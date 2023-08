Il sondaggio online: vantaggi e benefici

Essere raggiungibili sempre e ovunque è diventata la norma con uno smartphone e un accesso virtualmente illimitato a Internet.

Non solo le persone si aspettano risposte immediate, ma con la crescita delle piattaforme cloud e dell'intelligenza artificiale i nativi digitali fanno sempre più cose in movimento. Per gli imprenditori, ciò significa avere la possibilità di entrare in contatto con i propri clienti e utenti ogni volta che ne hanno bisogno.

Un sondaggio online di Doodle è un ottimo modo per riunire gruppi di persone.

Passare dalla stampa o dal telefono ai sondaggi online apre al creatore un bacino di partecipanti più ampio che mai.

Vediamo le differenze tra il sondaggio online e i suoi predecessori classici e spieghiamo perché i sondaggi Doodle sono interessanti sia per scopi commerciali che privati.

I dieci vantaggi del sondaggio online con Doodle

L'obiettivo di un sondaggio è raccogliere i momenti migliori per riunire un gruppo specifico di partecipanti.

A tal fine, vengono creati dei questionari che vengono inviati per posta o completati al telefono o di persona. I risultati devono poi essere compilati e valutati, e spesso presentati graficamente.

Si tratta di un processo che richiede molto tempo e denaro. L'invio di sondaggi tramite canali online, come la posta elettronica, riduce già notevolmente i costi. I programmi informatici che consentono di inserire domande e risposte direttamente in un documento ben strutturato riducono ulteriormente i tempi di elaborazione.

Doodle combina queste funzioni pratiche in un'unica applicazione. Con pochi clic, potrete progettare il vostro sondaggio online gratuitamente e in un batter d'occhio.

Il vantaggio principale del sondaggio online con Doodle è la buona accessibilità per i partecipanti. Rimane sempre disponibile.

Questo rende facile condurre sondaggi tra diverse nazionalità, tra le altre cose. I partecipanti decidono autonomamente quando rispondere alle domande: un aspetto importante per aumentare la probabilità di partecipazione.

Le risposte vengono ricevute immediatamente. Il sondaggio viene costantemente aggiornato e le nuove risposte vengono visualizzate immediatamente. Altrettanto positivo per i creatori e i partecipanti è il fatto che non ci sono costi di spedizione o di stampa per il sondaggio online.

La dipendenza da fornitori di servizi esterni è ridotta al minimo.

In particolare, con Doodle è possibile creare sondaggi in modo estremamente rapido, così da poterli distribuire online con grande tempestività e raccogliere opinioni. Doodle è intuitivo da usare e facile da capire, anche per i non esperti, che possono così creare sondaggi online da soli senza bisogno di aiuto tecnico. Non è necessario scaricare alcun software. Il sondaggio viene condotto direttamente nel browser.

Anche i partecipanti al sondaggio possono utilizzare Doodle con estrema facilità. Non devono prima imparare come funziona. I sondaggi e i risultati sono già chiaramente strutturati e codificati a colori. Non è necessario alcun post-editing.

Chi usa i sondaggi online?

I sondaggi sono un importante strumento di marketing per diversi settori.

Un'azienda può adattare e migliorare la propria offerta con l'aiuto delle opinioni dei clienti. Anche all'interno di un'azienda, è possibile catturare molto bene gli umori attraverso brevi riunioni dei dipendenti o coordinando appuntamenti comuni.

Doodle è anche lo strumento giusto per le faccende domestiche che richiedono sondaggi più piccoli. Con l'aiuto del sondaggio online di Doodle, è possibile creare un sondaggio gratuitamente e in pochi passaggi e pubblicare il link in un forum pubblico o invitare specificamente i propri contatti a partecipare.

Come funziona un sondaggio online con Doodle?

Con Doodle è possibile creare sondaggi in quattro fasi. Non è necessario un account per utilizzare Doodle.

Questo vale anche per i partecipanti. È sufficiente lasciare un indirizzo e-mail, al quale Doodle invia il link del sondaggio e il link di amministrazione. Su http://doodle.com/create si inserisce il titolo del sondaggio e, facoltativamente, una breve descrizione della richiesta.

Nella fase successiva, si inseriscono i possibili orari di incontro. Poco prima del completamento, si effettuano le impostazioni secondo i propri desideri.

Per ogni sondaggio creato online con Doodle, si riceve un link separato. Questo vi permette di creare un numero illimitato di sondaggi online e di tenerne traccia in modo ordinato e separato l'uno dall'altro. Potete inviare i rispettivi link a un gruppo specifico di destinatari o pubblicarli su reti pubbliche.