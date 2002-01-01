La Asociación Dental Canadiense es una organización sin ánimo de lucro formada por 50 dentistas y profesionales dentales voluntarios que representan a más de 20.000 dentistas de Canadá. Sirven al público como voz unificada de la odontología, gestionando cuestiones clave de salud bucodental y coordinando programas de concienciación sobre la salud dental que llegan a 37 millones de canadienses.

También proporcionan numerosos servicios y apoyo tanto a los dentistas en ejercicio como a los estudiantes de odontología. El equipo de Doodle habló con Dean Smith, director de informática de la CDA, sobre los retos de programar reuniones con un equipo de dentistas muy ocupados.

Coordinar un equipo de dentistas puede ser un reto

El CDA cuenta con un equipo de voluntarios que, al ser dentistas, no están sentados frente a un ordenador todo el día. Están ocupados atendiendo a pacientes; sus horarios de consulta son impredecibles. El trabajo que realizan con el CDA suele tener lugar por las tardes y los fines de semana. Dean nos dijo que suele haber 20 dentistas en un comité determinado y que, antes de Doodle, había que ir de un lado para otro para reunirlos a todos.

Recuerda que enviaban un correo electrónico con 5 posibles horarios al grupo y luego coordinaban todas las respuestas. Ahora, al enviar una encuesta Doodle para organizar una reunión del comité, es fácil ver la opción de hora que mejor funciona para todos en la cómoda vista de tabla. Dice Dean: "Realmente para nosotros, es un ahorro de tiempo. Introduce eficiencias".

Doodle es perfecto para grupos grandes y reuniones individuales

Como cualquier organización, el CDA también funciona con reuniones individuales y sesiones de formación diarias. Para estas reuniones periódicas, Doodle 1:1 es la herramienta perfecta. Con Doodle 1:1 puedes elegir varias opciones horarias y enviarlas a cualquier número de invitados. Una vez elegida una franja horaria, se reserva automáticamente en tu calendario y en el de tus invitados.

Para el resto de tus invitados, esta franja horaria ya no se muestra, por lo que nunca tendrás que preocuparte por la doble reserva. Además de la sencillez de la planificación de reuniones 1:1 en dos pasos, Doodle es perfecto para programar con personas ajenas a tu organización, a cuyo calendario puede que no tengas acceso. Dean dice que utilizar Doodle en esas situaciones es "fundamental".

Creado para equipos, grandes y pequeños

Como responsable de TI, Dean puede gestionar las 50 cuentas diferentes de Doodle de su equipo de forma centralizada desde su panel de control de Doodle. Todo el equipo disfruta de funciones Premium como fechas límite para encuestas, recordatorios automáticos e invitaciones a reuniones profesionales con colores de marca y el logotipo de CDA.

Doodle también ofrece a los clientes Enterprise seguridad de primera clase y autenticación de inicio de sesión único. Doodle también puede integrarse con Zapier y miles de aplicaciones que las empresas utilizan a diario, reduciendo a cero el trabajo administrativo en torno a la programación.

Casos de uso: Reuniones de equipo, partes interesadas externas, reuniones individuales, sesiones de formación, eventos