Doodle vous facilite la vie en vous permettant de créer des sondages en ligne en quelques étapes seulement. Avec votre compte Doodle, vous pouvez rapidement mettre en place des sondages gratuits pour trouver le meilleur moment pour se réunir pour un grand groupe de personnes. Qu'il s'agisse d'une réunion d'affaires, d'un entretien ou d'une présentation à un client, Doodle vous aide à trouver rapidement l'heure qui convient le mieux à tout le monde. Vous pouvez créer un sondage pour n'importe qui, à n'importe quel moment.

Démarrer votre enquête en ligne - étape par étape

Comment fonctionne l'enquête en ligne de Doodle ? L'application la plus populaire des sondages Doodle est de trouver le meilleur moment pour se rencontrer. C'est pourquoi nous offrons des connexions de calendrier à votre Google, Outlook ou autres flux de calendrier. Doodle est le meilleur moyen de planifier et de suivre toutes vos réunions, quel que soit le nombre de participants.

Créer un sondage de groupe

Ajoutez les options qui vous conviennent le mieux pour trouver du temps pour tout. Au cours de la troisième étape, vous pouvez ajouter des fonctions avancées telles que la limitation du nombre de votes par option ou la fixation de dates limites pour les sondages.

La dernière étape consiste à envoyer votre sondage à vos participants. Vous pouvez l'envoyer via Doodle en ajoutant leur adresse électronique dans la case située en haut de la page. En quelques minutes, vous obtiendrez vos réponses !

Créer un sondage de groupe

Avantages supplémentaires pour les sondages et autres avec Doodle

Doodle est avant tout un outil de planification qui compte des millions d'utilisateurs dans le monde. Avec votre compte gratuit, Doodle vous permet de synchroniser votre calendrier afin que vous puissiez gérer tous vos rendez-vous d'un seul coup d'œil et envoyer des invitations pour de nouveaux sondages à l'avenir en moins de temps et avec moins d'efforts. Doodle est tellement facile à utiliser - et gratuit - que ceux qui veulent faire des sondages pour la planification reviennent toujours.