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Doodle के साथ यूसी डेविस ने एक महीने तक का समय कैसे बचाया और अनावश्यक देरी से कैसे बचाव किया

देखें कि उनकी लैब टीम ने मिनटों में सैकड़ों सुरक्षा निरीक्षणों का शेड्यूल कैसे बनाया, ईमेल के आदान-प्रदान को कैसे कम किया, और अनुपालन को सही रास्ते पर कैसे बनाए रखा।

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A graphic of a white paper on a green background with the logo of UC Davis at the top

  • 1 महीने तक की बचत

  • 100 से अधिक ईमेलों से बचा गया

  • कुछ ही मिनटों में निरीक्षण निर्धारित

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Doodle फीचर्स

1:1 शेड्यूलिंग

यूसी डेविस के प्रयोगशाला शोधकर्ताओं के पास सुरक्षा निरीक्षणों का समय-निर्धारण करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य हैं। यूसी डेविस में पर्यावरण स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विशेषज्ञ टार्रन रिचर्डसन ने हमें बताया कि कैसे Doodle की 1:1 मीटिंग सुविधा ने उनकी टीम को एक महीने तक का समय बचाने, अनावश्यक निरीक्षण विलंबों से बचने और यह सुनिश्चित करने में मदद की कि उनकी प्रयोगशाला सुरक्षा नियमों का पालन कर रही है।

उनकी चुनौती

निरीक्षण एक सफल, सुरक्षित और अनुपालनशील प्रयोगशाला चलाने का एक अनिवार्य तत्व है। लेकिन इसमें शामिल सभी पक्षों (अर्थात् शोधकर्ता, प्रयोगशाला प्रमुख, सहायक) की समय-सारिणी का समन्वय और पुष्टि करना एक लॉजिस्टिक दुःस्वप्न हो सकता है।

कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय, डेविस के लिए यह विशेष रूप से सच है क्योंकि एक ही वर्ष में प्रयोगशाला निरीक्षणों की संख्या सैकड़ों तक हो सकती है – प्रत्येक में कई स्तरों का मूल्यांकन और अनुपालन आवश्यक होता है। इसलिए सबसे छोटी-सी अनुसूची संबंधी अक्षमताएँ भी उनकी प्रयोगशालाओं को अनुपालनहीनता के जोखिम में डाल सकती हैं।

यही कारण था कि यूसी डेविस जानती थी कि साधारण कैलेंडर और बार-बार ईमेल करना पर्याप्त नहीं होगा। इसके बजाय, उन्हें एक ऐसा शेड्यूलिंग प्लेटफ़ॉर्म चाहिए था जो शेड्यूलिंग प्रक्रिया को सरल, स्वचालित और तेज़ बना सके, और अनुपालन के लिए आवश्यक प्रयोगशाला निरीक्षणों के पूरा होने को सुनिश्चित कर सके।

समाधान

यूसी डेविस के प्रयोगशाला शोधकर्ताओं के पास सुरक्षा निरीक्षणों का समय-सारिणी बनाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण काम हैं। उनका समय और ऊर्जा वैज्ञानिक और चिकित्सा अनुसंधान, प्रयोगों और परीक्षणों पर खर्च करना अधिक उचित है, जो संभावित रूप से दुनिया बदल सकते हैं—और यहां तक कि जीवन भी बचा सकते हैं।

का उपयोग करके Doodle 1:1यूसी डेविस की लैब टीम ने कुछ ही मिनटों में सैकड़ों निरीक्षणों को शेड्यूल करके काफी समय (कुछ मामलों में, पूरे एक महीने) की बचत की है। निरीक्षकों और ऑडिटर्स को सैकड़ों, यदि हजारों नहीं तो भी सैकड़ों ईमेल भेजने के बजाय, यूसी डेविस की लैब टीम Doodle 1:1 निमंत्रण भेज सकती है और निरीक्षकों को बस उनके लिए सबसे उपयुक्त समय चुनने की अनुमति दे सकती है। यह इतना सरल है।

Doodle यूसी डेविस के लिए सही मीटिंग शेड्यूलिंग प्लेटफ़ॉर्म क्यों है

Doodle आपको किसी भी मीटिंग को शेड्यूल करने में सक्षम बनाता है – चाहे वह समूह बैठक हो, एक-से-एक बैठक हो या बैठकों/इवेंट्स का कोई भी संयोजन। यह वह लचीलापन है जो किसी भी शेड्यूलिंग चुनौती को पार करने के लिए आवश्यक है। और यह लचीलापन केवल मीटिंग के प्रकार तक सीमित नहीं है – यह निमंत्रण प्रक्रिया में भी अंतर्निहित है।

Doodle में वह शक्ति और लचीलापन है कि यह यूसी डेविस को हर साल सैकड़ों प्रयोगशाला निरीक्षणों का शेड्यूल बनाने और हजारों व्यस्त शोधकर्ताओं के कार्यक्रमों को संतुलित करने में मदद कर सकता है।

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