L'enseignement reste aujourd'hui une profession extrêmement significative et marquante. Pendant la pandémie de COVID-19, de nombreuses personnes ont redécouvert leur respect et leur admiration pour les travailleurs de première ligne, y compris les enseignants, et ce à juste titre. Un enseignant moyen a un impact sur plus de 3 000 élèves au cours de sa carrière, et 75 % des élèves perçoivent toujours les enseignants comme des mentors et des modèles, tandis que plus de la moitié des élèves disent qu'un enseignant les a aidés à traverser un moment difficile.

L'enseignement reste essentiel, mais les conditions d'enseignement plus difficiles ont eu raison de ceux qui assument ce rôle vital. Les enseignants et les chargés de cours de tous niveaux sont parmi les employés les plus surmenés et les plus stressés dans toutes les professions. Nous devons maintenir le statut des éducateurs en tant que bergers de demain, tout en réduisant la charge et la pression et en libérant une partie de leur temps. Les outils, processus et stratégies modernes peuvent contribuer à rétablir l'équilibre.

Étape 1 : révisez vos structures de réunion

La participation active à une conversation animée en classe est l'un des aspects les plus marquants et les plus essentiels de l'engagement des élèves et des enseignants. Cependant, les mêmes voix ont tendance à dominer la conversation dans certaines classes, réduisant ainsi la participation des élèves moins vocaux.

Une façon de remédier à ce problème est de faire travailler les élèves sur des projets en petits groupes d'étude, ce qui permet à tous les élèves de participer et de s'exprimer plus facilement. La réunion individuelle étudiant-enseignant en est une autre, mais c'est une configuration qui fait peser une énorme charge de temps sur les épaules de l'enseignant, du conférencier ou du professeur.

Les enseignants peuvent moderniser leur approche des entretiens individuels en utilisant des outils de planification qui leur permettent de partager leurs disponibilités et de laisser les étudiants choisir des créneaux selon leurs besoins.

Les avantages sont multiples, tant pour les étudiants que pour les enseignants :

Les enseignants savent précisément quand ils doivent être présents, plutôt que de se rendre à des heures de bureau où aucun étudiant ne se présente.

Le fait de savoir quels élèves ont demandé une réunion permet aux enseignants de se préparer, ce qui améliore la qualité et le résultat de l'interaction.

Les enseignants peuvent également répartir plus précisément leur temps et leur charge de travail. Il est plus facile de traiter des courriels, de corriger des copies ou de mener des recherches lorsqu'on sait qu'il y a une heure entre deux rencontres avec des élèves que lorsqu'on s'attend à être interrompu en permanence.

Les étudiants timides qui hésitent à demander un rendez-vous en face à face ou à passer pendant les heures de bureau apprécieront la formalité non conflictuelle de la réservation d'un créneau horaire en ligne.

Enfin, la réservation de temps en ligne ouvre la voie à des rencontres individuelles qui peuvent également avoir lieu virtuellement, ce qui permet de gagner du temps et d'accroître la flexibilité, tant pour l'étudiant que pour l'enseignant.

Les mêmes avantages s'appliquent aux enseignants de jeunes élèves.

Les recherches montrent que la qualité de la relation entre la maison et l'école - des enseignants qui s'engagent auprès des parents et des parents qui s'intéressent à l'éducation - est un meilleur indicateur de la réussite scolaire que la participation active des parents aux activités scolaires.

Traditionnellement, cet engagement des parents et des enseignants prend la forme d'une conférence parent-enseignant ou d'une soirée des parents organisée une fois par trimestre. Ces événements ajoutent un stress et une charge de travail supplémentaires considérables en une seule semaine pour les enseignants. Pendant ce temps, les parents sont laissés dans l'ignorance pour le reste du trimestre, ce qui les amène soit à utiliser le courrier électronique pour obtenir des informations plus régulières, soit à se désengager complètement du contenu éducatif de leurs enfants.

Là encore, la modernisation de ce processus par le biais d'un calendrier réservable qui permet aux parents de prévoir un court créneau tous les mois ou tous les deux mois, ou chaque fois qu'ils ont des préoccupations ou des questions, pourrait constituer une meilleure solution. Une conversation de dix minutes peut permettre d'économiser des heures perdues en courriels insatisfaisants. La génération automatique d'un lien Zoom dans l'invitation au calendrier lorsqu'un créneau est réservé peut, une fois encore, rendre ces appels plus rapides, plus confortables et plus efficaces pour toutes les parties concernées.

Étape 2 : Faites de la visioconférence votre nouvelle norme.

Au risque d'insister sur ce point, les logiciels de planification de pointe et les outils de vidéoconférence constituent une excellente combinaison (https://doodle.com/en/zoom-integration/) lorsqu'il s'agit de moderniser et de simplifier la configuration de l'engagement entre élèves et enseignants. Mais le pouvoir des réunions vidéo va bien au-delà de réunions plus pratiques et plus souples avec les parents et les élèves.

Les logiciels de conférence offrant désormais des fonctionnalités telles que les tableaux blancs en direct, les sondages en temps réel et les salles de réunion virtuelles, donner des conférences et des cours à distance peut parfois être un meilleur moyen de transmettre des informations, plutôt que d'être considéré comme un plan de secours médiocre lorsqu'un avion a du retard, qu'un os se brise au cours d'un voyage de ski voué à l'échec ou qu'une pandémie mondiale se déclare.

Encore une fois, cela donne de la souplesse aux enseignants et aux élèves. Tout aussi important, ce format peut également être plus attrayant pour ceux qui ont des styles d'apprentissage différents et qui ont du mal à rester engagés ou concentrés pendant une classe traditionnelle ou un cours magistral. Les étudiants peuvent également trouver certains cours plus faciles à suivre lorsqu'ils apprennent dans le confort de leur propre maison, de leur chambre d'étudiant ou de leur bibliothèque.

L'essentiel ici est que les enseignants ne considèrent pas les cours en ligne comme des cours en personne, mais qu'ils sont dispensés devant une webcam au lieu d'un groupe d'étudiants. En utilisant les outils mentionnés ci-dessus et en intégrant des images, des vidéos et du son à la session, celle-ci sera beaucoup plus intéressante.

En outre, les cours peuvent être enregistrés pour que les élèves puissent les revoir lorsqu'ils révisent pour les examens ou rendent leurs devoirs. Les parents d'enfants plus jeunes peuvent découvrir eux-mêmes le processus d'apprentissage de l'école ou du professeur, et les professeurs et conférenciers peuvent fournir des versions enregistrées des cours clés aux années suivantes.

Le temps passé en face à face reste extrêmement important. Une partie du temps économisé par l'adoption de ces méthodes plus modernes peut être consacrée à des entretiens individuels avec les élèves ou à de petits groupes de projet, où les niveaux élevés d'engagement sont significatifs et ont un impact.

Étape 3 : S'inscrire à Slack (ou à une autre plateforme de collaboration)

Les lieux de travail du monde entier se rendent compte que le courrier électronique, même s'il reste un outil important, n'est pas la finalité de la communication et peut entraîner une grave destruction de temps et de productivité. De nombreuses organisations se tournent vers des plateformes de collaboration qui offrent un moyen plus naturel, plus intégré et moins intrusif de communiquer, qu'il s'agisse de solutions d'entreprise comme Microsoft Teams et Workplace by Facebook ou d'offres freemium comme Twist et, bien sûr, Slack.

L'avantage ici est que des canaux ou des groupes peuvent être créés pour des classes entières. Si un élève pose une question ou demande une ressource, votre réponse sera visible et utilisable par tous, ce qui vous évitera de répondre plusieurs fois au même courriel. Mieux encore, vous verrez bientôt d'autres élèves se joindre à vous pour répondre aux questions et s'entraider, ce qui permet non seulement aux enseignants de gagner du temps, mais aussi aux élèves de jouer un rôle encore plus actif et engagé dans leur propre réussite scolaire.

En utilisant les fonctionnalités des plates-formes de collaboration, les enseignants peuvent sauvegarder des notes et des diapositives pertinentes, de sorte que tous les élèves sachent comment y accéder rapidement et facilement. Ils peuvent même créer des sondages pour connaître les préférences des étudiants ou envoyer des questionnaires pour savoir comment la classe a trouvé un cours ou un devoir récent. Ce type de suivi oblige non seulement les étudiants à réfléchir à leur compréhension, à leurs efforts et à leur participation, mais il fournit également aux éducateurs des informations précieuses qu'ils peuvent utiliser pour améliorer l'engagement des étudiants à l'avenir. En plus des groupes et des canaux Slack, les étudiants peuvent s'adresser aux enseignants ou aux professeurs par une discussion directe, ce qui peut être préférable pour les étudiants plus réservés qui seraient peu enclins à aborder un enseignant en face à face après le cours.

Enfin, les employés perdent des heures chaque semaine simplement en passant d'une application à l'autre, donc plus le travail peut être effectué sur une seule plateforme, plus les enseignants seront efficaces. Des outils de travail modernes comme Doodle s'intégrera directement à votre tableau de bord Slack, de sorte que vous pouvez programmer des réunions ou envoyer des options de créneaux horaires à votre classe sans jamais quitter Slack. Il en va de même pour de nombreux outils de partage de documents, de calendrier et de conférence.

Les entreprises commerciales investissent des millions pour que leurs employés restent productifs, engagés et satisfaits grâce à des outils de travail modernes, car elles savent qu'elles en verront les bénéfices sur leurs résultats. Il est temps d'appliquer la même approche aux écoles, où les enseignants et les professeurs éduquent nos enfants et les aident à atteindre leurs objectifs.

L'utilisation des mêmes types d'outils que ceux adoptés par d'autres industries pourrait faire de l'enseignement une expérience plus efficace, plus productive et moins stressante. Cela pourrait également permettre aux enseignants surchargés de travail de consacrer davantage de temps à ce qu'ils font le mieux : enseigner, conseiller et s'engager auprès de leurs élèves.

Si vous travaillez dans une école, un collège ou une université, profitez de notre essai gratuit de Doodle et vous récupérerez des tonnes de temps dans votre journée pour vous concentrer sur ce qui compte : enseigner et vous engager auprès de vos étudiants.