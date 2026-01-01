Łączenie zespołu rekruterów z potencjalnymi nowymi pracownikami

Ten klient Doodle pomaga zespołowi rekruterów w nawiązywaniu kontaktów między firmami a osobami z grup marginalizowanych, takimi jak weterani wojskowi, matki wracające do pracy czy przedstawiciele mniejszości.

Stwarzają one tym osobom możliwości znalezienia zatrudnienia w różnych organizacjach – w miejscach, w których zazwyczaj mieliby trudności ze znalezieniem pracy.

Rozmawialiśmy z jednym z członków ich zespołu, który powiedział nam, że Doodle pomaga im budować pomost między partnerami poszukującymi talentów a osobami pragnącymi zrobić kolejny krok w swojej karierze.

Wyzwanie Połącz zespół rekruterów i ich partnerów z potencjalnymi nowymi pracownikami.

Rozwiązanie Konsola administracyjna zapewnia zespołowi prosty, szybki i wygodny sposób dodawania użytkowników do swojego konta w celu nawiązywania kontaktów.

Wynik Szybsze zarządzanie kontami oznacza, że więcej czasu można poświęcić na ważne zadania, a nie na sprawy administracyjne.

„Doodle pełni rolę pomostu. Dzięki temu wszyscy są na bieżąco, co pozwala im nawiązywać kontakt w szybki i sprawny sposób”

Doodle: Most, który łączy ludzi

Powiedziano nam, że zespół poświęca swój czas na wspieranie relacji między partnerami a potencjalnymi pracownikami. Aplikacja Doodle odgrywa w tym zakresie ważną rolę.

„W trakcie rejestracji rozdaję im licencje na Doodle. Doodle pełni rolę pomostu. Wszyscy mamy dostęp do tych samych informacji, dzięki czemu możemy nawiązywać kontakt w szybki i sprawny sposób – co zajęłoby znacznie więcej czasu, gdybyśmy musieli robić to za pośrednictwem e-maili”. Dzięki Doodle zespół ds. rekrutacji zyskuje więcej czasu na pielęgnowanie relacji między partnerami a potencjalnymi pracownikami.

Dodał również, że wsparcie, jakie otrzymuje od Doodle, jest czymś, co wszyscy członkowie jego zespołu naprawdę doceniają. „Możemy korzystać z serwisu samodzielnie, wchodzić i wychodzić z niego w zależności od potrzeb, ale biorąc pod uwagę sposób działania Doodle, wspaniale jest wiedzieć, że w razie potrzeby możemy się skontaktować i uzyskać pomoc”.

Konsola administracyjna Doodle naprawdę robi różnicę

„Konsola administracyjna naprawdę uprościła cały proces korzystania z Doodle”. Powiedziano nam, że dla tego zespołu ds. rekrutacji znacznie łatwiej jest teraz szybko wykonywać zadania, które wcześniej były czasochłonne. „Łatwy dostęp, możliwość dodawania i usuwania użytkowników z naszego konta za pomocą kilku kliknięć oraz dostosowanie wyglądu serwisu tak, by wyglądał jak część naszej sieci, oznacza, że mogę się zalogować, zrobić to, co muszę, i zająć się swoimi codziennymi obowiązkami”. Brak konieczności ciągłego przełączania się między różnymi aplikacjami oraz możliwość załatwienia wszystkiego w jednym miejscu sprawiają, że konsola administracyjna przeniosła Doodle na wyższy poziom dla tego zespołu.

Dodał, że co drugi dzień generuje raporty, aby śledzić aktywność w serwisie Doodle. Powiedział, że dzięki temu może sprawdzić, którzy partnerzy nawiązują kontakt z potencjalnymi pracownikami. „Możliwość generowania raportów w Doodle pozwala nam zobaczyć, kto wspiera nasze inicjatywy rekrutacyjne i aktywnie nawiązuje rozmowy z nowymi kandydatami. Wcześniej musieliśmy polegać na tym, że ktoś z zespołu Doodle się tym zajmował, ale teraz możemy to robić samodzielnie, co naprawdę usprawniło ten proces”.

„Naprawdę polecam to rozwiązanie, jeśli szukasz sposobu na bardziej efektywne umawianie spotkań”

To naprawdę pozwala zaoszczędzić czas

W takim zespole jak ten Doodle pozwala zaoszczędzić wiele godzin, sprawiając, że planowanie zajmuje zaledwie kilka sekund. Konsola administracyjna pozwala jeszcze bardziej usprawnić ten proces.

„Porównując to, jak korzystałem z Doodle wcześniej, z tym, jak korzystam z niego teraz, oszczędzam prawdopodobnie około 35–40 minut dziennie”. Dzięki możliwości wykonywania wielu zadań w jednym miejscu oraz samodzielnego generowania takich dokumentów jak raporty – konsola administracyjna znacznie odciąża dział administracji. Dzięki temu zespół może poświęcić więcej czasu na pomoc partnerom i pracownikom.

„Jeśli ktoś z was rozważa zakup Doodle, to chciałbym podkreślić, że łatwość obsługi – zarówno z punktu widzenia użytkownika, jak i administratora – ma naprawdę duże znaczenie. Każdy może szybko opanować tę aplikację i dostosować ją do własnych potrzeb. Zdecydowanie polecam ją wszystkim, którzy szukają rozwiązania pozwalającego na bardziej efektywne planowanie spotkań”.

Od partnerów i współpracowników po własny zespół – wszyscy są bardzo zadowoleni z doświadczeń związanych z korzystaniem z Doodle.