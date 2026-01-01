Sarah, som är chefsassistent, berättade för oss hur hon använder Doodle för att hantera flera chefers kalendrar och boka upp till tio interna och externa möten per vecka – helt utan problem!

Säg adjö till meningslöst mejlväxlande

Det är komplicerat att planera möten i en akademisk miljö, särskilt när mötena samlar interna och externa intressenter eller inbjudna gäster från både universitetets forsknings- och ledningssida. Genom att använda Doodle för att samordna ett stort antal olika kalendrar slipper Sarah tidskrävande mötesadministration – vilket innebär en tidsbesparing på hela två dagar i månaden!

Få snabbt och enkelt ordning på ledningens scheman

Sarahs inofficiella titel är, så att säga, ”supervikarie”, och den är precis så krävande som den låter. Hon är en rörlig chefsassistent som ena dagen bokar möten åt universitetets operativa chef och nästa dag bistår vice rektorn.

Trots det här stressiga schemat glömmer hon aldrig bort något när det gäller möten. Sarah använder Doodle för att hantera möten i alla dessa kalendrar, och hon kunde inte vara mer nöjd med resultatet. Oavsett hur många som deltar i varje möte kan Sarah på nolltid hitta en tid som passar alla.

dI och med lanseringen av Doodles assistent för tidsbokning Booking Page, Sarah har möjlighet att skapa flera onlinekalendrar som gästerna kan använda för att boka möten direkt i hennes chefs kalendrar.

”De möten jag bokar kan handla om allt från vice rektorer på hela universitetet, biträdande vice rektorer, andra direktörer, operativa chefer, ekonomichefer, teknikchefer och verkställande direktörer inom olika avdelningar.”

Genomför komplexa projekt utan problem tack vare stöd från Doodle

När Sarah skulle anordna en ledarskapskonferens för hundratals högt uppsatta chefer och akademisk personal vid universitetet vände hon sig till Doodle. Att hitta en tidpunkt som passade alla gick smidigt och, för att inte tala om, snabbt, och hon kunde snart gå vidare till nästa steg i projektplaneringen.

Användningsfall: Evenemang, ledningens schemaläggning, teammöten, enskilda samtal, möten, flera kalendrar