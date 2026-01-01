कनाडाई दंत संघ एक है। गैर-लाभकारी संगठन 50 स्वयंसेवी दंत चिकित्सकों और दंत पेशेवरों का समूह, जो कनाडा में 20,000 से अधिक दंत चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व करता है। वे दंत चिकित्सा के लिए एक एकीकृत आवाज़ के रूप में जनता की सेवा करते हैं, प्रमुख मौखिक स्वास्थ्य मुद्दों का प्रबंधन करते हैं और 37 मिलियन कनाडाई लोगों तक पहुँचने वाले दंत स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों का समन्वय करते हैं।

वे अभ्यास कर रहे दंत चिकित्सकों और दंत छात्रों दोनों के लिए कई सेवाएँ और सहायता प्रदान करते हैं। Doodle की टीम ने व्यस्त दंत चिकित्सकों की टीम के साथ बैठकों का समय निर्धारित करने की चुनौतियों के बारे में सीडीए के आईटी प्रबंधक डीन स्मिथ से बात की।

दंत चिकित्सकों की एक टीम का समन्वय करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

सीडीए के पास स्वयंसेवकों की एक टीम है, जो दंतचिकित्सक होने के नाते पूरे दिन कंप्यूटर के सामने नहीं बैठते। वे मरीजों को देखने में व्यस्त रहते हैं; उनके कार्यालय के घंटे अनिश्चित होते हैं। वे CDA के साथ जो काम करते हैं, वह आमतौर पर शामों और सप्ताहांतों में होता है। डीन ने हमें बताया कि किसी भी समिति में आमतौर पर 20 दंत चिकित्सक होते हैं, और Doodle से पहले सभी को एक साथ लाने में बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे।

उन्हें याद है कि वे समूह को 5 संभावित समयों के साथ एक ईमेल भेजते थे और फिर सभी प्रतिक्रियाओं का समन्वय करते थे। अब, समिति की बैठक आयोजित करने के लिए Doodle पोल भेजते समय, सुविधाजनक टेबल व्यू में यह देखना आसान है कि सभी के लिए कौन सा समय विकल्प सबसे उपयुक्त है। डीन कहते हैं, "वास्तव में हमारे लिए यह समय बचाने वाला है। यह दक्षताएँ लाता है।"

Doodle बड़े समूहों और एक-से-एक बैठकों के लिए एकदम सही है।

किसी भी संगठन की तरह, CDA भी दैनिक एक-एक बैठकें और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करता है। इन नियमित बैठकों के लिए Doodle 1:1 एक उत्तम उपकरण है। Doodle 1:1 के साथ आप कई समय विकल्प चुन सकते हैं और उन्हें किसी भी संख्या में मेहमानों को भेज सकते हैं। एक बार समय स्लॉट चुन लिया जाता है, तो यह स्वचालित रूप से आपके और आपके मेहमान के कैलेंडर में बुक हो जाता है।

आपके बाकी निमंत्रितों के लिए यह समय स्लॉट अब नहीं दिखाया जाता, इसलिए आपको दोहरी बुकिंग की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। दो-चरणीय 1:1 मीटिंग प्लानिंग की सादगी के अलावा, Doodle आपके संगठन के बाहर के लोगों के साथ शेड्यूलिंग के लिए एकदम उपयुक्त है, जिनके कैलेंडर तक आपकी पहुंच नहीं हो सकती। डीन कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में Doodle का उपयोग "अत्यंत महत्वपूर्ण" है।

टीमों के लिए बनाया गया, चाहे वे बड़ी हों या छोटी।

आईटी प्रमुख के रूप में, डीन अपनी टीम के 50 विभिन्न Doodle खातों को अपने Doodle डैशबोर्ड. पूरी टीम आनंद लेती है प्रिमियम सुविधाएँ जैसे पोल की समय-सीमाएँ, स्वचालित अनुस्मारक, और ब्रांडेड रंगों और CDA लोगो के साथ पेशेवर बैठक के निमंत्रण।

Doodle एंटरप्राइज ग्राहकों को विश्व स्तरीय सुरक्षा और सिंगल-साइन-ऑन प्रमाणीकरण भी प्रदान करता है। Doodle भी कर सकता है ज़ेपियर के साथ एकीकृत करें और हजारों एप्लिकेशन जिनका उपयोग व्यवसाय हर दिन करते हैं, जिससे शेड्यूलिंग से जुड़ा प्रशासनिक कार्य शून्य हो जाता है।

उपयोग के मामले: टीम बैठकें, बाहरी हितधारक, एक-एक बैठकें, प्रशिक्षण सत्र, कार्यक्रम