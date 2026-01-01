Después de la pandemia, las aplicaciones de reuniones, mensajería y videoconferencia nunca han sido tan importantes. Con el aumento de la flexibilidad laboral y la aceptación por parte de la gente de que muchos tipos de eventos pueden celebrarse en línea, aplicaciones como Google Meet están adquiriendo un nuevo respeto y un mayor uso.

Los analistas estiman que la tendencia no hará más que crecer. Para 2025, se cree que alrededor del 22% de la población activa estadounidense, o 36,2 millones de personas, trabajarán a distancia.

Google Meet, de uso gratuito y popular entre los titulares de cuentas de Google, ayuda a las personas a comunicarse y colaborar a distancia de forma ágil y eficaz.

En esta completa reseña y tutorial de Google Meet, compartimos lo que ofrece la aplicación y cómo permite un sólido intercambio de ideas entre equipos de cualquier tamaño.

Historia del origen de Google Meet

Google Meet es una rama de tres productos de los desarrolladores de Alphabet, la empresa que está detrás de Google. Es el sustituto de Google Hangouts, Google Chats y la aplicación móvil Google Duo. Hacia finales de 2022, Duo pasó a llamarse Meet, mientras que la primera aplicación Meet dejó de existir.

La aplicación Meet original sólo estaba disponible para los usuarios de Google Workspace, pero el gigante tecnológico decidió más tarde que ofrecería acceso a todo el mundo. Esto permitió que el número de usuarios de Google Meet creciera exponencialmente. En abril de 2020, alrededor de 100 millones de usuarios acceden diariamente a la plataforma, lo que representa un crecimiento del 300%.

Crear una encuesta de grupo

¿Por qué utilizar Google Meet?

Veamos por qué Google Meet es tan popular:

Facilidad de uso: El diseño y el uso sencillos de Google Meet hacen que sea fácil para todos, incluso para los usuarios sin conocimientos tecnológicos, que quieran crear una reunión o unirse a ella. Es intuitivo, tiene una interfaz ágil y ligera, ofrece un buen conjunto de funcionalidades y no requiere plug-ins ni configuraciones.

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Sin tener que pasar por estos obstáculos, los usuarios de Google con una conexión a Internet y una invitación pueden simplemente hacer clic en el enlace o introducir un código y unirse a una reunión al instante.

Mayor control: Meet también ofrece una gestión inteligente de los participantes, lo que proporciona a los creadores y coordinadores de reuniones un mayor control sobre sus eventos. Pueden decidir a quién permiten entrar en la reunión y silenciar los micrófonos de los oradores e invitados para controlar el ruido. Además, las videollamadas y las llamadas de audio con varios participantes se realizan sin esfuerzo. La vista en cuadrícula de Google Meet también facilita el seguimiento de los elementos importantes de la reunión.

Fácil de integrar: Google Meet puede integrarse con otras aplicaciones y permite sincronizar contenidos entre dispositivos en tiempo real. Puede funcionar con otras herramientas de Google, sitios web empresariales y aplicaciones como Slack u Outlook. Por ejemplo, los usuarios pueden celebrar una reunión virtual de Google Meet y hacerlo todo automáticamente a través de Doodle. Desde encontrar la disponibilidad de cada uno hasta enviar la invitación.

Características del plan Premium: Google Meet cuenta con un micrófono y altavoces integrados, modos de silencio y vistas en cuadrícula. Puede acomodar hasta 100 participantes para reuniones de hasta 60 minutos de duración.

El espacio de trabajo Premium incluye funciones adicionales como grabaciones de Google Meet, transcripciones, números de acceso telefónico internacionales, transmisión en directo, seguimiento de la asistencia, cancelación de ruido, seguridad mejorada, controles administrativos, posibilidad de alojar a más participantes, mayor capacidad de almacenamiento y mucho más.

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Precios asequibles: Los precios de Google Meet son asequibles. Los planes de pago con funciones adicionales empiezan en 4,50 $ al mes por usuario. Por su parte, el plan Premium cuesta 18 $ al mes. Si sólo necesitas funcionalidades básicas, no tienes que pagar nada.

Seguridad de la información y privacidad: Google incluye funciones de seguridad de la información y privacidad. Todas las videoconferencias se encriptan en tiempo real, mientras que las redes de seguridad se mantienen actualizadas para garantizar una seguridad continua y sin compromisos.

Accesibilidad e inclusividad: Ya quieras colaborar con tu equipo, hacer una presentación o simplemente reunirte con un pequeño grupo de amigos, Google Meet es lo suficientemente versátil como para satisfacer tus necesidades.

Además, cuenta con la tecnología de reconocimiento de voz de Google, por lo que resulta útil incluso para hablantes no nativos, participantes con problemas de audición o lugares ruidosos. Con los subtítulos en inglés, todo el mundo puede seguir la conversación. También se puede acceder fácilmente a través de múltiples dispositivos con un navegador web moderno (Android/iOS), sin necesidad de software ni instalaciones.

Google Meet y Doodle

Si lo que buscas es mejorar tu reunión con algunas integraciones interesantes, no hay nada mejor que Doodle. La plataforma de programación ofrece las siguientes funciones para mejorar la experiencia de Google Meet:

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Página de reservas: Acepta citas de clientes, colegas y otras personas con sólo un enlace.

Sondeos 1:1 y de grupo: Sugiere horarios de reunión para que los asistentes puedan elegir el mejor momento.

Integración perfecta: Utilizar Doodle es fácil y sin complicaciones. Se integra perfectamente en tu flujo de trabajo.

Hazlo con Doodle

Google Meet es una gran aplicación, pero es aún mejor con Doodle. Regala a tus plataformas de reuniones programación sencilla y reservas de tiempo utilizando dos aplicaciones excelentes juntas.