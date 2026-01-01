Doodle के साथ ऑनलाइन शेड्यूलिंग में महारत हासिल करें

यदि आप एक उद्यमी या व्यवसाय के मालिक हैं, या फिर आप किसी कार्यालय में काम करते हैं, तो आप जानते हैं कि एक कार्यक्षम बैठक कार्यक्रम बनाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। आप हमेशा इस समस्या से जूझते रहते हैं कि शेड्यूलिंग प्रक्रिया कैसे शुरू करें, सब कुछ व्यवस्थित कैसे रखें और यह सुनिश्चित कैसे करें कि हर कोई उपस्थित हो।

ठीक है, एक सरल समाधान ऑनलाइन शेड्यूलिंग है। लेकिन निस्संदेह यह सवाल उठता है कि ऑनलाइन शेड्यूलिंग कैसे काम करती है और यह व्यवसाय की मदद कैसे कर सकती है?

ऑनलाइन शेड्यूलिंग कैसे काम करती है, यह ठीक से समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि यह क्या है। यहाँ ऑनलाइन शेड्यूलिंग और शुरुआत करने के तरीके पर हमारी मार्गदर्शिका है।

ऑनलाइन शेड्यूलिंग क्या है?

ऑनलाइन शेड्यूलिंग एक ऑनलाइन शेड्यूलर का उपयोग करके शेड्यूल प्रबंधित करने का एक तरीका है। यह एक उपकरण या सॉफ़्टवेयर है जो अपॉइंटमेंट प्रक्रिया को स्वचालित करके और दोनों पक्षों से प्रतिक्रियाओं के लिए प्रतीक्षा समय को समाप्त करके उपयोगकर्ताओं को अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने में समय बचाने में मदद करता है।

जैसे एक बेहतरीन ऑनलाइन शेड्यूलिंग सॉफ़्टवेयर Doodle यह अद्भुत सुविधाएँ प्रदान करता है, जिनमें एक कैलेंडर प्रबंधन उपकरण, साझा करने योग्य लिंक, सहयोगात्मक शेड्यूलिंग प्लेटफ़ॉर्म के रूप में समूह समर्थन, पोल और अन्य समय-बचत शेड्यूलिंग सुविधाएँ शामिल हैं।

लेकिन इन सुविधाओं का आनंद लेने के लिए आपको यह जानना होगा कि ऑनलाइन शेड्यूलिंग कैसे काम करती है। यहाँ बताया गया है।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

ऑनलाइन शेड्यूलिंग कैसे काम करती है?

ऑनलाइन शेड्यूलिंग आपके व्यवसाय के कार्यक्रम पर नज़र रखने का एक शानदार तरीका है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपके ग्राहकों को कभी भी होल्ड पर इंतज़ार न करना पड़े या अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए लंबी प्रक्रिया से न गुजरना पड़े, और यह भी सुनिश्चित होता है कि आप अपने कार्यक्रम का अधिकतम लाभ उठा रहे हैं।

सबसे पहले एक कैलेंडर सेट करें, उदाहरण के लिए Google Calendar, Apple Calendar या Microsoft Outlook। आजकल अधिकांश ईमेल प्रदाता एक कैलेंडर प्रदान करते हैं जो व्यवसायों को सभी चीज़ों को एक ही स्थान पर केंद्रीकृत रखने में मदद करता है।

यहीं पर Doodle काम आता है।

Doodle का ऑनलाइन शेड्यूलिंग सॉफ़्टवेयर उन उद्यमियों के लिए एक बेहतरीन समाधान है जो अपनी शेड्यूलिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, और उन उपयोगकर्ताओं के लिए भी जो कार्यालय शेड्यूल को प्रबंधित करने में मदद करने वाला एक आसान-से-उपयोग टूल चाहते हैं।

अपने Doodle खाते को अपने कैलेंडर से जोड़कर, आप Doodle के माध्यम से कार्यक्रम निर्धारित कर सकते हैं और आपका कैलेंडर स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब दोहरी बुकिंग नहीं होगी और लोग केवल तब ही आपके साथ बैठक बुक करेंगे जब आप चाहेंगे।

Doodle के साथ, उपयोगकर्ता डेस्कटॉप और मोबाइल फोन सहित सभी उपकरणों पर आसानी से अपना शेड्यूल प्रबंधित कर सकते हैं। यह कार्यक्रम आयोजन की याद दिलाने वाले रिमाइंडर भी प्रदान करता है और आपको समय-सीमाएँ निर्धारित करने की सुविधा देता है, जो अंतिम समय में होने वाले बदलावों को कम करने में सहायक होती हैं। इसके अतिरिक्त, इस सॉफ़्टवेयर को स्टार्ट-अप, शिक्षा और आतिथ्य सहित विभिन्न उद्योगों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।

Doodle का उपयोग करके ऑनलाइन शेड्यूलिंग में महारत हासिल करें

Doodle के ऑनलाइन शेड्यूलिंग टूल्स का उपयोग करने के लिए, आपको एक खाते की आवश्यकता है। एक के लिए साइन अप करना Doodle Professional खाता आपको Premium सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करता है। हालांकि, आप मुफ्त खाते के साथ अपने दिन को स्वचालित कर सकते हैं।

Doodle मुफ्त खाते के लिए साइन अप करते समय किसी भी क्रेडिट कार्ड की जानकारी नहीं मांगेगा। बस Doodle के साइनअप पेज पर जाएँ और एक खाता बनाएँ।

अपना खाता बनाने के बाद, Doodle के कैलेंडर प्रबंधन समाधानों का उपयोग करके अपने कैलेंडर को एकीकृत करना महत्वपूर्ण है। अगला, अपना पसंदीदा समय क्षेत्र चुनें। फिर अपनी पहली बैठक सेट अप करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

चरण 1अपने Doodle होम/ओवरव्यू पेज पर, स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने में प्लस चिह्न वाले बॉक्स बटन पर क्लिक करें, जिस पर "Create +" लिखा है। इस बटन पर क्लिक करने से आप एक ऐसे पेज पर पहुंचेंगे जहाँ क्रमशः "ग्रुप पोल बनाएँ", "1:1 बनाएँ" और "बुकिंग पेज बनाएँ" नामक तीन विकल्प दिखेंगे।

इस उदाहरण में, हम आपको दिखाएंगे कि "क्रिएट ग्रुप पोल" फ़ीचर का उपयोग कैसे करें।

चरण 2"Create Group Poll" बटन पर क्लिक करें। इस बटन पर क्लिक करने से आप एक ऐसे पेज पर पहुंचेंगे जिसमें बॉक्स होंगे, जहाँ आप अपनी बैठक का शीर्षक, बैठक का विवरण, बैठक का स्थान, बैठक की अवधि दर्ज करेंगे और अपनी पसंद की तारीखें व समय चुनेंगे।

मुफ्त आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

चरण 3अपनी प्राथमिकताएँ सेट करने के बाद, अपनी स्क्रीन के निचले हिस्से में "अनुग्रहण बनाएँ और जारी रखें" बटन पर क्लिक करें।

चरण 4यह स्वचालित रूप से एक पोल का निमंत्रण बनाता है, जहाँ आप लिंक कॉपी करके सभी अपेक्षित प्रतिभागियों को भेज सकते हैं ताकि वे अपनी उपलब्धता पर मतदान करें और एक पसंदीदा बैठक समय निर्धारित कर सकें। वैकल्पिक रूप से, आप Doodle से निमंत्रण भेजवा सकते हैं।