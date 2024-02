Conducendo spesso una vita frenetica, ognuno di noi si trova a dover far combaciare una fitta serie di impegni: riunioni di lavoro, incontri importanti al di fuori dell’ufficio, feste, compleanni, ricorrenze e poi le attività ricreative. Per gestire questa complicata rete di attività, ci si affida sempre più spesso a dei software online, ovvero le agende online o i calendari.

Un’agenda online è comoda e pratica per diverse ragioni:

vi si può accedere da qualsiasi luogo e dispositivo, non c’è quindi bisogno di portarsi sempre dietro un oggetto a volte ingombrante;

la si può aggiornare, e mantenere aggiornata, connettendola ad altri programmi;

è condivisibile con altre persone online, o anche offline attraverso network privati e bluetooth;

La scelta di un’agenda online gratis è oggi come oggi davvero ampia, la maggior parte dei servizi di posta elettronica online offre un calendario integrato (Gmail, Yahoo Mail, Outlook Hotmail). Spesso però si utilizzano parallelamente altri “calendari” come quello di Facebook, iCal, etc.

Grazie a Doodle potrai integrare le diverse agende online e utilizzare le informazioni registrate su ognuna di queste, che saranno sempre aggiornate in tempo reale, per pianificare nuovi eventi con il sistema di sondaggi Doodle.

Connetti le tue agende online a Doodle

Grazie alla funzione di connessione calendari puoi connettere più di un’agenda online al tuo account Doodle. Le agende online così connesse verranno sincronizzate automaticamente da Doodle e saranno in questo modo sempre aggiornate. Inoltre grazie all’applicazione Doodle per Android e iPhone potrai gestire facilmente tutte le tue agende online ovunque ti trovi tramite smartphone. Come connettere la tua agenda online? Accedi al tuo profilo Doodle – se ancora non ne possiedi uno ti basteranno pochi secondi per farlo – e vai alla sezione “Calendari”. Scegli il calendario che vuoi connettere dalla lista.