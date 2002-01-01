Die Canadian Dental Association ist eine gemeinnützige Organisation von 50 ehrenamtlichen Zahnärzten und zahnmedizinischen Fachkräften, die über 20.000 Zahnärzte in Kanada vertreten. Sie dient der Öffentlichkeit als einheitliche Stimme für die Zahnmedizin, indem sie sich um wichtige Fragen der Mundgesundheit kümmert und Programme zur Aufklärung über Zahngesundheit koordiniert, die 37 Millionen Kanadier erreichen.

Außerdem bieten sie zahlreiche Dienstleistungen und Unterstützung für praktizierende Zahnärzte und Zahnmedizinstudenten an. Das Doodle-Team sprach mit Dean Smith, IT-Manager bei der CDA, über die Herausforderungen bei der Planung von Sitzungen mit einem Team von vielbeschäftigten Zahnärzten.

Ein Team von Zahnärzten zu koordinieren, kann eine Herausforderung sein

Die CDA hat ein Team von Freiwilligen, die als Zahnärzte nicht den ganzen Tag vor dem Computer sitzen. Sie sind damit beschäftigt, Patienten zu behandeln; ihre Sprechzeiten sind unvorhersehbar. Die Arbeit, die sie für die CDA leisten, findet in der Regel an Abenden und Wochenenden statt. Dean erzählte uns, dass in einem Ausschuss normalerweise 20 Zahnärztinnen und Zahnärzte sitzen und dass es vor Doodle viel Hin und Her brauchte, um alle zusammen zu bekommen.

Er erinnert sich, dass sie eine E-Mail mit 5 möglichen Terminen an die Gruppe verschickt haben und dann alle Antworten koordiniert haben. Wenn sie jetzt eine Doodle-Umfrage verschicken, um eine Ausschusssitzung zu organisieren, ist es einfach, in der praktischen Tabellenansicht die Zeitoption zu sehen, die für alle am besten passt. Dean sagt: "Für uns ist das wirklich eine Zeitersparnis. Es sorgt für mehr Effizienz."

Doodle ist perfekt für große Gruppen und Einzeltreffen

Wie jede Organisation führt auch die CDA täglich Einzelgespräche und Schulungen durch. Für diese regelmäßigen Treffen ist Doodle 1:1 das perfekte Werkzeug. Mit Doodle 1:1 kannst du verschiedene Zeitoptionen auswählen und sie an eine beliebige Anzahl von Gästen verschicken. Sobald ein Zeitfenster ausgewählt wurde, wird es automatisch in deinem Kalender und im Kalender deines Gastes eingetragen.

Für den Rest deiner Gäste wird dieses Zeitfenster nicht mehr angezeigt, so dass du dir keine Sorgen über Doppelbuchungen machen musst. Abgesehen von der einfachen 1:1-Terminplanung in zwei Schritten ist Doodle auch perfekt für die Planung mit Personen außerhalb deiner Organisation, auf deren Kalender du vielleicht keinen Zugriff hast. Dean sagt, dass Doodle in solchen Situationen "entscheidend" ist.

Entwickelt für große und kleine Teams

Als IT-Leiter kann Dean die 50 verschiedenen Doodle-Konten seines Teams zentral von seinem Doodle-Dashboard aus verwalten. Das gesamte Team genießt Premium-Funktionen wie Umfragetermine, automatische Erinnerungen und professionelle Meeting-Einladungen mit Markenfarben und dem CDA-Logo.

Doodle bietet Enterprise-Kunden außerdem erstklassige Sicherheit und Single-Sign-On-Authentifizierung. Doodle lässt sich auch mit Zapier und Tausenden von Anwendungen integrieren, die Unternehmen täglich nutzen, und reduziert so den Verwaltungsaufwand für die Terminplanung auf Null.

Anwendungsfälle: Teambesprechungen, externe Stakeholder, Einzelgespräche, Schulungen, Veranstaltungen