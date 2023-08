Comment Google Meet révolutionne la collaboration

Après la pandémie, les applications de réunion, de messagerie et de vidéoconférence n'ont jamais été aussi pertinentes. Avec l'augmentation des formules de travail flexibles et le fait que de plus en plus de gens acceptent que de nombreux types d'événements puissent se dérouler en ligne, des applications comme Google Meet gagnent en respect et sont de plus en plus utilisées.

Les analystes estiment que cette tendance ne fera que s'accentuer. D'ici 2025, on estime qu'environ 22 % de la main-d'œuvre américaine, soit 36,2 millions de personnes, travailleront à distance.

Gratuit et populaire parmi les détenteurs d'un compte Google, Google Meet aide les gens à communiquer et à collaborer indépendamment de la distance, de manière simplifiée et efficace.

Dans cette analyse complète de Google Meet et ce tutoriel, nous vous présentons les fonctionnalités de l'application et expliquons comment elle permet un échange d'idées efficace au sein d'équipes de toute taille.

L'histoire de l'origine de Google Meet

Google Meet est une émanation de trois produits conçus par les développeurs d'Alphabet, la société à l'origine de Google. Il remplace Google Hangouts, Google Chats et l'application mobile Google Duo. Vers la fin de l'année 2022, Duo a été rebaptisé Meet, tandis que la première application Meet a été abandonnée.

L'application Meet originale n'était disponible que pour les utilisateurs de Google Workspace, mais le géant de la technologie a décidé par la suite d'en offrir l'accès à tout le monde. Cela a permis au nombre d'utilisateurs de Google Meet de croître de manière exponentielle. En avril 2020, environ 100 millions d'utilisateurs accédaient quotidiennement à la plateforme, ce qui représente une croissance de 300 %.

Pourquoi utiliser Google Meet ?

Voyons pourquoi Google Meet est si populaire :

Facilité d'utilisation : La conception et l'utilisation simples de Google Meet le rendent facile à utiliser pour tous, même pour les utilisateurs non initiés à la technologie qui souhaitent créer ou rejoindre une réunion. Il est intuitif, possède une interface agile et légère, offre un bon ensemble de fonctionnalités et ne nécessite pas de plug-ins ou de configurations.

Les utilisateurs de Google disposant d'une connexion Internet et d'une invitation peuvent ainsi cliquer sur le lien ou saisir un code et participer instantanément à une réunion.

Un meilleur contrôle: Meet offre également une gestion intelligente des participants, ce qui permet aux créateurs et aux coordinateurs de réunions de mieux contrôler leurs événements. Ils peuvent décider qui est autorisé à participer à la réunion et couper les microphones des orateurs et des invités pour gérer le bruit. En outre, les appels vidéo et audio à plusieurs participants sont faciles à exécuter. L'affichage en grille de Google Meet facilite également le suivi des éléments importants de la réunion.

Intégration facile: Google Meet peut être intégré à d'autres applications et permet de synchroniser le contenu sur tous les appareils en temps réel. Il peut fonctionner avec d'autres outils Google, des sites Web professionnels et des applications telles que Slack ou Outlook. Par exemple, les utilisateurs peuvent organiser une réunion virtuelle Google Meet et tout faire automatiquement via Doodle. De la recherche des disponibilités de chacun à l'envoi de l'invitation.

Fonctionnalités du plan Premium: Google Meet comprend un microphone et des haut-parleurs intégrés, des modes de mise en sourdine et des grilles d'affichage. Il peut accueillir jusqu'à 100 participants pour des réunions d'une durée maximale de 60 minutes.

L'espace de travail Premium comprend des fonctionnalités supplémentaires telles que les enregistrements Google Meet, les transcriptions, les numéros d'appel internationaux, la diffusion en direct, le suivi des présences, l'annulation du bruit, une sécurité renforcée, des contrôles administratifs, la possibilité d'accueillir davantage de participants, un espace de stockage plus important et bien plus encore.

Des tarifs abordables: Les tarifs de Google Meet sont avantageux. Les plans payants avec des fonctionnalités supplémentaires commencent à 4,50 $ par mois et par utilisateur. Le plan premium est quant à lui disponible pour 18 $ par mois. Si vous n'avez besoin que des fonctionnalités de base, vous n'avez rien à payer.

Sécurité des données et protection de la vie privée: Google propose des fonctions de sécurité des informations et de protection de la vie privée. Toutes les vidéoconférences sont cryptées en temps réel et les filets de sécurité sont mis à jour en permanence pour garantir une sécurité sans faille.

Accessibilité et inclusivité: Que vous souhaitiez collaborer avec votre équipe, faire une présentation ou simplement prendre des nouvelles d'un petit groupe d'amis, Google Meet est suffisamment polyvalent pour répondre à vos besoins.

Grâce à la technologie de reconnaissance vocale de Google, il est utile même pour les personnes dont la langue maternelle n'est pas l'anglais, les participants malentendants ou les lieux bruyants. Grâce aux sous-titres en anglais, tout le monde peut suivre. Il est également facile d'y accéder via plusieurs appareils dotés d'un navigateur web moderne (Android/iOS) - aucun logiciel ni aucune installation n'est nécessaire.

Google Meet and Doodle

Si vous cherchez à améliorer votre réunion grâce à des intégrations intéressantes, vous ne trouverez pas mieux que Doodle. La plateforme de planification offre les fonctionnalités suivantes pour une expérience Google Meet améliorée :

Page de réservation : Acceptez les rendez-vous de vos clients, collègues et autres avec un simple lien.

Sondages 1:1 et de groupe : Suggère des heures de réunion pour que les participants puissent choisir le meilleur moment.

Intégration transparente : L'utilisation de Doodle est facile et sans souci. Il s'intègre parfaitement à votre flux de travail.

Google Meet est une excellente application, mais elle est encore meilleure avec Doodle. Offrez à vos plates-formes de réunion une planification facile et des réservations de temps en utilisant deux excellentes applications ensemble.