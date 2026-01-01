A pesquisa on-line: vantagens e benefícios

Estar disponível a qualquer hora, em qualquer lugar, tornou-se a norma com um smartphone e acesso praticamente ilimitado à Internet.

As pessoas não apenas esperam respostas instantâneas, mas, com o crescimento das plataformas de nuvem e da inteligência artificial, os nativos digitais estão fazendo cada vez mais coisas em qualquer lugar. Para os proprietários de empresas, isso significa que eles têm a capacidade de se conectar com seus clientes e usuários sempre que necessário.

Uma pesquisa on-line do Doodle é uma ótima maneira de reunir grupos de pessoas.

Ao mudar de pesquisas impressas ou por telefone para pesquisas on-line, você abre um grupo maior de participantes para o criador do que nunca.

Vejamos as diferenças entre a pesquisa on-line e seus antecessores tradicionais e por que as pesquisas do Doodle são valiosas para uso comercial e pessoal.

As dez vantagens das pesquisas on-line com o Doodle

O objetivo de uma pesquisa é registrar os melhores horários para uma reunião de um grupo específico de participantes.

Criar uma enquete de grupo

Para isso, os questionários são criados e enviados pelo correio ou preenchidos por telefone ou pessoalmente. Os resultados devem então ser compilados e analisados e, muitas vezes, apresentados graficamente.

Esse é um processo muito demorado e caro. O envio de pesquisas por canais on-line, como e-mail, já reduz consideravelmente a carga de trabalho. Os programas de computador que permitem que as perguntas e as respostas sejam inseridas diretamente em um documento claramente definido reduzem ainda mais o tempo de processamento.

O Doodle combina todas essas funções práticas em um aplicativo simples. Com apenas alguns cliques, você pode criar sua pesquisa on-line gratuitamente e em pouco tempo.

A maior vantagem da pesquisa on-line com o Doodle é a acessibilidade para os participantes. Ela permanece disponível o tempo todo.

Entre outras coisas, isso facilita a realização de pesquisas entre diferentes nacionalidades. Os próprios participantes decidem quando responder às perguntas - um aspecto importante para aumentar a probabilidade de participação.

Eles recebem as respostas imediatamente. A pesquisa é atualizada constantemente e as novas respostas são exibidas imediatamente. Outro aspecto positivo, tanto para os criadores quanto para os participantes, é o fato de não haver custos de envio ou impressão para a pesquisa on-line.

Criar uma enquete de grupo

A dependência de provedores de serviços externos é reduzida ao mínimo.

Com o Doodle, em particular, você pode criar pesquisas com extrema rapidez para distribuí-las on-line e coletar opiniões rapidamente. O Doodle é intuitivo e fácil de entender, mesmo para quem não é especialista, de modo que você mesmo pode criar pesquisas on-line sem nenhuma ajuda técnica. Você não precisa baixar nenhum software. Você realiza a pesquisa diretamente no seu navegador.

Os participantes da pesquisa também podem usar o Doodle com muita facilidade. Eles não precisam aprender como ele funciona. As pesquisas e os resultados já estão claramente estruturados e codificados por cores. Não é necessário nenhum pós-processamento.

Quem usa pesquisas on-line?

As pesquisas são uma importante ferramenta de marketing para vários setores.

Uma empresa pode se adaptar e melhorar sua oferta com a ajuda das opiniões dos clientes. Você também pode captar o estado de espírito de uma empresa realizando pequenas discussões com os funcionários ou coordenando reuniões conjuntas.

O Doodle também é a ferramenta certa para trabalhos de casa que exigem pesquisas menores. Com a ajuda da pesquisa on-line do Doodle, você pode elaborar uma pesquisa gratuitamente e em apenas algumas etapas e publicar o link em um fórum público ou convidar seus contatos a participar.

Criar uma enquete de grupo

Como funciona uma pesquisa on-line com o Doodle?

É assim que funciona:

Vá para doodle.com/create. Digite um título e, opcionalmente, uma descrição para sua pesquisa. Adicione as datas e horários possíveis. Personalize as configurações de acordo com o que você quiser (por exemplo, escolhas simples ou múltiplas, visibilidade dos resultados). Compartilhe o link exclusivo da pesquisa com os participantes, seja de forma privada ou em fóruns públicos.

Cada pesquisa criada recebe seu próprio link, para que você possa mantê-las separadas e bem organizadas.

Por que você não cria sua primeira enquete Doodle hoje e experimenta como é fácil organizar?