędzić czas poświęcany na organizację spotkań i efektywniej zarządzać swoim kalendarzem wypełnionym spotkaniami z osobami z zewnątrz. Jak jednak sam przyznaje, był mile zaskoczony tym, jak dobrze aplikacja sprawdza się jako narzędzie do rejestrowania przebiegu poprzednich spotkań. Możliwość rejestrowania i śledzenia sesji konsultacyjnych sprawiła, że ważna część jego pracy – monitorowanie ogólnych postępów szkoły – stała się znacznie bardziej wydajna.

„...nawet gdybym działał na własną rękę, gdybym dopiero co otworzył własną firmę, prawdopodobnie i tak skorzystałbym z tej usługi.”

Przykłady zastosowań: Wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze, spotkania indywidualne, spotkania grupowe, różnice czasowe, umawianie spotkań