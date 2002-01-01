Conectando uma equipe de recrutadores e possíveis novas contratações

Este cliente Doodle ajuda uma equipe de recrutadores a conectar empresas a pessoas de grupos marginalizados, como veteranos militares, mães que retornam ao trabalho ou minorias.

Eles criam oportunidades para que essas pessoas consigam emprego em uma variedade de organizações - lugares onde normalmente teriam dificuldades para encontrar trabalho.

Conversamos com um membro da equipe e ele nos disse que a Doodle os ajuda a criar uma ponte entre os parceiros que procuram talentos e os indivíduos que buscam o próximo passo em suas carreiras.

Desafio Conectar uma equipe de recrutadores e seus parceiros a novos funcionários em potencial.

Solução O Admin Console cria uma maneira simples, rápida e conveniente para a equipe adicionar usuários à sua conta para fazer conexões.

ResultadoO gerenciamento mais rápido das contas significa que você pode dedicar mais tempo a tarefas importantes, em vez de se preocupar com a administração.

"O Doodle funciona como uma ponte. Temos todos na mesma página para que possam se conectar de forma rápida e eficiente"

Doodle: Uma ponte que une as pessoas

Fomos informados de que a equipe gasta seu tempo facilitando o relacionamento entre seus parceiros e possíveis funcionários. O Doodle desempenha um papel importante nessa conexão.

"Enquanto eles se registram, eu distribuo licenças do Doodle para eles. O Doodle funciona como uma ponte. Temos todos na mesma página para que eles possam se conectar de forma rápida e eficiente, o que levaria muito mais tempo se eles estivessem fazendo isso por e-mail." Para essa equipe de talentos, o Doodle está criando mais tempo para que eles cultivem relacionamentos entre seus parceiros e possíveis funcionários.

Ele também disse que o suporte que recebe da Doodle é algo que todos em sua equipe realmente apreciam. "Podemos nos autosservir, ir e vir conforme necessário, mas com a forma como o Doodle está configurado, é ótimo saber que podemos entrar em contato e obter ajuda quando necessário."

O console de administração do Doodle faz uma diferença real

"O Admin Console realmente simplificou todo o processo de uso do Doodle." Disseram-nos que, para essa equipe de talentos, agora é muito mais fácil realizar rapidamente tarefas que consomem muito tempo. "A facilidade de acesso, a possibilidade de adicionar e remover usuários da nossa conta com apenas alguns cliques e a adição de marca para que ela pareça parte da nossa rede significa que posso entrar e sair, fazer o que preciso e continuar com o meu dia." O fato de você não precisar mais ir e voltar e poder fazer tudo em um só lugar é o motivo pelo qual o Admin Console elevou o Doodle a um novo patamar para essa equipe.

Ele acrescentou que está obtendo relatórios a cada dois dias para acompanhar a atividade no Doodle. Ele disse que isso lhe permitiu ver quais parceiros estão entrando em contato com os talentos. "A possibilidade de obter relatórios no Doodle nos permite ver quem está apoiando nossas iniciativas de contratação e sendo agressivo em suas conversas com novos talentos. Antes, tínhamos que contar com alguém da Doodle para fazer isso, mas agora podemos fazer isso por conta própria, o que realmente simplificou o processo."

"Eu realmente o recomendaria se você precisar de uma solução para agendar reuniões com mais eficiência"

Você realmente economiza tempo

Em uma equipe como esta, o Doodle está economizando horas de tempo ao transformar o agendamento em uma tarefa que leva segundos. O Admin Console ajuda a melhorar isso ainda mais.

"Do modo como eu usava o Doodle antes para o modo como o estou usando agora, provavelmente estou economizando cerca de 35 a 40 minutos por dia." Com a capacidade de executar várias tarefas em um só lugar e de fazer coisas de autoatendimento, como relatórios, o Admin Console elimina grande parte do esforço administrativo. Isso permite que a equipe dedique mais tempo a ajudar parceiros e talentos.

"Se alguém estiver pensando em adquirir o Doodle, eu diria que a facilidade de uso, tanto do ponto de vista do usuário quanto do administrador, é muito importante. Ele realmente pode ser usado por qualquer pessoa e da maneira que você precisar. Eu realmente o recomendaria se você precisar de uma solução para agendar reuniões com mais eficiência."

Desde parceiros e talentos até a equipe interna, todos estão muito satisfeitos com a experiência que obtêm com o Doodle.