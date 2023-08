Doodle macht Ihnen das Leben leichter, indem es Ihnen ermöglicht, in wenigen Schritten Online-Umfragen zu erstellen. Unsere kostenlosen Umfragen werden vor allem verwendet, um den besten Zeitpunkt für ein Treffen einer großen Gruppe von Personen zu finden. Egal, ob es sich um ein Geschäftstreffen, ein Vorstellungsgespräch oder ein Kundengespräch handelt, Sie können eine Umfrage erstellen, um herauszufinden, was die Leute tun möchten. Sie können Doodle für Umfragen zu so ziemlich allem verwenden, was Sie möchten!

Erste Schritte für Ihre Online-Umfrage - Schritt für Schritt

Wie funktioniert die von Doodle ? Die beliebteste Anwendung von Doodle-Umfragen ist es, den besten Zeitpunkt für ein Treffen zu finden. [Deshalb bieten wir Kalenderverbindungen zu Google, Outlook oder anderen Kalendern an. Doodle ist der beste Weg, um alle Ihre Meetings zu planen und zu verfolgen, unabhängig davon, wie viele Personen teilnehmen.

Fügen Sie die Optionen hinzu, die Ihnen am besten passen, um Zeit für alles zu finden. Im dritten Schritt können Sie erweiterte Funktionen wie die Begrenzung der Anzahl der Stimmen pro Option, Umfragefristen oder die Abfrage zusätzlicher Informationen von den Teilnehmern an Ihrer Umfrage hinzufügen.

Der letzte Schritt besteht darin, die Umfrage an die Teilnehmer zu verschicken. Sie können sie über Doodle versenden, indem Sie die E-Mail-Adressen der Teilnehmer in das Feld oben auf der Seite eintragen. In wenigen Minuten haben Sie Ihre Antworten!

Zusätzliche Vorteile für Umfragen und mehr mit Doodle

Doodle ist in erster Linie ein Terminplanungswerkzeug mit Millionen von Nutzern auf der ganzen Welt. Wenn Sie sich für ein Konto anmelden, können Sie mit Doodle Ihren Kalender synchronisieren, so dass Sie alle Ihre Termine auf einen Blick haben und Einladungen für neue Umfragen in der Zukunft mit weniger Zeit und Aufwand verschicken können. Doodle ist so einfach zu bedienen - und kostenlos -, dass diejenigen, die Umfragen zur Terminplanung erstellen wollen, immer wieder zurückkommen.