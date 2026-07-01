Sluta kopiera och klistra in din Doodle-bokningslänk varje gång du bokar ett möte. Det finns ett snabbare sätt.

Om du är en Doodle-användare som skickar minst fem mötesinbjudningar per vecka slösar du förmodligen 10–15 sekunder varje gång på att leta reda på din Doodle-länk, kopiera den och klistra in den i ett e-postmeddelande eller ett meddelande.

Det blir sammanlagt över en timme per månad av meningslöst sysselsättningsarbete; multiplicerat med hela ditt team blir det en verklig tidsmässig snöbollseffekt.

Men här är ett hemligt produktivitetstips som förändrar hur du delar din Doodle-Booking Page: genvägar för textersättning.

Vad är kortkommandon för textersättning?

Med genvägar för textersättning (även kallat textutvidgning) kan du skriva in några tecken som sedan automatiskt utvidgas till din fullständiga Doodle-bokningslänk.

Det fungerar i varje app på din enhet – e-post, meddelandeappar, Slack, LinkedIn, bokstavligen var som helst där du kan skriva in din Doodle-länk.

Och det tar bara 2 minuter att komma igång. När du väl har ställt in allt går det att dela din Doodle-sida direkt – och det gäller för alltid.

Varför detta är viktigt för Doodle-användare

Låt oss räkna lite:

Multiplicera det med hela ditt team, så får du en verklig ränteeffekt. Ett team på 10 personer sparar mer än 10 timmar per månad. Ett team på 50 personer sparar mer än 50 timmar per månad. Dessa timmar motsvarar flera dagar, veckor och månader av ökad produktivitet.

Men det här är vad som verkligen spelar roll: Det eliminerar friktionen i ditt schemaläggningsflöde. Nu slipper du:

Gå till din webbläsare för att hitta din Doodle-länk

Att gå igenom bokmärken

Öppna din anteckningsapp

Att oroa sig för stavfel när man klistrar in

Att bryta koncentrationen mitt i ett e-postmeddelande

Skriv bara tre bokstäver så dyker din Doodle-länk upp. Det blir en reflex redan efter den första dagen.

Exempel från verkligheten för Doodle-användare

Här är några genvägar som vi rekommenderar för dina Doodle-Booking Pages:

Genväg Utvidgas till Användningsfall d15 Din Booking Page för Doodle (15 minuter) Korta samtal med kunder d25 Your Booking Page for Doodle (25 minutes) Ordinarie möten d50 Your Booking Page for Doodle (50 minutes) Fördjupningssessioner

Proffstips: Om du är en Doodle Pro-användare Om du har flera Booking Pages (15 min, 25 min, 50 min) kan du skapa en genväg för var och en av dem. Skriv d15 för snabba samtal, d25 vid vanliga möten, och d50 för längre träningspass.

Så här ställer du in genvägar för textersättning

Det tar mindre än 2 minuter att ställa in detta, oavsett vilken enhet du använder. Så här gör du:

💻 På Mac

Apples inbyggda funktion för textersättning fungerar i hela systemet, vilket är perfekt för Doodle-användare som bokar möten i flera olika appar.

Steg-för-steg-instruktioner:

Öppna Systeminställningar (eller Systeminställningar i äldre versioner av macOS) Klicka på tangentbordet Klicka på ”Textinmatning” (eller fliken ”Text” i äldre versioner) Klicka på ”Textersättningar” Klicka på +-knappen för att lägga till en ny ersättning I fältet ”Ersätt” skriver du in din genväg (t.ex., d15 ) I fältet ”Med” klistrar du in hela din Doodle-bokningslänk (t.ex. https://doodle.com/bp/yourname/15min) Stäng fönstret – det sparas automatiskt

💡 Proffstips för Mac Doodle-användare:

✅ Fungerar överallt där du delar din Doodle-länk: Mail, Meddelanden, Safari, Chrome, Slack, LinkedIn

✅ Synkroniseras mellan alla dina Apple-enheter via iCloud

✅ Skapa flera genvägar till olika Doodle-booking Pages ( d15 , d25,d50 )

✅ Välj genvägar som inte aktiveras av misstag (undvik vanliga ord)

✅ Perfekt för Doodle Pro-användare som hanterar flera olika tidsintervall på Booking Pages

📱 På iPhone/iPad

Samma funktion finns även i iOS och iPadOS – perfekt för att dela din Doodle-länk när du är på språng.

Steg-för-steg-instruktioner:

Öppna inställningar Tryck på Allmänt Tryck på tangentbordet Tryck på ”Textersättning” Tryck på +-knappen längst upp till höger Klistra i hela din Doodle-bokningslänk i fältet ”Fras” Skriv in din genväg i fältet ”Genväg” (t.ex. d15 ) Tryck på Spara

💡 Proffstips för användare av Doodle på iPhone/iPad:

✅ Fungerar i Mail, Meddelanden, WhatsApp, LinkedIn – överallt där du delar din Doodle-sida

✅ Perfekt för att boka möten när du inte sitter vid skrivbordet

✅ Synkroniseras automatiskt med din Mac om iCloud är aktiverat

✅ Perfekt för Doodle-användare som bokar möten när de är på språng

✅ Ställ in alla dina Doodle-Booking Pages (15 min, 25 min, 50 min) på en gång

🪟I Windows

Windows har ingen inbyggd funktion för textersättning, men det finns två utmärkta alternativ för Doodle-användare:

Alternativ 1: Microsoft 365:s autokorrigering

(Om du har Office och främst delar dina Doodle-länkar via e-post i Outlook fungerar det utmärkt)

Öppna Microsoft Word Gå till Arkiv → Alternativ Klicka Korrekturläsning i vänster sidomeny Klicka Alternativ för automatisk korrigering Se till att Ersätt text medan du skriver är markerad I den Ersätt fältet, skriv in din genväg (t.ex., d15 ) I Med fältet, klistra in hela din Doodle-bokningslänk Klicka Lägg till Klicka OK för att spara

⚠️ Information till Doodle-användare: - Fungerar endast i Microsoft Office-program (Word, Outlook, PowerPoint, Excel) - Fungerar inte när du delar din Doodle-länk i webbläsare, Slack eller andra appar

Alternativ 2: Windows PowerToys (rekommenderas)

PowerToys är ett gratis, officiellt program från Microsoft som gör att du kan dela din Doodle-länk med genvägar över hela systemet, precis som på en Mac.

Installera PowerToys: Ladda ner från: github.com/microsoft/PowerToys

Eller installera via Microsoft Store (sök efter ”PowerToys”)

Det är gratis och officiell programvara från Microsoft Alternativ: Använd AutoHotkey för textutvidgning: Ladda ner AutoHotkey (gratis): autohotkey.com

Skapa ett enkelt skript med dina Doodle-länkar (se exemplet nedan)

Exempel på AutoHotkey-skript:

::d15::https://doodle.com/bp/yourname/15min ::d25::https://doodle.com/bp/yourname/25min ::d50::https://doodle.com/bp/yourname/50min

💡 Alternativa alternativ för användare av Windows Doodle:

Om du vill ha en mer genomarbetad lösning kan du överväga följande:

PhraseExpress (gratis för privat bruk) — Perfekt för Doodle-användare som vill ha ett användarvänligt gränssnitt för att hantera flera genvägar till Booking Pages

TextExpander (betalversion) — Populärt bland yrkesverksamma som ofta delar Doodle-länkar och vill ha avancerade funktioner.

Avancerade tips för erfarna Doodle-användare

När du har ställt in genvägar för dina Doodle-Booking Pages kan du lägga till följande tidsbesparande genvägar:

Flera Booking Pages för Doodle

Om du är en Doodle Pro-användare with multiple different durations on the Booking Page:

Genväg: d15 → Din 15-minuters Doodle-sida Genväg: d25 → Din Doodle-sida på 25 minuter Genväg: d50 → Din Doodle-sida på 50 minuter

Doodle + e-postsignatur

Lägg till din Doodle-länk i din e-postsignatur:

Genväg: sig Utvidgas till: Din fullständiga signatur, inklusive länken till din huvudsakliga Doodle-Booking Page

Länkar till Team Doodle

Om du hanterar schemaläggningen för flera personer med Doodle:

Genväg: bp-sarah → Sarahs Doodle Booking Page Genväg: bp-john → Johns Doodle Booking Page Genväg: bp-teamet → Ditt teams Doodle-sida för gruppbokning

Mallar för Doodle-möten

Skapa genvägar för vanliga meddelanden vid schemaläggning i Doodle:

Genväg: doodle-allmänt Utvidgas till: "Låt oss bestämma en tid! Här är min Doodle-Booking Page: [din länk]

Varför detta är en vändpunkt

Doodle sparar redan tid åt dig genom att slippa det fram-och-tillbaka-mejlandet kring schemaläggningen. Men genom att lägga till genvägar för textersättning tar man det till en helt ny nivå:

✅ Delning direkt — Skriv tre bokstäver istället för att leta efter din Doodle-länk

✅ Ett professionellt utseende — Svara på tidsbokningsförfrågningar på några sekunder

✅ Fungerar överallt — Dela din Doodle-sida i valfri app

✅ Inga misstag — Skicka aldrig en trasig eller felaktig Doodle-länk igen

✅ Anpassar sig efter ditt arbetsflöde — Perfekt oavsett om du delar 1 eller 50 Doodle-länkar per dag

För användare av Doodle Pro, detta är särskilt effektivt. Dina Booking Pages för 15 minuter, 25 minuter och 50 minuter är nu omedelbart tillgängliga via d15 , d25 , och d50 .

Dela det här tipset med andra Doodle-användare

Om det här sparar tid för dig, tänk då på vad det kan innebära för hela ditt team.

Om ditt företag använder Doodle, dela det här inlägget med dina kollegor. När alla kan dela sina Doodle-Booking Pages direkt blir det enkelt att planera i hela organisationen.

Proffstips: Om du är chef eller teamledare bör du lägga till detta i din introduktionsguide för nya Doodle-användare.