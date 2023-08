Doodle vi semplifica la vita permettendovi di creare sondaggi online in pochi passi. I nostri sondaggi gratuiti sono usati principalmente per trovare il momento migliore per incontrarsi per un grande gruppo di persone. Qualunque sia il motivo per cui dovete riunirvi, una riunione di lavoro, un'intervista o una presentazione di un cliente, potete creare un sondaggio per scoprire cosa vogliono fare le persone. In realtà, potete usare Doodle per fare un sondaggio su qualsiasi cosa vogliate!

Come iniziare il sondaggio online - passo dopo passo

Come funziona il di Doodle ? L'applicazione più diffusa dei sondaggi di Doodle è quella di trovare il momento migliore per incontrarsi. [Doodle è il modo migliore per programmare e tenere traccia di tutte le riunioni, indipendentemente dal numero di persone che vi partecipano.

Provatelo gratuitamente Non è richiesta la carta di credito

Aggiungete le opzioni che più vi aggradano per trovare il tempo per ogni cosa. Nella terza fase, potete aggiungere funzioni avanzate come la limitazione del numero di voti per opzione, le scadenze del sondaggio o la richiesta di informazioni aggiuntive a coloro che partecipano al vostro sondaggio.

L'ultimo passo consiste nell'inviare il sondaggio ai partecipanti. Potete inviarlo tramite Doodle aggiungendo i loro indirizzi e-mail alla casella in cima alla pagina. In pochi minuti avrete le vostre risposte!

Ulteriori vantaggi per i sondaggi e altro con Doodle

Doodle è principalmente uno strumento di pianificazione con milioni di utenti in tutto il mondo. Se vi registrate per un account, Doodle vi permette di sincronizzare il vostro calendario, in modo da poter gestire tutti i vostri appuntamenti in un colpo d'occhio e inviare inviti per nuovi sondaggi in futuro con meno tempo e problemi. Doodle è così facile da usare - e gratuito - che chi vuole fare sondaggi per la pianificazione continua a tornarci.