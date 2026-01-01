Att sammanföra ett team av rekryterare och potentiella nya medarbetare

Denna Doodle-klient hjälper ett team av rekryterare att koppla samman företag med personer från marginaliserade grupper, såsom militärveteraner, mammor som återvänder till arbetslivet eller minoriteter.

De skapar möjligheter för dessa människor att få anställning inom olika organisationer – på platser där de normalt sett skulle ha svårt att hitta arbete.

Vi pratade med en medarbetare i deras team, och han berättade att Doodle hjälper dem att bygga en bro mellan partners som söker talanger och personer som letar efter nästa steg i sin karriär.

Utmaning Koppla samman ett team av rekryterare och deras samarbetspartners med potentiella nya medarbetare.

Lösning Admin Console erbjuder ett enkelt, snabbt och smidigt sätt för teamet att lägga till användare till sitt konto för att skapa kontakter.

Resultat En snabbare hantering av konton innebär att man kan ägna mer tid åt viktiga uppgifter istället för åt administration.

"Doodle fungerar som en länk. Vi ser till att alla är på samma sida så att de kan kommunicera snabbt och effektivt."

Doodle: En bro som förenar människor

Vi fick höra att teamet ägnar sin tid åt att underlätta kontakterna mellan sina samarbetspartner och potentiella medarbetare. Doodle spelar en viktig roll i det sammanhanget.

”När de registrerar sig delar jag ut Doodle-licenser till dem. Doodle fungerar som en länk. Alla är på samma sida, vilket gör att de kan kommunicera snabbt och effektivt – något som skulle ta mycket längre tid om de gjorde det via e-post.” För detta rekryteringsteam skapar Doodle mer tid för att vårda relationerna mellan deras partners och potentiella medarbetare.

Han sa också att det stöd han får från Doodle är något som alla i hans team verkligen uppskattar. ”Vi kan sköta det själva och komma och gå som vi vill, men tack vare hur Doodle är uppbyggt är det skönt att veta att vi kan vända oss dit och få hjälp när vi behöver det.”

Doodles administratörskonsol gör verkligen skillnad

”Admin Console har verkligen förenklat hela processen med att använda Doodle.” Vi fick höra att det nu är mycket enklare för detta rekryteringsteam att snabbt utföra tidskrävande uppgifter. ”Den enkla åtkomsten, möjligheten att lägga till och ta bort användare från vårt konto med några få klick samt att anpassa utseendet så att det ser ut som en del av vårt nätverk innebär att jag kan logga in och ut, göra det jag behöver och fortsätta med min dag.” Att inte längre behöva springa fram och tillbaka, utan kunna göra allt från ett och samma ställe, är anledningen till att administratörskonsolen har tagit Doodle till en ny nivå för det här teamet.

Han tillade att han tar fram rapporter varannan dag för att följa aktiviteten i Doodle. Han sa att det gjorde det möjligt för honom att se vilka samarbetspartner som tar kontakt med potentiella medarbetare. ”Att kunna ta fram rapporter i Doodle gör att vi kan se vem som står bakom våra rekryteringsinitiativ och är proaktiv i sina samtal med nya talanger. Tidigare var vi tvungna att förlita oss på att någon på Doodle skötte detta, men nu kan vi göra det själva, vilket verkligen har effektiviserat processen.”

”Jag skulle verkligen rekommendera det om du behöver en lösning för att boka möten på ett mer effektivt sätt”

Det sparar verkligen tid

I ett team som det här sparar Doodle flera timmar genom att göra schemaläggningen till en uppgift som tar bara några sekunder. Administratörskonsolen bidrar till att förbättra detta ytterligare.

”Jämfört med hur jag använde Doodle tidigare och hur jag använder det nu sparar jag nog ungefär 35 till 40 minuter om dagen.” Tack vare möjligheten att utföra flera uppgifter på ett och samma ställe och sköta saker som rapporter på egen hand minskar Admin Console en stor del av den administrativa bördan. Detta gör att teamet kan ägna mer tid åt att hjälpa partners och talanger.

”Om någon där ute funderar på att skaffa Doodle skulle jag säga att användarvänligheten är väldigt viktig, både ur användarens och administratörens perspektiv. Det är verkligen något som vem som helst kan lära sig och använda precis som man behöver. Jag rekommenderar det verkligen om man behöver en lösning för att boka möten på ett mer effektivt sätt.”

Från samarbetspartners och medarbetare till det interna teamet – alla är mycket nöjda med den upplevelse de får genom Doodle.