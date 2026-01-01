Doodle te facilita la vida permitiéndote crear encuestas en línea en unos pocos pasos. Con tu cuenta de Doodle, puedes crear rápidamente encuestas gratuitas para encontrar la mejor hora de reunión para un grupo grande de personas. Tanto si se trata de una reunión de trabajo, una entrevista o una presentación a un cliente, Doodle te ayuda a encontrar rápidamente la hora más conveniente para todos. Puedes hacer una encuesta para cualquier persona, en cualquier momento.

Cómo empezar con tu encuesta online - paso a paso

¿Cómo funciona la encuesta programada de Doodle? La aplicación más popular de las encuestas de Doodle es encontrar la mejor hora para reunirse. Por eso ofrecemos conexiones de calendario con tus fuentes de Google, Outlook u otros calendarios. Doodle es la mejor forma de programar y hacer un seguimiento de todas tus reuniones, independientemente del número de asistentes.

Crear una encuesta de grupo

Añade las opciones que más te convengan para encontrar tiempo para todo. En el tercer paso, puedes añadir funciones avanzadas como limitar el número de votos por opción o establecer fechas límite para las encuestas.

El último paso es enviar tu encuesta a los participantes. Puedes enviarla a través de Doodle añadiendo sus direcciones de correo electrónico en la casilla de la parte superior de la página. ¡En unos minutos tendrás tus respuestas!

Crear una encuesta de grupo

Ventajas adicionales para encuestas y más con Doodle

Doodle es principalmente una herramienta de programación con millones de usuarios en todo el mundo. Con su cuenta gratuita, Doodle te permite sincronizar tu calendario para que puedas tener todas tus citas gestionadas de un vistazo y enviar invitaciones para nuevas encuestas en el futuro con menos tiempo y complicaciones. Doodle es tan fácil de usar -y gratis- que los que quieren hacer encuestas para programar sus citas siguen volviendo.