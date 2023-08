Se você é um empreendedor ou empresário, ou mesmo se você trabalha em um escritório, você sabe como é desafiador criar um cronograma de reuniões funcional. Você está sempre preso a problemas para iniciar o processo de agendamento, mantendo tudo organizado e garantindo que todos participem.

Bem, uma solução simples é o agendamento online. Mas, certamente, isto levanta a questão, como funciona a programação on-line e como ela pode ajudar uma empresa?

Para entender corretamente como funciona a programação on-line, precisamos primeiro saber o que é. Aqui está nosso guia de programação on-line e como começar.

O que é programação on-line?

A programação on-line é uma forma de gerenciar programações usando um agendador on-line. Trata-se de uma ferramenta ou software que ajuda os usuários a economizar tempo na programação de compromissos, automatizando o procedimento de agendamento e cortando o tempo de espera por respostas de ambas as partes.

Um ótimo software de programação online como Doodle fornece recursos surpreendentes, incluindo uma ferramenta de gerenciamento de calendário, links compartilháveis, suporte de grupo na forma de plataformas de programação colaborativa, pesquisas e outros recursos de programação que economizam tempo.

Mas para desfrutar destas características, você precisa saber como funciona a programação on-line. Veja como funciona.

Como funciona a programação on-line?

O agendamento on-line é uma ótima maneira de acompanhar a agenda de sua empresa para garantir que seus clientes nunca tenham que esperar em espera ou passar por um longo processo para marcar uma consulta e garantir que você esteja aproveitando ao máximo sua agenda.

Comece por estabelecer um calendário, por exemplo, Google Calendar, Apple Calendar ou Microsoft Outlook. Atualmente, a maioria dos provedores de e-mail oferecerá um calendário que pode ajudar as empresas a manter tudo centralizado em um só lugar.

É aqui que entra o Doodle

O software de programação on-line da Doodle é uma ótima solução para empresários que procuram agilizar seu processo de programação e para usuários que procuram uma ferramenta fácil de usar que ajuda na gestão de horários de escritório.

Ao conectar sua conta Doodle ao seu calendário, você pode agendar eventos através do Doodle e seu calendário será automaticamente atualizado. Isto significa que não haverá mais reservas duplas e as pessoas só marcarão reuniões com você quando você as quiser.

Com o Doodle, os usuários podem gerenciar facilmente sua agenda em todos os dispositivos, incluindo desktops e telefones celulares. Ele também pode fornecer lembretes de eventos e permitir que você estabeleça prazos que são úteis na redução de mudanças de última hora. Além disso, o software pode ser personalizado de acordo com as diversas exigências de diferentes indústrias, incluindo a educação e a hospitalidade das empresas iniciantes.

Como dominar a programação on-line usando o Doodle

Para usar as ferramentas de programação on-line do Doodle, você precisa de uma conta. A inscrição em uma conta Doodle Professional lhe dá acesso a recursos premium. Entretanto, você pode automatizar seu dia com uma conta gratuita.

O Doodle não exigirá nenhuma informação de cartão de crédito ao se inscrever para uma conta gratuita. Basta ir para a página de cadastro do Doodle e criar uma conta.

Depois de criar sua conta, é importante integrar seu calendário usando as soluções de gerenciamento de calendário da Doodle. A seguir, escolha o fuso horário de sua preferência. Em seguida, siga os passos abaixo para marcar sua primeira reunião.

Passo 1*: Em sua página inicial/visão geral do Doodle, clique no botão da caixa com um sinal de mais na parte superior direita de sua tela que diz "Criar +". Clicando neste botão, você será levado a uma página com três opções que dizem "Criar sondagem de grupo", "Criar 1:1" e "Criar página de reserva", respectivamente.

Para este exemplo, mostraremos a você como usar a função "Criar enquete de grupo ".

Passo 2*: Clique no botão "Create Group Poll" (Criar Pesquisa de Grupo). Clicando neste botão, você será conduzido a uma página contendo caixas onde você preencherá o título de sua reunião, uma descrição da reunião, o local da reunião, digite a duração de sua reunião e escolha as datas e horários preferidos.

Passo 3*: Após definir suas preferências, clique no botão "Criar convite e continuar" na parte inferior de sua tela.

Passo 4*: Isto cria automaticamente um convite para uma pesquisa onde você pode copiar o link e enviá-lo a todos os participantes esperados para votar sobre sua disponibilidade e determinar um horário de reunião preferido. Alternativamente, você pode fazer com que a Doodle envie o convite para você.

Nota*: Você pode usar o software de agendamento de compromissos do Doodle clicando no botão "Create Booking Page" do Passo 1. Isto o leva a uma página onde o Doodle, com acesso ao seu calendário e agenda pessoal, ajuda você a criar um link que pode ser reservado para compartilhar com as partes que desejam agendar reuniões com você.