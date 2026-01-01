Doodle macht Ihnen das Leben leichter, indem es Ihnen ermöglicht, in wenigen Schritten Online-Umfragen zu erstellen. Mit Ihrem Doodle-Konto können Sie schnell kostenlose Umfragen erstellen, um den besten Zeitpunkt für ein Treffen einer großen Gruppe von Personen zu finden. Egal, ob es sich um ein Geschäftstreffen, ein Vorstellungsgespräch oder ein Kundengespräch handelt, Doodle hilft Ihnen, schnell den besten Zeitpunkt für alle zu finden. Sie können eine Umfrage für jeden und zu jeder Zeit erstellen.

Erste Schritte für Ihre Online-Umfrage - Schritt für Schritt

Wie funktioniert die Terminumfrage von Doodle? Die beliebteste Anwendung von Doodle-Umfragen ist es, den besten Zeitpunkt für ein Treffen zu finden. Deshalb bieten wir Ihnen eine Kalenderanbindung an Ihren Google-, Outlook- oder anderen Kalenderfeed. Doodle ist der beste Weg, um alle Ihre Meetings zu planen und im Auge zu behalten, unabhängig davon, wie viele Personen daran teilnehmen.

Eine Gruppenumfrage erstellen

Fügen Sie die Optionen hinzu, die Ihnen am besten passen, um Zeit für alles zu finden. Im dritten Schritt können Sie erweiterte Funktionen hinzufügen, wie z. B. die Begrenzung der Anzahl der Stimmen pro Option oder die Festlegung von Abstimmungsfristen.

Der letzte Schritt besteht darin, Ihre Umfrage an die Teilnehmer zu versenden. Sie können sie über Doodle versenden, indem Sie die E-Mail-Adressen der Teilnehmer in das Feld oben auf der Seite eintragen. In wenigen Minuten haben Sie Ihre Antworten!

Eine Gruppenumfrage erstellen

Zusätzliche Vorteile für Umfragen und mehr mit Doodle

Doodle ist in erster Linie ein Terminplanungswerkzeug mit Millionen von Nutzern auf der ganzen Welt. Mit Ihrem kostenlosen Doodle-Konto können Sie Ihren Kalender synchronisieren, so dass Sie alle Ihre Termine auf einen Blick haben und Einladungen für neue Umfragen in der Zukunft mit weniger Zeit und Aufwand verschicken können. Doodle ist so benutzerfreundlich - und kostenlos - dass diejenigen, die Umfragen zur Terminplanung erstellen möchten, immer wieder darauf zurückkommen.