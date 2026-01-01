Lär dig hantera schemaläggning online med Doodle

Oavsett om du är entreprenör eller företagare, eller till och med om du arbetar på ett kontor, vet du hur svårt det är att skapa ett fungerande möteschema. Man stöter alltid på problem när man ska sätta igång planeringen, hålla ordning på allt och se till att alla deltar.

En enkel lösning är ju att använda en onlinebokningstjänst. Men det väcker förstås frågan: hur fungerar en onlinebokningstjänst och hur kan den hjälpa ett företag?

För att verkligen förstå hur onlinebokning fungerar måste vi först veta vad det är. Här är vår guide till onlinebokning och hur man kommer igång.

Vad är tidsbokning online?

Onlinebokning är ett sätt att hantera scheman med hjälp av ett onlinebokningsverktyg. Det är ett verktyg eller ett program som hjälper användarna att spara tid vid bokning av möten genom att automatisera bokningsprocessen och minska väntetiden på svar från båda parter.

Ett utmärkt program för tidsbokning online som Doodle erbjuder fantastiska funktioner, bland annat ett verktyg för kalenderhantering, delbara länkar, gruppstöd i form av plattformar för gemensam schemaläggning, omröstningar och andra tidsbesparande schemaläggningsfunktioner.

Men för att kunna dra nytta av dessa funktioner måste du veta hur onlinebokningen fungerar. Så här går det till.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Hur fungerar tidsbokning online?

Onlinebokning är ett utmärkt sätt att hålla koll på ditt företags schemaläggning, så att dina kunder aldrig behöver vänta i telefonkö eller gå igenom en lång process för att boka en tid – och så att du kan utnyttja ditt schema på bästa sätt.

Börja med att skapa en kalender, till exempel Google Kalender, Apple Kalender eller Microsoft Outlook. Numera erbjuder de flesta e-postleverantörer en kalender som kan hjälpa företag att samla allt på ett och samma ställe.

Det är här Doodle kommer in i bilden

Doodles programvara för tidsbokning online är en utmärkt lösning för företagare som vill effektivisera sin tidsbokningsprocess och för användare som söker ett lättanvänt verktyg som underlättar hanteringen av kontorets tidsbokningar.

Genom att koppla ditt Doodle-konto till din kalender kan du boka in evenemang via Doodle, och din kalender uppdateras automatiskt. Det innebär att du slipper dubbelbokningar och att folk bara bokar möten med dig när du själv vill.

Med Doodle kan användarna enkelt hantera sin kalender på alla enheter, inklusive stationära datorer och mobiltelefoner. Programmet kan även skicka påminnelser om händelser och låta dig ställa in tidsfrister, vilket bidrar till att minska antalet ändringar i sista minuten. Dessutom kan programvaran anpassas efter de olika kraven inom olika branscher, bland annat nystartade företag, utbildningssektorn och besöksnäringen.

Så här blir du en mästare på att boka möten online med Doodle

För att kunna använda Doodles verktyg för tidsbokning online behöver du ett konto. Registrera dig för ett Doodle Professional Med ett premiumkonto får du tillgång till premiumfunktioner. Du kan dock automatisera din vardag även med ett gratiskonto.

Doodle kräver inga kreditkortsuppgifter när du registrerar dig för ett gratiskonto. Gå bara till Doodles registreringssida och skapa ett konto.

När du har skapat ditt konto är det viktigt att integrera din kalender med hjälp av Doodles kalenderhanteringsverktyg. Välj sedan den tidszon du föredrar. Följ därefter stegen nedan för att boka ditt första möte.

Steg 1: På Doodles startsida/översiktssida klickar du på rutan med plustecknet längst upp till höger på skärmen där det står ”Skapa +”. När du klickar på den här knappen kommer du till en sida med tre alternativ: ”Skapa Group Poll”, ”Skapa 1:1” och ”Skapa Booking Page”.

I det här exemplet visar vi hur du använder funktionen ”Skapa Group Poll”

Steg 2: Klicka på knappen ”Skapa Group Poll”. När du klickar på den här knappen kommer du till en sida med fält där du fyller i mötets titel, en beskrivning av mötet, mötesplatsen, anger mötets varaktighet och väljer önskade datum och tider.

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Steg 3: När du har ställt in dina inställningar klickar du på knappen ”Skapa inbjudan och fortsätt” längst ner på skärmen.

Steg 4: Detta skapar automatiskt en inbjudan till en omröstning där du kan kopiera länken och skicka den till alla förväntade deltagare så att de kan rösta om sin tillgänglighet och bestämma en lämplig mötestid. Alternativt kan du låta Doodle skicka inbjudan åt dig.