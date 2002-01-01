Canadian Dental Association er en nonprofitorganisation bestående af 50 frivillige tandlæger og tandplejere, der repræsenterer over 20.000 tandlæger i Canada. De tjener offentligheden som en samlet stemme for tandpleje ved at håndtere vigtige mundsundhedsspørgsmål og koordinere programmer til bevidstgørelse om tandsundhed, der når ud til 37 millioner canadiere.

De tilbyder også mange tjenester og støtte til både praktiserende tandlæger og tandlægestuderende. Teamet hos Doodle talte med Dean Smith, IT-chef hos CDA, om udfordringerne ved at planlægge møder med et team af travle tandlæger.

Det kan være en udfordring at koordinere et team af tandlæger

CDA har en stab af frivillige, der som tandlæger ikke sidder foran en computer hele dagen. De har travlt med at se patienter, og deres arbejdstider er uforudsigelige. Det arbejde, de udfører for CDA, foregår typisk om aftenen og i weekenden. Dean fortalte os, at der normalt er 20 tandlæger i et givet udvalg, og før Doodle krævede det en masse frem og tilbage at få alle med.

Han husker, at de sendte en e-mail med fem mulige tidspunkter ud til gruppen og derefter koordinerede alle svarene. Når de nu sender en Doodle-afstemning ud for at organisere et udvalgsmøde, er det nemt at se det tidspunkt, der passer bedst for alle, i den praktiske tabelvisning. Dean siger: "For os er det virkelig en tidsbesparelse. Det skaber effektivitet."

Doodle er perfekt til store grupper og en-til-en-møder

Som enhver anden organisation kører CDA også med daglige en-til-en-møder og træningssessioner. Til disse regelmæssige møder er Doodle 1:1 det perfekte værktøj. Med Doodle 1:1 kan du vælge flere tidspunkter og sende dem ud til et vilkårligt antal gæster. Når du har valgt et tidspunkt, bliver det automatisk booket i din og dine gæsters kalender.

For resten af dine inviterede vises dette tidsrum ikke længere, så du behøver aldrig at bekymre dig om dobbeltbooking. Ud over enkelheden i to-trins 1:1-mødeplanlægning er Doodle perfekt til at planlægge med folk uden for din organisation, hvis kalender du måske ikke har adgang til. Dean siger, at det er "kritisk" at bruge Doodle i disse situationer.

Bygget til store og små teams

Som IT-chef kan Dean administrere sit teams 50 forskellige Doodle-konti centralt fra sit Doodle-dashboard. Hele teamet nyder godt af Premium-funktioner som afstemningsfrister, automatiske påmindelser og professionelle mødeinvitationer med brandede farver og CDA-logoet.

Doodle tilbyder også Enterprise-kunder sikkerhed i verdensklasse og single-sign-on-godkendelse. Doodle kan også integreres med Zapier og tusindvis af applikationer, som virksomheder bruger hver dag, hvilket reducerer det administrative arbejde omkring planlægning til nul.

Brugsscenarier: Teammøder, eksterne interessenter, one-on-ones, træningssessioner, events