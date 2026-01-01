स्मार्टफोन और लगभग असीमित इंटरनेट पहुँच के साथ कहीं भी, कभी भी उपलब्ध रहना अब सामान्य हो गया है।

न केवल लोग तुरंत उत्तरों की उम्मीद करते हैं, बल्कि क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के साथ, डिजिटल नेटिव चलते-फिरते और भी अधिक काम कर रहे हैं। व्यवसाय मालिकों के लिए इसका मतलब है कि वे जब भी जरूरत हो, अपने ग्राहकों और उपयोगकर्ताओं से जुड़ सकते हैं।

Doodle का एक ऑनलाइन सर्वे लोगों के समूहों को एक साथ लाने का एक शानदार तरीका है।

छपाए गए या फोन सर्वेक्षणों से ऑनलाइन सर्वेक्षणों पर स्विच करने से सर्वेक्षण निर्माता के लिए पहले से कहीं अधिक प्रतिभागियों का एक बड़ा समूह उपलब्ध होता है।

आइए ऑनलाइन सर्वेक्षण और इसके पारंपरिक पूर्ववर्तियों के बीच के अंतरों को देखें और जानें कि Doodle सर्वेक्षण व्यवसाय और व्यक्तिगत उपयोग दोनों के लिए क्यों मूल्यवान हैं।

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टी Doodle के साथ ऑनलाइन सर्वेक्षणों के दस फायदे

एक सर्वेक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों के एक विशिष्ट समूह की बैठक के लिए सर्वोत्तम समयों को दर्ज करना है।

इस उद्देश्य के लिए प्रश्नावली तैयार की जाती हैं और डाक द्वारा भेजी जाती हैं या टेलीफोन या व्यक्तिगत रूप से भरी जाती हैं। फिर परिणामों को संकलित और विश्लेषित किया जाता है और अक्सर ग्राफिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

यह एक बहुत समय-साध्य और महंगी प्रक्रिया है। ई-मेल जैसे ऑनलाइन माध्यमों से सर्वेक्षण भेजने से पहले ही कार्यभार काफी कम हो जाता है। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो प्रश्नों और उत्तरों को सीधे एक स्पष्ट रूप से व्यवस्थित दस्तावेज़ में दर्ज करने की अनुमति देते हैं, प्रसंस्करण समय को और भी कम कर देते हैं।

Doodle इन सभी व्यावहारिक कार्यों को एक ही सरल एप्लिकेशन में जोड़ता है। केवल कुछ ही क्लिक में, आप अपना ऑनलाइन सर्वेक्षण नि:शुल्क और तुरंत बना सकते हैं।

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Doodle के साथ ऑनलाइन सर्वेक्षण का सबसे बड़ा लाभ प्रतिभागियों के लिए इसकी सुलभता है। यह हर समय उपलब्ध रहता है।

अन्य बातों के अलावा, इससे विभिन्न राष्ट्रीयताओं के बीच सर्वेक्षण करना आसान हो जाता है। प्रतिभागी स्वयं तय करते हैं कि प्रश्नों का उत्तर कब देना है – यह भागीदारी की संभावना बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

उन्हें तुरंत उत्तर मिलते हैं। सर्वेक्षण लगातार अपडेट किया जाता है और नए उत्तर तुरंत प्रदर्शित होते हैं। रचनाकारों और प्रतिभागियों दोनों के लिए एक और सकारात्मक पहलू यह है कि ऑनलाइन सर्वेक्षण के लिए कोई शिपिंग या प्रिंटिंग लागत नहीं होती।

बाहरी सेवा प्रदाताओं पर निर्भरता न्यूनतम कर दी गई है।

विशेष रूप से Doodle के साथ, आप बेहद तेज़ी से सर्वेक्षण बना सकते हैं ताकि आप उन्हें ऑनलाइन वितरित कर सकें और तुरंत राय इकट्ठा कर सकें। Doodle का उपयोग सहज है और इसे समझना आसान है, यहां तक कि गैर-विशेषज्ञों के लिए भी, इसलिए आप बिना किसी तकनीकी सहायता के स्वयं ऑनलाइन सर्वेक्षण बना सकते हैं। किसी सॉफ़्टवेयर डाउनलोड की आवश्यकता नहीं है। आप सर्वेक्षण सीधे अपने ब्राउज़र में ही करते हैं।

सर्वे प्रतिभागी भी Doodle का बहुत आसानी से उपयोग कर सकते हैं। उन्हें यह कैसे काम करता है सीखने की आवश्यकता नहीं है। सर्वेक्षण और परिणाम पहले से ही स्पष्ट रूप से संरचित और रंग-कोडित हैं। किसी भी अतिरिक्त प्रसंस्करण की आवश्यकता नहीं है।

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ऑनलाइन सर्वेक्षणों का उपयोग कौन करता है?

सर्वेक्षण विभिन्न उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण विपणन उपकरण हैं।

एक कंपनी ग्राहकों की राय की मदद से अपनी पेशकश को अनुकूलित और बेहतर कर सकती है। आप कर्मचारियों के साथ संक्षिप्त चर्चाएँ आयोजित करके या संयुक्त बैठकों का समन्वय करके कंपनी के भीतर के माहौल को भी समझ सकते हैं।

Doodle छोटे सर्वेक्षणों वाले होमवर्क के लिए भी सही उपकरण है। Doodle के ऑनलाइन सर्वेक्षण की मदद से आप मुफ्त में और केवल कुछ ही चरणों में एक सर्वेक्षण तैयार कर सकते हैं और लिंक को सार्वजनिक मंच पर प्रकाशित कर सकते हैं या अपने संपर्कों को भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं।

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Doodle के साथ एक ऑनलाइन सर्वेक्षण कैसे काम करता है?

यह इस तरह काम करता है:

जाएँ Doodle.कॉम/क्रिएट. एक दर्ज करें शीर्षक और वैकल्पिक रूप से एक विवरण आपके मतदान के लिए। संभावित तिथियाँ और समय जोड़ें। सेटिंग्स को अपनी पसंद के अनुसार अनुकूलित करें (उदाहरण के लिए एकल या बहु विकल्प, परिणामों की दृश्यता)। प्रतिभागियों के साथ अपना अनूठा सर्वेक्षण लिंक साझा करें - या तो निजी तौर पर या सार्वजनिक मंचों में।

आपके द्वारा बनाए गए प्रत्येक सर्वेक्षण को अपना स्वयं का लिंक मिलता है, ताकि आप उन्हें सुव्यवस्थित रूप से अलग रख सकें।

आज ही अपना पहला Doodle पोल क्यों न बनाएं और अनुभव करें कि इसे आयोजित करना कितना आसान हो सकता है?