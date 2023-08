Møde-, besked- og videokonferenceapps har aldrig været mere relevante end nu, efter at der er opstået en pandemi. Med fleksible arbejdsordninger i stigende grad og flere mennesker, der accepterer, at mange typer arrangementer med succes kan finde sted online, vinder apps som Google Meet ny respekt og større brug.

Analytikere vurderer, at denne tendens kun vil vokse. I 2025 menes det, at omkring 22 procent af den amerikanske arbejdsstyrke eller 36,2 millioner mennesker vil arbejde eksternt.

Google Meet er gratis at bruge og populært blandt indehavere af Google-konti og hjælper folk med at kommunikere og samarbejde uanset afstand på strømlinede og effektive måder.

I denne omfattende Google Meet-gennemgang og vejledning fortæller vi, hvad appen tilbyder, og hvordan den muliggør en robust udveksling af idéer mellem teams af enhver størrelse.

Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

Google Meet's oprindelseshistorie

Google Meet er en udløber af tre produkter fra udviklerne hos Alphabet, selskabet bag Google, der er en udløber af tre produkter. Det er afløseren for Google Hangouts, Google Chats og mobilappen Google Duo. Mod slutningen af 2022 blev Duo omdøbt til Meet, mens den første Meet-app blev nedlagt.

Den oprindelige Meet-app var kun tilgængelig for brugere af Google Workspace, men techgiganten besluttede senere, at den ville give adgang til alle. Dette gjorde det muligt for antallet af Google Meet-brugere at vokse eksponentielt. I april 2020 har omkring 100 millioner brugere dagligt adgang til platformen, hvilket svarer til en vækst på 300 procent.

Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

Hvorfor bruge Google Meet?

Lad os se på, hvorfor Google Meet er så populært:

Brugervenlighed: Google Meet's enkle design og anvendelse gør det nemt for alle, selv for ikke-teknologikyndige brugere, der ønsker at oprette eller deltage i et møde. Det er intuitivt, har en smidig og let grænseflade, tilbyder et godt sæt funktioner og kræver ikke plug-ins eller opsætninger.

Uden at skulle hoppe igennem disse bøjler kan Google-brugere med en internetforbindelse og en invitation blot klikke på linket eller indtaste en kode og deltage i et møde med det samme.

Større kontrol: Meet tilbyder også smart deltagerstyring, hvilket giver mødeskabere og koordinatorer bedre kontrol over deres arrangementer. De kan beslutte, hvem der skal have adgang til mødet, og de kan dæmpe talernes og gæsternes mikrofoner for at styre støjen. Desuden er det nemt at gennemføre video- og lydopkald med flere deltagere. Google Meet-gittervisningen gør det også nemt at følge vigtige mødeelementer.

Integrationsvenlig: Google Meet kan integreres med andre apps og giver mulighed for indholdssynkronisering på tværs af enheder i realtid. Det kan fungere sammen med andre Google-værktøjer, virksomhedswebsteder og apps som Slack eller Outlook. Brugerne kan f.eks. holde et virtuelt Google Meet-møde og gøre alt automatisk via Doodle. Lige fra at finde alles tilgængelighed til at sende invitationen.

Funktioner i Premium-abonnementet: Google Meet har indbygget mikrofon og højttalere, lydløs tilstand og gittervisning. Der kan være plads til op til 100 deltagere til møder, der varer op til 60 minutter.

Premium Workspace indeholder yderligere funktioner som Google Meet-optagelser, transskriptioner, internationale opkaldsnumre, live streaming, sporing af tilstedeværelse, støjreduktion, forbedret sikkerhed, administrative kontroller, mulighed for at huse flere deltagere, større lagerplads og meget mere.

Prisbillig prisfastsættelse: Google Meet-priserne er budgetvenlige. Betalte abonnementer med ekstra funktioner starter ved 4,50 USD pr. måned pr. bruger. I mellemtiden kan deres premium-plan fås for 18 dollars om måneden. Hvis du kun har brug for grundlæggende funktionaliteter, behøver du ikke engang at betale noget.

Datasikkerhed og privatliv: Google kommer med funktioner til informationssikkerhed og privatlivets fred. Alle videokonferencer er krypteret i realtid, mens sikkerhedsnettene holdes opdateret for at sikre kontinuerlig og ukompromitteret sikkerhed.

Tilgængelighed og rummelighed: Hvad enten du vil samarbejde med dit team, lave en præsentation eller bare tjekke ind med en lille gruppe venner, er Google Meet alsidig nok til at opfylde dine behov.

Den er også drevet af Googles talegenkendelsesteknologi, så den er brugbar selv for deltagere, der ikke har sproget som modersmål, hørehæmmede deltagere eller støjende steder. Med engelske live-tekster kan alle følge med. Der er også nem adgang til den via flere enheder med en moderne webbrowser (Android/iOS) - der er ikke behov for software eller installationer.

Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

Google Meet og Doodle

Hvis du ønsker at forbedre dit møde med nogle smarte integrationer, bliver det ikke bedre end Doodle. Planlægningsplatformen tilbyder følgende funktionaliteter for en opgraderet Google Meet-oplevelse:

Booking Page: Accepter aftaler fra kunder, kolleger og andre med intet andet end et link.

1:1 og gruppeafstemninger: Forslag om mødetidspunkter, så deltagerne kan vælge det bedste tidspunkt.

Problemfri integration: Det er nemt og problemfrit at bruge Doodle. Det integreres problemfrit i din arbejdsgang.

Gør det med Doodle

Google Meet er en fantastisk app, men den er endnu bedre med Doodle. Forkæl dine mødeplatforme med nem planlægning og tidsbooking ved at bruge to fantastiske apps sammen.