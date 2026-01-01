Doodle gør dit liv lettere ved at give dig mulighed for at oprette onlineafstemninger i nogle få trin. Med din Doodle-konto kan du hurtigt oprette gratis afstemninger for at finde det bedste tidspunkt at mødes på for en stor gruppe mennesker. Uanset om det er et forretningsmøde, et interview eller en kundepitch, hjælper Doodle dig med hurtigt at finde det tidspunkt, der fungerer bedst for alle. Du kan lave en afstemning for hvem som helst, når som helst.

Kom i gang med din onlineundersøgelse - trin for trin

Så hvordan fungerer Doodles planlægningsundersøgelse? Den mest populære anvendelse af Doodle-afstemninger er at finde det bedste tidspunkt at mødes på. Derfor tilbyder vi kalenderforbindelser til dine Google-, Outlook- eller andre kalenderfeeds. Doodle er den bedste måde at planlægge og holde styr på alle dine møder, uanset hvor mange der deltager.

Opret en gruppeafstemning

Tilføj de muligheder, der passer dig bedst, så du kan finde tid til alt. I det tredje trin kan du tilføje avancerede funktioner som at begrænse antallet af stemmer pr. mulighed eller sætte deadlines for afstemningen.

Det sidste trin er at sende din afstemning ud til dine deltagere. Du kan sende via Doodle ved at tilføje deres e-mailadresser i boksen øverst på siden. På få minutter har du dine svar!

Opret en gruppeafstemning

Yderligere fordele ved undersøgelser og andet med Doodle

Doodle er primært et planlægningsværktøj med millioner af brugere over hele verden. Med din gratis konto giver Doodle dig mulighed for at synkronisere din kalender, så du kan holde styr på alle dine aftaler på et øjeblik og sende invitationer til nye afstemninger i fremtiden med mindre tid og besvær. Doodle er så nem at bruge - og gratis - at de, der ønsker at lave undersøgelser til planlægning, bliver ved med at vende tilbage.