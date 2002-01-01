Forbindelse mellem et team af rekrutteringsfolk og potentielle nye medarbejdere

Denne Doodle-klient hjælper et team af rekrutteringsmedarbejdere med at sætte virksomheder i forbindelse med mennesker fra marginaliserede grupper som f.eks. militærveteraner, mødre, der vender tilbage til arbejdsmarkedet, eller minoriteter.

De skaber muligheder for, at disse mennesker kan få arbejde i en række forskellige organisationer - steder, hvor de normalt ville have svært ved at finde arbejde.

Vi talte med et medlem af deres team, og han fortalte os, at Doodle hjælper dem med at skabe en bro mellem partnere, der leder efter talent, og personer, der søger efter det næste skridt i deres karriere.

Udfordring Forbind et team af rekrutteringsfolk og deres partnere med potentielle nye medarbejdere.

Løsning Admin Console skaber en enkel, hurtig og praktisk måde for teamet at tilføje brugere til deres konto for at skabe forbindelser.

ResultatHurtigere administration af konti betyder, at der kan bruges mere tid på vigtige opgaver i stedet for på administration.

"Doodle fungerer som en bro. Vi har alle på samme side, så de kan oprette forbindelse på en hurtig og effektiv måde."

Doodle: En bro, der bringer folk sammen

Vi fik at vide, at teamet bruger deres tid på at facilitere relationer mellem deres partnere og potentielle medarbejdere. Doodle spiller en vigtig rolle i den forbindelse.

"Når de registrerer sig, deler jeg Doodle-licenser ud til dem. Doodle fungerer som en bro. Vi har alle på samme side, så de kan komme i kontakt på en hurtig og effektiv måde, som ville tage meget længere tid, hvis de gjorde det via e-mail." For dette talentteam skaber Doodle mere tid til at pleje forholdet mellem deres partnere og potentielle medarbejdere.

Han sagde også, at den støtte, han får fra Doodle, er noget, som alle i hans team virkelig sætter pris på. "Vi er i stand til at betjene os selv og komme og gå, som vi har brug for, men med den måde, Doodle er sat op på, er det dejligt at vide, at vi kan række ud og få hjælp, når vi har brug for det."

Doodles administrationskonsol gør en reel forskel

"Admin Console har virkelig forenklet hele processen med at bruge Doodle." Vi fik at vide, at det for dette talentteam nu er meget nemmere at udføre tidskrævende opgaver hurtigt. "Den nemme adgang, muligheden for at tilføje og fjerne brugere fra vores konto med et par klik og tilføje branding, så det ligner en del af vores netværk, betyder, at jeg kan komme ind og ud, gøre det, jeg skal, og komme videre med min dag." Ikke længere at skulle gå frem og tilbage, men at kunne gøre alt fra ét sted er grunden til, at Admin Console har bragt Doodle til det næste niveau for dette team.

Han tilføjede, at han trækker rapporter hver anden dag for at spore aktiviteten i Doodle. Han sagde, at det gjorde det muligt for ham at se, hvilke partnere der kontaktede talenterne. "Ved at kunne trække rapporter i Doodle kan vi se, hvem der bakker op om vores ansættelsesinitiativer og er aggressive i deres samtaler med nye talenter. Før var vi afhængige af, at nogen hos Doodle gjorde det, men nu kan vi betjene os selv, hvilket virkelig har strømlinet processen."

"Jeg vil virkelig anbefale det, hvis du har brug for en løsning til at booke møder mere effektivt."

Det sparer virkelig tid

I et team som dette sparer Doodle timevis af tid ved at gøre planlægning til en opgave, der tager få sekunder. Admin Console hjælper med at forbedre dette yderligere.

"Fra hvordan jeg brugte Doodle før, til hvordan jeg bruger det nu, sparer jeg nok omkring 35 til 40 minutter om dagen." Med muligheden for at udføre flere opgaver på ét sted og selvbetjene ting som rapporter - fjerner Admin Console en stor del af den administrative byrde. Det giver teamet mulighed for at bruge mere tid på at hjælpe partnere og talenter.

"Hvis nogen derude overvejer at købe Doodle, vil jeg sige, at brugervenligheden fra både et bruger- og et administratorperspektiv er virkelig vigtig. Det kan virkelig tages i brug af alle og bruges, som man har brug for det. Jeg vil virkelig anbefale det, hvis du har brug for en løsning til at booke møder mere effektivt."

Fra partnere og talenter til deres interne team er alle meget tilfredse med den oplevelse, de får fra Doodle.