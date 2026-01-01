Przemysł Edukacja Funkcje Doodle Planowanie spotkań 1:1

Naukowcy z laboratorium Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis mają ważniejsze sprawy na głowie niż planowanie kontroli bezpieczeństwa. Tarran Richardson, specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny środowiska na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, opowiedział nam, w jaki sposób funkcja spotkań 1:1 w aplikacji Doodle pomogła jego zespołowi zaoszczędzić nawet miesiąc czasu, uniknąć niepotrzebnych opóźnień w kontrolach oraz zapewnić zgodność laboratorium z przepisami bezpieczeństwa.

Ich wyzwanie

Inspekcje stanowią niezbędny element prowadzenia laboratorium, które działa skutecznie, bezpiecznie i zgodnie z przepisami. Jednak koordynacja i uzgadnianie harmonogramów wszystkich zaangażowanych stron (tj. naukowców, kierowników laboratoriów, asystentów) może okazać się logistycznym koszmarem.

W przypadku Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis ma to szczególne znaczenie, ponieważ liczba kontroli laboratoryjnych w ciągu jednego roku może sięgać setek – a każda z nich wymaga przeprowadzenia wieloetapowej oceny i spełnienia szeregu wymogów dotyczących zgodności z przepisami. Dlatego nawet najmniejsze niedociągnięcia w planowaniu mogą narazić laboratoria tej uczelni na ryzyko niezgodności z przepisami.

Właśnie dlatego na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis zdawano sobie sprawę, że zwykłe kalendarze i wymiana e-maili po prostu nie wystarczą. Potrzebna była natomiast platforma do planowania, która mogłaby uprościć, zautomatyzować i przyspieszyć proces planowania, zapewniając przeprowadzenie niezbędnych kontroli laboratoryjnych pod kątem zgodności z przepisami.

Rozwiązanie

Naukowcy z laboratoriów Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis mają ważniejsze sprawy na głowie niż planowanie kontroli bezpieczeństwa. Ich czas i energię lepiej poświęcić na prowadzenie badań naukowych i medycznych, eksperymentów oraz prób klinicznych, które mogą potencjalnie zmienić świat – a nawet uratować życie wielu ludzi.

Korzystając z Doodle 1:1, zespół laboratoryjny z UC Davis zdołał zaoszczędzić znaczną ilość czasu (w niektórych przypadkach nawet cały miesiąc), planując setki kontroli w ciągu zaledwie kilku minut. Zamiast wysyłać setki, a nawet tysiące e-maili do inspektorów i audytorów, zespół laboratoryjny z UC Davis może wysyłać zaproszenia 1:1 za pośrednictwem serwisu Doodle, umożliwiając inspektorom po prostu wybranie terminu, który im najbardziej odpowiada. To takie proste.

Dlaczego Doodle jest odpowiednią platformą do planowania spotkań dla UC Davis

Doodle jest gotowe do obsługi każdego spotkania, które chcesz zaplanować – niezależnie od tego, czy są to spotkania grupowe, indywidualne, czy też dowolna kombinacja spotkań i wydarzeń. Taka elastyczność jest niezbędna, by sprostać każdemu wyzwaniu związanemu z planowaniem. Elastyczność ta wykracza poza sam rodzaj planowanego spotkania – jest ona również integralną częścią procesu wysyłania zaproszeń.

Doodle oferuje wydajność i elastyczność, dzięki którym UC Davis może co roku planować setki kontroli laboratoryjnych oraz koordynować harmonogramy pracy tysięcy zapracowanych naukowców.

Przykłady zastosowań: zewnętrzni interesariusze, indywidualne spotkania