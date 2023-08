Doodle vous facilite la vie en vous permettant de créer des sondages en ligne en quelques étapes seulement. Nos sondages gratuits sont principalement utilisés pour déterminer le meilleur moment pour réunir un grand groupe de personnes. Quelle que soit la raison pour laquelle vous devez vous réunir : une réunion d'affaires, un entretien ou une présentation à un client, vous pouvez créer un sondage pour savoir ce que les gens veulent faire. En fait, vous pouvez utiliser Doodle pour faire un sondage sur tout ce que vous voulez !

Démarrer votre enquête en ligne - étape par étape

Comment fonctionne le de Doodle ? L'application la plus populaire des sondages Doodle est de trouver le meilleur moment pour se rencontrer. (C'est pourquoi nous proposons des connexions de calendrier à vos flux de calendrier Google, Outlook ou autres). Doodle est le meilleur moyen de planifier et de suivre toutes vos réunions, quel que soit le nombre de participants.

Ajoutez les options qui vous conviennent le mieux pour trouver du temps pour tout. Au cours de la troisième étape, vous pouvez ajouter des fonctions avancées telles que la limitation du nombre de votes par option, les dates limites du sondage ou la demande d'informations supplémentaires aux personnes qui participent à votre enquête.

La dernière étape consiste à envoyer votre enquête à vos participants. Vous pouvez l'envoyer via Doodle en ajoutant leur adresse électronique dans la case située en haut de la page. En quelques minutes, vous aurez vos réponses !

Avantages supplémentaires pour les enquêtes et autres avec Doodle

Doodle est avant tout un outil de planification qui compte des millions d'utilisateurs dans le monde entier. Si vous vous enregistrez pour un compte, Doodle vous permet de synchroniser votre calendrier afin de pouvoir gérer tous vos rendez-vous d'un seul coup d'œil et d'envoyer des invitations pour de nouveaux sondages à l'avenir avec moins de temps et de tracas. Doodle est si facile à utiliser - et gratuit - que ceux qui veulent faire des sondages pour la planification reviennent toujours.