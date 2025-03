Undervisning er i dag stadig et meget meningsfuldt og betydningsfuldt erhverv. Under COVID-19-pandemien genfandt mange mennesker deres respekt og beundring for frontlinjemedarbejdere, herunder lærere, og det var der også god grund til. Den gennemsnitlige lærer påvirker mere end 3 000 elever i løbet af sin karriere, og 75 % af eleverne opfatter stadig lærere som mentorer og rollemodeller, mens mere end halvdelen af eleverne siger, at en lærer har hjulpet dem gennem et vanskeligt øjeblik.

Undervisningen er fortsat af afgørende betydning, men de mere udfordrende undervisningsbetingelser har taget hårdt på dem, der påtager sig denne vigtige rolle. Lærere og undervisere på alle niveauer er (https://www.nea.org/advocating-for-change/new-from-nea/how-many-teachers-are-highly-stressed-maybe-more-people-think#:~:text=Høje%20niveauer%20af%20job%2Drelaterede%20lærere%2C%20 ifølge%20ny%20forskning.&text=De%20fandt%20at%20høje%20lærer,karakterer%20og%20hyppige%20adfærdsproblemer%20) ansatte i alle erhverv. Vi skal bevare pædagogernes status som morgendagens hyrder, samtidig med at vi mindsker byrden og presset og frigør noget af deres tid. Moderne værktøjer, processer og strategier kan bidrage til at genoprette balancen.

Trin 1: Revidere jeres mødestrukturer

Aktiv deltagelse i en livlig samtale i klasseværelset er et af de mest fremtrædende og væsentlige aspekter af engagementet mellem elever og lærere. Men de samme stemmer har en tendens til at dominere samtalen i visse klasser, hvilket reducerer de mindre højlydte elevers engagement.

En måde at løse dette problem på er at lade eleverne arbejde med projekter i mindre studiegrupper, hvilket gør det lettere for alle elever at deltage og komme til orde. Det er en anden mulighed, men det er en ordning, der lægger en enorm tidsbyrde på læreren, underviseren eller professorens skuldre (https://doodle.com/en/resources/blog/doodle-for-teachers-and-students/).

Undervisere kan modernisere deres tilgang til en-til-en-møder ved at bruge værktøj til planlægning, som giver dem mulighed for at dele deres tilgængelighed og derefter lade de studerende vælge de tidspunkter, de har brug for.

Der er flere fordele for både studerende og lærere:

Lærerne ved præcist, hvornår de skal være til stede, i stedet for at gå ind til kontortid, når ingen elever dukker op.

Når lærerne ved, hvilke studerende der har anmodet om et møde, kan de forberede sig, hvilket øger kvaliteten og resultatet af interaktionen.

Lærerne kan også fordele deres tid og arbejdsbyrde mere præcist. Det er nemmere at arbejde med e-mails, rette opgaver eller foretage undersøgelser, når man ved, at man har en time mellem møderne med eleverne, end når man hele tiden forventer at blive afbrudt.

Generte studerende, der måske er tilbageholdende med at anmode om tid til at møde op eller komme forbi i kontortid, vil sætte pris på den formelle og ikke-konfronterende formalitet, der ligger i at reservere en tid online.

Endelig åbner booking af tid online døren for, at individuelle møder også kan finde sted virtuelt, hvilket sparer tid og øger fleksibiliteten for både studerende og lærer.

De samme fordele gælder også for lærere med yngre elever.

Forskning viser, at kvaliteten af forholdet mellem skole og hjem - lærere, der engagerer sig i forældrene, og forældre, der interesserer sig for uddannelse - er en endnu bedre indikator for akademisk succes end forældrenes aktive deltagelse i skoleaktiviteter.

Traditionelt har dette engagement fra forældrenes side taget form af et forældremøde eller en forældreaften en gang i kvartalet. Disse giver lærerne en betydelig ekstra stress og arbejdsbyrde på en enkelt uge. I mellemtiden bliver forældrene efterladt i uvished resten af skoleperioden, hvilket får dem til enten at gå til e-mail for at få mere regelmæssige opdateringer eller helt at afholde sig fra deres børns undervisning.

Igen kunne en modernisering af denne proces gennem en bookbar kalender, som giver forældrene mulighed for at planlægge et kort tidsrum hver eller hver anden måned, eller når de har bekymringer eller spørgsmål, være en bedre løsning. En ti minutters samtale kan spare timer, der går tabt på utilfredsstillende e-mails. Automatisk generering af et Zoom-link i kalenderinvitationen, når et tidsrum er booket, kan igen gøre disse samtaler hurtigere, mere behagelige og mere effektive for alle involverede parter.

Trin 2: Gør videokonferencer til din nye normalitet

Med risiko for at forværre pointen, så udgør førende planlægningssoftware og videokonferenceværktøjer en fremragende kombination, når det drejer sig om at modernisere og forenkle opsætningen af engagementet mellem studerende og lærere. Men videomøder er langt mere end blot mere bekvemme og fleksible møder med forældre og elever.

Med konferencesoftware, der nu tilbyder funktioner som live whiteboards, afstemninger i realtid og virtuelle breakout-rum, kan fjernundervisning af forelæsninger og undervisning nogle gange være en bedre måde at formidle information på, i stedet for at blive betragtet som en dårlig nødplan, når et fly bliver forsinket, et ben brækker under en dømt skitur eller en global pandemi rammer.

Det giver igen fleksibilitet til lærere og elever. Lige så vigtigt er det, at dette format også kan appellere mere til dem med forskellige læringsstile, som har svært ved at holde sig engageret eller fokuseret under en traditionel klasse eller forelæsning. De studerende kan også finde det lettere at følge nogle kurser, når de lærer fra deres eget hjem, kollegieværelse eller bibliotek.

Det vigtigste her er, at lærerne ikke bare skal se onlineundervisning som det samme som undervisning på stedet, men som foregår foran et webcam i stedet for en gruppe af studerende. Ved at bruge de værktøjer, der er nævnt ovenfor, og indsætte billeder, videoer og lyd i sessionen vil den blive langt mere interessant.

Som en ekstra fordel kan undervisningen optages, så de studerende kan se den igen, når de skal læse op til eksamen eller aflevere opgaver. Forældre til yngre børn kan selv opleve skolens eller lærerens læringsproces, og professorer og undervisere kan give optagede versioner af vigtige lektioner til fremtidige årgange.

Det er fortsat enormt vigtigt at have tid til at møde hinanden ansigt til ansigt. Noget af den tid, der spares ved at indføre disse mere moderne metoder, kan bruges til at bruge mere tid på at være alene med eleverne eller små projektgrupper - hvor et højt engagement er vigtigt og virkningsfuldt.

Trin 3: Tilmeld dig Slack (eller en anden samarbejdsplatform)

Arbejdspladser verden over er ved at indse, at e-mail, selv om det stadig er et vigtigt værktøj, ikke er det eneste middel til kommunikation og kan føre til alvorlig ødelæggelse af tid og produktivitet. Mange organisationer vender sig mod samarbejdsplatforme, der tilbyder en mere naturlig, integreret og mindre indgribende måde at kommunikere på, lige fra virksomhedsløsninger som Microsoft Teams og Workplace by Facebook til freemium-tilbud som Twist og selvfølgelig Slack.

Fordelen her er, at der kan oprettes kanaler eller grupper for hele klasser. Hvis en elev stiller et spørgsmål eller anmoder om en ressource, er dit svar der for alle at se og bruge, så du slipper for at besvare den samme e-mail gentagne gange. Endnu bedre er det, at du snart vil se andre elever hoppe ind og besvare spørgsmål og hjælpe hinanden, hvilket ikke kun sparer lærerne tid, men også giver eleverne mulighed for at spille en endnu mere aktiv og engageret rolle i deres egen uddannelsesmæssige succes.

Ved at benytte sig af de funktioner, som samarbejdsplatforme tilbyder, kan lærerne gemme relevante noter og dias, så alle eleverne ved, hvordan de hurtigt og nemt kan få adgang til dem. De kan endda oprette afstemninger for at måle elevernes præferencer eller sende spørgeskemaer ud for at spørge, hvordan klassen fandt en nylig forelæsning eller opgave. En sådan opfølgning tvinger ikke blot de studerende til at reflektere over deres forståelse, indsats og deltagelse, men giver også underviserne værdifuld feedback, som de kan bruge til at forbedre engagementet med de studerende i fremtiden. Ud over Slack-grupper og -kanaler kan de studerende nå ud til lærere eller professorer i en direkte chat, hvilket kan være at foretrække for mere reserverede studerende, som sandsynligvis ikke vil henvende sig til en lærer ansigt til ansigt efter undervisningen.

Endelig mister medarbejderne timer hver uge blot ved at skifte mellem apps, så jo mere arbejde, der kan udføres inden for en enkelt platform, jo mere effektive vil lærerne være. Moderne arbejdspladsværktøjer som Doodle integreres direkte med dit Slack-dashboard, så du kan planlægge møder eller sende muligheder for tidsrum til din klasse uden nogensinde at forlade Slack. Det samme gælder for adskillige værktøjer til deling af dokumenter, kalender og konferencer til at starte med.

Kommercielle organisationer investerer millioner i at holde deres medarbejdere produktive, engagerede og tilfredse via moderne arbejdspladsværktøjer, da de ved, at de vil kunne se fordelene på deres bundlinje. Det er på tide, at vi anvender den samme tilgang på skoler, hvor lærere og professorer uddanner vores børn og hjælper dem med at nå deres mål.

Ved at bruge de samme typer værktøjer, som er blevet indført i andre brancher, kan undervisningen blive en mere effektiv, produktiv og mindre stressende oplevelse. Det kunne også frigøre tid for overbelastede lærere, så de kunne bruge mere af deres tid på det, de er bedst til: at undervise, rådgive og engagere sig i deres elever.

I Hvis du arbejder på en skole, et college eller et universitet, så udnyt vores](https://doodle.com/premium), og du vil få masser af tid tilbage i din dag, så du kan fokusere på det, der betyder noget: at undervise og engagere dig i dine elever.