Die Online-Umfrage: Vorteile und Nutzen

Jederzeit und überall erreichbar zu sein, ist mit dem Smartphone und dem praktisch unbegrenzten Zugang zum Internet zur Norm geworden.

Die Menschen erwarten nicht nur sofortige Antworten, sondern mit dem Wachstum von Cloud-Plattformen und künstlicher Intelligenz erledigen die Digital Natives immer mehr Dinge von unterwegs aus. Für Unternehmer bedeutet dies, dass sie die Möglichkeit haben, mit ihren Kunden und Nutzern in Kontakt zu treten, wann immer sie es brauchen.

Eine Online-Umfrage von Doodle ist eine großartige Möglichkeit, Gruppen von Menschen zusammenzubringen.

Der Wechsel von Print- oder Telefonumfragen zu Online-Umfragen eröffnet dem Ersteller einen größeren Teilnehmerkreis als je zuvor.

Wir zeigen die Unterschiede zwischen der Online-Umfrage und ihren klassischen Vorgängern auf und erklären, warum Doodle-Umfragen sowohl für geschäftliche als auch für private Zwecke interessant sind.

Die zehn Vorteile der Online-Umfrage mit Doodle

Das Ziel einer Umfrage ist es, die besten Zeitpunkte für ein Treffen einer bestimmten Gruppe von Teilnehmern zu ermitteln.

Dazu werden Fragebögen erstellt und per Post verschickt oder am Telefon oder persönlich ausgefüllt. Die Ergebnisse müssen dann zusammengetragen und ausgewertet, oft auch grafisch aufbereitet werden.

Dies ist ein sehr zeit- und kostenaufwändiger Prozess. Der Versand von Umfragen über Online-Kanäle wie E-Mail reduziert den Aufwand bereits erheblich. Computerprogramme, die es ermöglichen, Fragen und Antworten direkt in ein übersichtliches Dokument einzugeben, verkürzen die Bearbeitungszeit weiter.

Doodle vereint diese praktischen Funktionen in einer Anwendung. Mit wenigen Klicks gestalten Sie Ihre Online-Umfrage kostenlos und im Handumdrehen.

Der größte Vorteil der Online-Umfrage mit Doodle ist die gute Erreichbarkeit für die Teilnehmer. Sie bleibt permanent verfügbar.

Das macht es unter anderem einfach, Umfragen unter verschiedenen Nationalitäten durchzuführen. Die Teilnehmer entscheiden selbst, wann sie die Fragen beantworten - ein wichtiger Aspekt, um die Teilnahmewahrscheinlichkeit zu erhöhen.

Sie erhalten die Antworten sofort. Die Umfrage wird ständig aktualisiert und neue Antworten werden sofort angezeigt. Ebenso positiv für Ersteller und Teilnehmer ist die Tatsache, dass keine Versand- oder Druckkosten für die Online-Umfrage anfallen.

Die Abhängigkeit von externen Dienstleistern wird auf ein Minimum reduziert.

Gerade mit Doodle erstellen Sie Umfragen extrem schnell, so dass Sie diese sehr zeitnah online verbreiten und Meinungen einholen können. Doodle ist intuitiv bedienbar und auch für Nicht-Experten leicht verständlich, so dass sie Online-Umfragen ohne technische Hilfe selbständig erstellen können. Es ist kein Software-Download notwendig. Sie führen die Umfrage direkt in Ihrem Browser durch.

Auch die Umfrageteilnehmer können Doodle ganz einfach nutzen. Sie müssen nicht erst lernen, wie es funktioniert. Die Umfragen und Ergebnisse sind bereits klar strukturiert und farblich gekennzeichnet. Eine Nachbearbeitung ist nicht notwendig.

Wer nutzt Online-Umfragen?

Umfragen sind ein wichtiges Marketinginstrument für verschiedene Branchen.

Ein Unternehmen kann sein Angebot mit Hilfe von Kundenmeinungen anpassen und verbessern. Auch innerhalb eines Unternehmens kann man durch kurze Mitarbeitergespräche oder die Koordination gemeinsamer Termine sehr gut Stimmungen einfangen.

Auch für Hausarbeiten, die kleinere Umfragen erfordern, ist Doodle das richtige Werkzeug. Mit Hilfe der Online-Umfrage von Doodle können Sie kostenlos und in wenigen Schritten eine Umfrage erstellen und den Link in einem öffentlichen Forum posten oder Ihre Kontakte gezielt zur Teilnahme einladen.

Wie funktioniert eine Online-Umfrage mit Doodle?

Mit Doodle erstellen Sie Umfragen in vier Schritten. Sie brauchen kein Konto, um Doodle zu benutzen.

Das gilt auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie hinterlassen lediglich eine E-Mail-Adresse, an die Doodle Ihnen den Umfragelink und den Administrationslink schickt. Unter http://doodle.com/create geben Sie den Titel Ihrer Umfrage und optional eine kurze Beschreibung Ihres Anliegens ein.

Im nächsten Schritt geben Sie mögliche Zeitpunkte für ein Treffen an. Kurz vor Fertigstellung nehmen Sie Einstellungen nach Ihren Wünschen vor.

Für jede Umfrage, die Sie mit Doodle online erstellen, erhalten Sie einen eigenen Link. So können Sie beliebig viele Online-Umfragen erstellen und diese sauber voneinander getrennt verwalten. Die jeweiligen Links verschicken Sie entweder an einen bestimmten Empfängerkreis oder posten sie in öffentlichen Netzwerken.