Kanadyjskie Stowarzyszenie Stomatologiczne jest organizacja non-profit składająca się z 50 dentystów i specjalistów stomatologicznych działających na zasadzie wolontariatu, reprezentujących ponad 20 000 dentystów w Kanadzie. Organizacja ta działa na rzecz społeczeństwa jako wspólny głos środowiska stomatologicznego, zajmując się kluczowymi kwestiami związanymi ze zdrowiem jamy ustnej oraz koordynując programy edukacyjne w zakresie zdrowia jamy ustnej, z których korzysta 37 milionów Kanadyjczyków.

Oferują oni również szeroki wachlarz usług i wsparcia zarówno dla praktykujących dentystów, jak i studentów stomatologii. Zespół serwisu Doodle rozmawiał z Deanem Smithem, kierownikiem ds. IT w CDA, na temat wyzwań związanych z planowaniem spotkań z zespołem zapracowanych dentystów.

Koordynowanie pracą zespołu dentystów może stanowić wyzwanie

CDA zatrudnia wolontariuszy, którzy – będąc dentystami – nie spędzają całego dnia przed komputerem. Są zajęci przyjmowaniem pacjentów, a ich godziny pracy są nieprzewidywalne. Praca, którą wykonują w ramach CDA, zazwyczaj odbywa się wieczorami i w weekendy. Dean powiedział nam, że w każdej komisji zasiada zazwyczaj 20 dentystów i że przed wprowadzeniem Doodle zebranie wszystkich w jednym miejscu wymagało wielu uzgodnień.

Wspomina, że wysyłali do grupy wiadomość e-mail z pięcioma propozycjami terminów, a następnie uzgadniali wszystkie odpowiedzi. Teraz, wysyłając ankietę w serwisie Doodle w celu zorganizowania posiedzenia komisji, łatwo jest sprawdzić, która opcja terminu najbardziej odpowiada wszystkim, korzystając z wygodnego widoku tabelarycznego. Dean mówi: „Dla nas to naprawdę oszczędność czasu. Zwiększa to wydajność”.

Doodle idealnie nadaje się zarówno do spotkań w dużych grupach, jak i spotkań indywidualnych

Podobnie jak każda organizacja, CDA również opiera swoją działalność na codziennych spotkaniach indywidualnych i sesjach szkoleniowych. Do organizowania tych regularnych spotkań idealnie nadaje się narzędzie Doodle 1:1. Dzięki Doodle 1:1 możesz wybrać kilka opcji czasowych i wysłać je do dowolnej liczby gości. Po wybraniu terminu zostanie on automatycznie zarezerwowany w Twoim kalendarzu oraz w kalendarzu Twojego gościa.

Pozostałym zaproszonym osobom ten przedział czasowy nie jest już wyświetlany, więc nie musisz się martwić o zbieżność terminów. Oprócz prostoty dwuetapowego planowania spotkań 1:1, Doodle doskonale nadaje się do ustalania terminów z osobami spoza organizacji, do których kalendarzy możesz nie mieć dostępu. Dean twierdzi, że korzystanie z Doodle w takich sytuacjach ma „kluczowe znaczenie”.

Stworzone z myślą o zespołach – zarówno dużych, jak i małych

Jako kierownik działu IT Dean może centralnie zarządzać 50 różnymi kontami Doodle swojego zespołu ze swojego Pulpit nawigacyjny Doodle. Cały zespół czerpie radość z Funkcje premium takie jak terminy ankiet, automatyczne przypomnienia oraz profesjonalne zaproszenia na spotkania w firmowych kolorach i z logo CDA.

Doodle zapewnia również klientom korporacyjnym zabezpieczenia na światowym poziomie oraz uwierzytelnianie typu „single-sign-on”. Doodle może również zintegrować z Zapierem oraz tysiące aplikacji, z których firmy korzystają na co dzień, co pozwala całkowicie wyeliminować prace administracyjne związane z planowaniem.

Przykłady zastosowań: Spotkania zespołów, rozmowy z zewnętrznymi interesariuszami, indywidualne rozmowy, szkolenia, wydarzenia