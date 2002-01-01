La Canadian Dental Association è un'organizzazione no-profit di 50 dentisti volontari e professionisti del settore che rappresentano oltre 20.000 dentisti in Canada. Serve il pubblico come voce unificata per l'odontoiatria, gestendo le principali questioni di salute orale e coordinando i programmi di sensibilizzazione sulla salute dentale che raggiungono 37 milioni di canadesi.

Inoltre, fornisce numerosi servizi e supporto ai dentisti praticanti e agli studenti di odontoiatria. Il team di Doodle ha parlato con Dean Smith, responsabile IT del CDA, delle sfide che comporta la programmazione di riunioni con un team di dentisti impegnati.

Coordinare un team di dentisti può essere una sfida

Il CDA ha uno staff di volontari che, essendo dentisti, non stanno tutto il giorno davanti a un computer. Sono impegnati a visitare i pazienti e i loro orari di ufficio sono imprevedibili. Il lavoro che svolgono con il CDA si svolge di solito la sera e nei weekend. Dean ci ha detto che di solito ci sono 20 dentisti in ogni commissione e, prima di Doodle, ci volevano molti tira e molla per riunire tutti.

Ricorda che inviavano un'e-mail con 5 possibili orari al gruppo e poi coordinavano tutte le risposte. Ora, quando si invia un sondaggio Doodle per organizzare una riunione del comitato, è facile vedere l'opzione di orario più adatta a tutti nella comoda visualizzazione a tabella. Dice Dean: "Per noi è davvero un risparmio di tempo. Introduce efficienza".

Doodle è perfetto per gruppi numerosi e riunioni individuali

Come ogni organizzazione, anche la CDA si avvale di incontri quotidiani individuali e sessioni di formazione. Per queste riunioni regolari, Doodle 1:1 è lo strumento perfetto. Con Doodle 1:1 puoi scegliere diverse opzioni di orario e inviarle a un numero qualsiasi di invitati. Una volta scelta la fascia oraria, questa viene inserita automaticamente nel tuo calendario e in quello dei tuoi ospiti.

Per gli altri invitati, questa fascia oraria non viene più visualizzata, quindi non dovrai mai preoccuparti di una doppia prenotazione. Oltre alla semplicità della pianificazione delle riunioni 1:1 in due fasi, Doodle è perfetto per pianificare riunioni con persone esterne alla tua organizzazione, al cui calendario potresti non avere accesso. Dean afferma che l'uso di Doodle in queste situazioni è "fondamentale".

Costruito per i team, grandi e piccoli

In qualità di responsabile IT, Dean può gestire i 50 diversi account Doodle del suo team in modo centralizzato dalla sua dashboard Doodle. L'intero team può usufruire di funzioni Premium come le scadenze dei sondaggi, i promemoria automatici e gli inviti a riunioni professionali con i colori del marchio e il logo CDA.

Doodle offre anche ai clienti Enterprise una sicurezza di prim'ordine e l'autenticazione single-sign-on. Doodle può anche integrarsi con Zapier e con migliaia di applicazioni che le aziende utilizzano ogni giorno, riducendo a zero il lavoro amministrativo legato alla pianificazione.

Casi d'uso: Riunioni di team, stakeholder esterni, incontri individuali, sessioni di formazione, eventi...