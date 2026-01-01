भर्तीकर्ताओं और संभावित नए कर्मचारियों की एक टीम को जोड़ना

यह Doodle क्लाइंट भर्तीकर्ताओं की एक टीम को सैन्य पूर्व सैनिकों, काम पर लौट रही माताओं या अल्पसंख्यकों जैसे हाशिए पर पड़े समूहों के लोगों से कंपनियों को जोड़ने में मदद करता है।

वे इन लोगों को विभिन्न संगठनों में रोजगार पाने के अवसर प्रदान करते हैं - ऐसी जगहें जहाँ उन्हें आम तौर पर काम ढूँढने में कठिनाई होती है।

हमने उनकी टीम के एक सदस्य से बात की और उन्होंने हमें बताया कि Doodle, प्रतिभा की तलाश करने वाले भागीदारों और अपने करियर में अगले कदम की तलाश कर रहे व्यक्तियों के बीच एक सेतु बनाने में उनकी मदद करता है।

चुनौती भर्तीकर्ताओं और उनके साझेदारों की एक टीम को संभावित नए कर्मचारियों से जोड़ें।

समाधान एडमिन कंसोल टीम के लिए अपने खाते में उपयोगकर्ताओं को जोड़कर कनेक्शन बनाने का एक सरल, त्वरित और सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है।

परिणाम खातों का तेज़ प्रबंधन करने का मतलब है कि प्रशासनिक कार्यों के बजाय महत्वपूर्ण कार्यों पर अधिक समय खर्च किया जा सकता है।

Doodle एक सेतु का काम करता है। हम सभी को एक ही पृष्ठ पर रखते हैं ताकि वे जल्दी और कुशलता से जुड़ सकें।

Doodle: एक पुल जो लोगों को एक साथ लाता है

हमें बताया गया कि टीम अपना समय अपने साझेदारों और संभावित कर्मचारियों के बीच संबंधों को सुगम बनाने में बिताती है। Doodle उस संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

"जैसे ही वे पंजीकरण कर रहे हैं, मैं उन्हें Doodle लाइसेंस वितरित कर रहा हूँ। Doodle एक पुल के रूप में काम करता है। हम सभी को एक ही पृष्ठ पर रख रहे हैं ताकि वे ईमेल से करने पर जो बहुत अधिक समय लेता, उससे तेज़ और कुशल तरीके से जुड़ सकें।" इस टैलेंट टीम के लिए, Doodle उनके साझेदारों और संभावित कर्मचारियों के बीच संबंधों को पोषित करने के लिए अधिक समय बना रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि Doodle से उन्हें जो समर्थन मिलता है, उसे उनकी टीम के हर सदस्य वास्तव में सराहते हैं। "हम स्वयंसेवा कर सकते हैं, जरूरत के अनुसार आ-जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से Doodle व्यवस्थित है, यह जानकर बहुत अच्छा लगता है कि जब भी हमें मदद की जरूरत होगी, हम संपर्क कर सकते हैं।"

Doodle का एडमिन कंसोल वास्तव में एक बड़ा अंतर लाता है।

"एडमिन कंसोल ने Doodle का उपयोग करने की पूरी प्रक्रिया को वास्तव में सरल बना दिया है।" हमें बताया गया कि इस टैलेंट टीम के लिए अब समय-साध्य कार्यों को जल्दी से करना बहुत आसान हो गया है। "पहुँच की सहजता, कुछ ही क्लिक में हमारे खाते से उपयोगकर्ताओं को जोड़ने और हटाने की क्षमता, और इसे हमारे नेटवर्क का हिस्सा दिखाने के लिए ब्रांडिंग जोड़ने का मतलब है कि मैं जल्दी से आ-जा सकता हूँ, जो करना है कर सकता हूँ और अपने दिन के काम में लग सकता हूँ।" बार-बार पीछे-आगे नहीं जाना पड़ता, एक ही जगह से सब कुछ कर पाना, यही वजह है कि एडमिन कंसोल ने इस टीम के लिए Doodle को अगले स्तर पर पहुंचा दिया है।

उन्होंने कहा कि वह Doodle में गतिविधि को ट्रैक करने के लिए हर दूसरे दिन रिपोर्टें खींच रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें यह देखने में मदद मिली कि कौन से पार्टनर टैलेंट से संपर्क कर रहे हैं। "Doodle में रिपोर्ट निकालने की सुविधा हमें यह देखने देती है कि कौन हमारी भर्ती पहलों का समर्थन कर रहा है और नए प्रतिभाओं के साथ अपनी बातचीत में आक्रामक है। पहले हमें इसके लिए Doodle में किसी पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब हम स्वयं सेवा कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया वास्तव में सुगम हो गई है।"

अगर आपको बैठकों को अधिक कुशलता से बुक करने का समाधान चाहिए तो मैं वास्तव में इसकी सिफारिश करूंगा।

यह वाकई समय बचाता है।

इस तरह की टीम में, Doodle शेड्यूलिंग को सेकंडों में पूरा होने वाला कार्य बनाकर घंटों का समय बचा रहा है। एडमिन कंसोल इसे और भी बेहतर बनाने में मदद करता है।

"पहले मैं Doodle का जिस तरह इस्तेमाल करता था और अब जिस तरह कर रहा हूँ, उसमें शायद मैं रोज़ाना लगभग 35 से 40 मिनट बचा रहा हूँ।" एक ही जगह पर कई कार्य करने और रिपोर्ट जैसी चीज़ों को स्वयं प्राप्त करने की क्षमता के साथ, एडमिन कंसोल प्रशासनिक बोझ को काफी कम कर देता है। इससे टीम को पार्टनर्स और प्रतिभा की मदद करने में अधिक समय मिलता है।

अगर कोई भी Doodle लेने के बारे में सोच रहा है, तो मैं कहूँगा कि उपयोगकर्ता और एडमिन दोनों के दृष्टिकोण से इसकी उपयोग में आसानी वास्तव में महत्वपूर्ण है। इसे कोई भी आसानी से सीख सकता है और अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग कर सकता है। अगर आपको बैठकों को अधिक कुशलता से बुक करने का समाधान चाहिए, तो मैं इसकी वास्तव में सिफारिश करूँगा।

पार्टनर्स और टैलेंट से लेकर उनकी आंतरिक टीम तक, Doodle से मिलने वाले अनुभव से हर कोई बहुत खुश है।