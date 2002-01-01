A Canadian Dental Association é uma organização sem fins lucrativos composta por 50 dentistas voluntários e profissionais da área odontológica que representam mais de 20.000 dentistas no Canadá. Eles servem ao público como uma voz unificada para a odontologia, gerenciando as principais questões de saúde bucal e coordenando programas de conscientização sobre saúde bucal que atingem 37 milhões de canadenses.

Eles também oferecem vários serviços e suporte para dentistas em exercício e estudantes de odontologia. A equipe do Doodle conversou com Dean Smith, gerente de TI da CDA, sobre os desafios de agendar reuniões com uma equipe de dentistas ocupados.

Coordenar uma equipe de dentistas pode ser um desafio

A CDA tem uma equipe de voluntários que, por serem dentistas, não ficam sentados em frente a um computador o dia todo. Eles estão ocupados atendendo pacientes e seu horário de expediente é imprevisível. O trabalho que eles fazem com a CDA geralmente ocorre à noite e nos finais de semana. Dean nos disse que, em geral, há 20 dentistas em um determinado comitê e, antes do Doodle, era preciso muito trabalho para reunir todos.

Ele lembra que eles enviavam um e-mail com cinco possíveis horários para o grupo e depois coordenavam todas as respostas. Agora, ao enviar uma enquete do Doodle para organizar uma reunião de comitê, é fácil ver a opção de horário que funciona melhor para todos na conveniente exibição de tabela. Dean diz: "Para nós, é realmente uma economia de tempo. Ele introduz eficiências".

O Doodle é perfeito para grandes grupos e reuniões individuais

Como qualquer organização, a CDA também realiza reuniões diárias individuais e sessões de treinamento. Para essas reuniões regulares, o Doodle 1:1 é a ferramenta perfeita. Com o Doodle 1:1, você pode escolher várias opções de horário e enviá-las a qualquer número de convidados. Quando você escolhe um horário, ele é reservado automaticamente no seu calendário e no calendário do convidado.

Para o restante dos convidados, esse horário não será mais exibido, portanto, você nunca precisará se preocupar com reservas duplicadas. Além da simplicidade do planejamento de reuniões 1:1 em duas etapas, o Doodle é perfeito para agendar reuniões com pessoas de fora da sua organização, a cujos calendários você talvez não tenha acesso. Dean diz que usar o Doodle nessas situações é "fundamental".

Criado para equipes, grandes e pequenas

Como chefe de TI, Dean pode gerenciar as 50 contas diferentes do Doodle de sua equipe de forma centralizada a partir de seu painel do Doodle. Toda a equipe desfruta de recursos Premium, como prazos de pesquisa, lembretes automáticos e convites para reuniões profissionais com cores da marca e o logotipo da CDA.

O Doodle também oferece aos clientes Enterprise segurança de classe mundial e autenticação de logon único. O Doodle também pode ser integrado ao Zapier e a milhares de aplicativos que as empresas usam todos os dias, reduzindo a zero o trabalho administrativo relacionado ao agendamento.

Casos de uso: Reuniões de equipe, partes interessadas externas, reuniões individuais, sessões de treinamento, eventos