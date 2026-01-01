Doodle vi semplifica la vita permettendovi di creare sondaggi online in pochi passi. Con il vostro account Doodle, potete creare rapidamente sondaggi gratuiti per trovare l'orario migliore per incontrarsi per un grande gruppo di persone. Che si tratti di una riunione di lavoro, di un colloquio o di una presentazione di un cliente, Doodle vi aiuta a trovare rapidamente l'orario migliore per tutti. È possibile creare un sondaggio per chiunque, in qualsiasi momento.

Come iniziare il sondaggio online - passo dopo passo

Come funziona il sondaggio di programmazione di Doodle? L'applicazione più diffusa dei sondaggi Doodle è quella di trovare il momento migliore per incontrarsi. Per questo motivo offriamo connessioni al calendario di Google, Outlook o altri calendari. Doodle è il modo migliore per programmare e tenere traccia di tutte le riunioni, indipendentemente dal numero di partecipanti.

Crea un sondaggio di gruppo

Aggiungete le opzioni più adatte a voi per trovare il tempo per qualsiasi cosa. Nella terza fase, è possibile aggiungere funzioni avanzate come la limitazione del numero di voti per opzione o l'impostazione di scadenze per il sondaggio.

L'ultimo passo consiste nell'inviare il sondaggio ai partecipanti. Potete inviarlo tramite Doodle aggiungendo i loro indirizzi e-mail alla casella in cima alla pagina. In pochi minuti avrete le vostre risposte!

Crea un sondaggio di gruppo

Ulteriori vantaggi per i sondaggi e altro con Doodle

Doodle è principalmente uno strumento di programmazione con milioni di utenti in tutto il mondo. Con il vostro account gratuito, Doodle vi permette di sincronizzare il vostro calendario, in modo da poter gestire tutti i vostri appuntamenti in un colpo d'occhio e inviare inviti per nuovi sondaggi in futuro con meno tempo e problemi. Doodle è così facile da usare - e gratuito - che chi vuole fare sondaggi per la programmazione continua a tornarci.