A pesquisa on-line: vantagens e benefícios

Estar acessível a qualquer hora e em qualquer lugar tornou-se a norma com um smartphone e acesso praticamente ilimitado à Internet.

As pessoas não apenas esperam respostas instantâneas, mas, com o crescimento das plataformas de nuvem e da IA, os nativos digitais fazem cada vez mais coisas em qualquer lugar. Para os empreendedores, isso significa ter a oportunidade de entrar em contato com seus clientes e usuários sempre que necessário.

Uma pesquisa on-line do Doodle é uma ótima maneira de reunir grupos de pessoas.

Mudar de pesquisas impressas ou telefônicas para pesquisas on-line abre um grupo maior de participantes para o criador do que nunca.

Vamos mostrar as diferenças entre a pesquisa on-line e seus antecessores clássicos e explicar por que as pesquisas do Doodle são interessantes para fins comerciais e particulares.

As dez vantagens da pesquisa on-line com o Doodle

O objetivo de uma pesquisa é coletar os melhores horários para um grupo específico de participantes se reunirem.

Para isso, os questionários são criados e enviados por correio ou preenchidos por telefone ou pessoalmente. Os resultados devem então ser compilados e avaliados e, muitas vezes, apresentados graficamente.

Esse é um processo muito demorado e caro. O envio de pesquisas por canais on-line, como e-mail, já reduz consideravelmente os gastos. Os programas de computador que permitem que as perguntas e as respostas sejam inseridas diretamente em um documento claramente definido reduzem ainda mais o tempo de processamento.

O Doodle combina essas funções práticas em um único aplicativo. Com alguns cliques, você pode criar sua pesquisa on-line gratuitamente e em um piscar de olhos.

A maior vantagem da pesquisa on-line com o Doodle é a boa acessibilidade para os participantes. Ela permanece permanentemente disponível.

Isso facilita a realização de pesquisas com diferentes nacionalidades, entre outras coisas. Os participantes decidem por si mesmos quando responder às perguntas - um aspecto importante para aumentar a probabilidade de participação.

Você recebe as respostas imediatamente. A pesquisa é atualizada constantemente e as novas respostas são exibidas imediatamente. Igualmente positivo para os criadores e participantes é o fato de que não há custos de envio ou impressão para a pesquisa on-line.

A dependência de provedores de serviços externos é reduzida ao mínimo.

Especialmente com o Doodle, é possível criar pesquisas com extrema rapidez, para que você possa distribuí-las on-line rapidamente e coletar opiniões. O Doodle é intuitivo e fácil de entender, mesmo para não especialistas, de modo que eles podem configurar pesquisas on-line por conta própria, sem ajuda técnica. Não é necessário fazer download de software. Você realiza a pesquisa diretamente no seu navegador.

Os participantes da pesquisa também podem usar o Doodle com muita facilidade. Eles não precisam aprender como ele funciona primeiro. As pesquisas e os resultados já estão claramente estruturados e codificados por cores. Não é necessário fazer pós-edição.

Quem usa pesquisas on-line?

As pesquisas são uma importante ferramenta de marketing para vários setores.

Uma empresa pode se adaptar e melhorar sua oferta com a ajuda das opiniões dos clientes. Mesmo dentro de uma empresa, é possível captar muito bem o estado de espírito por meio de reuniões curtas com os funcionários ou coordenando compromissos conjuntos.

O Doodle também é a ferramenta certa para tarefas domésticas que exigem pesquisas menores. Com a ajuda da pesquisa on-line do Doodle, você pode elaborar uma pesquisa gratuitamente e em apenas algumas etapas e publicar o link em um fórum público ou convidar especificamente seus contatos a participar.

Como funciona uma enquete on-line com o Doodle?

Com o Doodle, você cria enquetes em quatro etapas. Você não precisa de uma conta para usar o Doodle.

Isso também se aplica aos participantes. Basta deixar um endereço de e-mail, para o qual o Doodle envia o link da enquete e o link de administração. Em http://doodle.com/create você digita o título da pesquisa e, opcionalmente, uma breve descrição da sua solicitação.

Na próxima etapa, você insere os possíveis horários para o encontro. Pouco antes da conclusão, você faz as configurações de acordo com seus desejos.

Para cada pesquisa criada on-line com o Doodle, você recebe um link separado. Isso permite que você configure um número ilimitado de enquetes on-line e mantenha o controle delas separadas umas das outras. Você pode enviar os respectivos links para um grupo específico de destinatários ou publicá-los em redes públicas.