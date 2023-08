Doodle gør dit liv nemmere ved at give dig mulighed for at oprette online afstemninger i få trin. Vores gratis afstemninger bruges primært til at finde det bedste tidspunkt at mødes på for en stor gruppe mennesker. Uanset hvad du skal mødes til: et forretningsmøde, et interview eller en kundepræsentation, kan du lave en afstemning for at finde ud af, hvad folk ønsker at gøre. Faktisk kan du bruge Doodle til at lave en afstemning om stort set hvad som helst!

Kom godt i gang med din onlineundersøgelse - trin for trin

Hvordan fungerer Doodles planlægningsundersøgelse så? Den mest populære anvendelse af Doodle-undersøgelser er at finde det bedste tidspunkt at mødes på. Derfor tilbyder vi kalenderforbindelser til dine Google-, Outlook- eller andre kalenderfeeds. Doodle er den bedste måde at planlægge og holde styr på alle dine møder på, uanset hvor mange personer der deltager.

Tilføj de muligheder, der passer dig bedst, for at finde tid til alt muligt. I det tredje trin kan du tilføje avancerede funktioner som f.eks. begrænsning af antallet af stemmer pr. valgmulighed, frister for afstemninger eller anmodning om ekstra oplysninger fra dem, der deltager i din undersøgelse.

Det sidste skridt er at sende din undersøgelse ud til deltagerne. Du kan sende via Doodle ved at tilføje deres e-mailadresser i feltet øverst på siden. På få minutter har du dine svar!

Yderligere fordele ved undersøgelser og meget mere med Doodle

Doodle er primært et planlægningsværktøj med millioner af brugere verden over. Hvis du registrerer dig for en konto, giver Doodle dig mulighed for at synkronisere din kalender, så du kan holde alle dine aftaler styret med et overblik og sende invitationer til nye afstemninger i fremtiden med mindre tid og besvær. Doodle er så let at bruge - og gratis - at de, der ønsker at lave undersøgelser til planlægning, bliver ved med at vende tilbage.