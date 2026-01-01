Att vara tillgänglig när som helst och var som helst har blivit normen tack vare smarttelefoner och praktiskt taget obegränsad tillgång till internet.

Folk förväntar sig inte bara omedelbara svar, utan i takt med att molnplattformar och artificiell intelligens växer utför den digitala generationen allt fler saker på språng. För företagare innebär detta att de har möjlighet att hålla kontakten med sina kunder och användare närhelst det behövs.

En onlineenkät från Doodle är ett utmärkt sätt att samla grupper av människor.

Genom att övergå från pappers- eller telefonenkäter till onlineenkäter får den som utformar enkäten tillgång till en större deltagargrupp än någonsin tidigare.

Låt oss titta på skillnaderna mellan onlineenkäten och dess traditionella föregångare, och varför Doodle-enkäter är värdefulla både för företag och privat bruk.

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T De tio fördelarna med onlineenkäter med Doodle

Syftet med en enkät är att ta reda på vilka tider som passar bäst för ett möte med en viss grupp deltagare.

För detta ändamål utformas enkäter som skickas ut per post eller fylls i per telefon eller vid ett personligt möte. Resultaten måste sedan sammanställas och analyseras och presenteras ofta i grafisk form.

Detta är en mycket tidskrävande och kostsam process. Att skicka ut enkäter via onlinekanaler, till exempel e-post, minskar redan arbetsbördan avsevärt. Datorprogram som gör det möjligt att mata in frågor och svar direkt i ett överskådligt dokument minskar handläggningstiden ytterligare.

Doodle samlar alla dessa praktiska funktioner i en enkel applikation. Med bara några få klick kan du skapa din onlineenkät helt gratis och på nolltid.

Den största fördelen med en onlineenkät via Doodle är att den är lättillgänglig för deltagarna. Den är tillgänglig dygnet runt.

Detta gör det bland annat enkelt att genomföra undersökningar bland personer av olika nationaliteter. Deltagarna bestämmer själva när de vill svara på frågorna – en viktig faktor för att öka sannolikheten för deltagande.

De får svaren direkt. Enkäten uppdateras kontinuerligt och nya svar visas omedelbart. En annan fördel för både upphovsmän och deltagare är att det inte tillkommer några frakt- eller tryckkostnader för onlineenkäten.

Beroendet av externa tjänsteleverantörer minimeras.

Med just Doodle kan du skapa enkäter extremt snabbt, så att du kan dela ut dem online och samla in åsikter på nolltid. Doodle är intuitivt att använda och lätt att förstå, även för den som inte är expert, så du kan skapa onlineenkäter på egen hand utan någon teknisk hjälp. Du behöver inte ladda ner någon programvara. Du genomför enkäten direkt i din webbläsare.

De som deltar i undersökningarna kan också använda Doodle på ett mycket enkelt sätt. De behöver inte lära sig hur det fungerar. Undersökningarna och resultaten är redan tydligt strukturerade och färgkodade. Ingen efterbearbetning krävs.

Vem använder webbundersökningar?

Undersökningar är ett viktigt marknadsföringsverktyg inom olika branscher.

Ett företag kan anpassa och förbättra sitt utbud med hjälp av kundernas synpunkter. Man kan också få en bild av stämningen inom företaget genom att föra korta samtal med medarbetarna eller anordna gemensamma möten.

Doodle är också det perfekta verktyget för läxor som kräver mindre enkäter. Med hjälp av Doodles onlineenkät kan du skapa en enkät helt gratis och på bara några steg, och sedan publicera länken i ett offentligt forum eller bjuda in dina kontakter att delta.

Skapa en Group Poll

Hur fungerar en onlineenkät med Doodle?

Så här fungerar det:

Gå till doodle.com/create. Ange ett titel och eventuellt en beskrivning för din omröstning. Ange möjliga datum och tider. Anpassa inställningarna efter dina önskemål (t.ex. ett eller flera val, om resultaten ska visas). Dela din unika enkätlänk med deltagarna – antingen privat eller i offentliga forum.

Varje enkät du skapar får en egen länk, så att du kan hålla dem tydligt åtskilda och välorganiserade.

Varför inte skapa din första Doodle-omröstning redan idag och upptäcka hur enkelt det kan vara att organisera?