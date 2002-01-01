L'Association dentaire canadienne est une organisation à but non lucratif composée de 50 dentistes et professionnels dentaires bénévoles qui représentent plus de 20 000 dentistes au Canada. Elle sert le public en tant que voix unifiée de la dentisterie en gérant les principales questions de santé bucco-dentaire et en coordonnant des programmes de sensibilisation à la santé dentaire qui touchent 37 millions de Canadiens.

Ils fournissent également de nombreux services et soutiens aux dentistes en exercice et aux étudiants en médecine dentaire. L'�équipe de Doodle s'est entretenue avec Dean Smith, responsable des technologies de l'information à l'ADC, sur les défis que représente la planification de réunions avec une équipe de dentistes très occupés.

La coordination d'une équipe de dentistes peut être un défi

L'ADC dispose d'une équipe de bénévoles qui, en tant que dentistes, ne sont pas assis devant un ordinateur toute la journée. Ils sont occupés à voir des patients et leurs heures de travail sont imprévisibles. Le travail qu'ils effectuent avec l'ADC se déroule généralement le soir et le week-end. Dean nous a dit qu'il y a généralement 20 dentistes dans un comité donné et qu'avant Doodle, il fallait beaucoup de va-et-vient pour réunir tout le monde.

Il se souvient qu'ils envoyaient un courriel avec cinq dates possibles au groupe et qu'ils coordonnaient ensuite toutes les réponses. Aujourd'hui, lorsqu'on envoie un sondage Doodle pour organiser une réunion de comité, il est facile de voir l'option de temps qui convient le mieux à chacun dans la vue pratique du tableau. Selon Dean, "pour nous, c'est vraiment un gain de temps. Il permet de gagner en efficacité.

Doodle est parfait pour les grands groupes et les réunions individuelles

Comme toute organisation, le CDA fonctionne également sur la base de réunions individuelles quotidiennes et de sessions de formation. Pour ces réunions régulières, Doodle 1:1 est l'outil idéal. Avec Doodle 1:1, vous pouvez choisir plusieurs options de temps et les envoyer à n'importe quel nombre d'invités. Une fois qu'un créneau horaire est choisi, il est automatiquement enregistré dans votre calendrier et dans celui de vos invités.

Pour les autres invités, cette plage horaire n'est plus affichée, vous n'aurez donc jamais à vous soucier d'une double réservation. Outre la simplicité de la planification de réunions 1:1 en deux étapes, Doodle est parfait pour planifier des réunions avec des personnes extérieures à votre organisation, dont vous n'avez peut-être pas accès à l'agenda. Selon Dean, l'utilisation de Doodle dans ces situations est "cruciale".

Conçu pour les équipes, petites et grandes

En tant que responsable informatique, Dean peut gérer les 50 comptes Doodle de son équipe de manière centralisée à partir de son tableau de bord Doodle. L'ensemble de l'équipe bénéficie de fonctionnalités Premium telles que les dates limites de sondage, les rappels automatiques et les invitations à des réunions professionnelles avec les couleurs de la marque et le logo de l'ADC.

Doodle offre également aux clients Enterprise une sécurité de classe mondiale et une authentification par signature unique. Doodle peut également s'intégrer à Zapier et à des milliers d'applications que les entreprises utilisent tous les jours, r�éduisant ainsi à zéro le travail administratif lié à la planification.

Cas d'utilisation : Réunions d'équipe, parties prenantes externes, tête-à-tête, sessions de formation, événements.