Doodle ने अपने निदेशक मंडल का विस्तार किया।

Doodle ने दो SaaS और ग्रोथ विशेषज्ञों, कैथारिना फाफहाउसर और क्रिस ग्रॉसमैन के साथ अपने निदेशक मंडल का विस्तार किया।

ज़्यूरिख, 29 अक्टूबर 2024 - पेशेवर शेड्यूलिंग समाधानों के वैश्विक प्रदाता Doodle ने सितंबर से अपने निदेशक मंडल में दो प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों, कैथरीन पाफहाउसर और क्रिस ग्रॉसमैन को नियुक्त किया है।

कैथरीना फाफहाउसर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं, जिसमें सिलिकॉन वैली में 10 वर्ष शामिल हैं, जहाँ उन्होंने डिजिटल व्यवसायों का निर्माण और नेतृत्व किया। वह वर्तमान में सिम्फनी.आईएस में मुख्य व्यवसाय अधिकारी हैं और विकास तथा नवाचार से संबंधित विषयों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। उन्होंने मैकिंज़ी में काम करते हुए अपनी रणनीतिक विशेषज्ञता विकसित की। उन्होंने स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए और सेंट गैलेन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है।

क्रिस ग्रॉसमैन, स्विट्जरलैंड की सबसे सफल B2B SaaS कंपनियों में से एक, बीकीपर के सीईओ और सह-संस्थापक, स्टार्टअप्स और रणनीति में 12 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ तकनीकी समाधानों को स्केल करने में एक विशेषज्ञ हैं। उन्होंने ETH ज्यूरिख से इंजीनियरिंग में पीएचडी की है और वे फॉर्च्यून 500 कंपनियों को डिजिटल परिवर्तन और संगठनात्मक परिवर्तन पर सलाह देते हैं। वे कई निदेशक मंडलों और सलाहकार बोर्डों के सदस्य भी हैं और उपयोगकर्ता अनुभव तथा उद्यमिता में अपनी विशेषज्ञता साझा करते हैं।

डैनियल मोन्च, Doodle एजी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष और टीएक्स ग्रुप में मुख्य पोर्टफोलियो प्रबंधक: "हमें कैथरीना और क्रिस का Doodle निदेशक मंडल में स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। विकास, गो-टू-मार्केट और SaaS में उनके कई वर्षों का अनुभव अमूल्य है। उनके समर्थन से, हमें विश्वास है कि हम अनुसूचिकरण के क्षेत्र में Doodle की वृद्धि और रणनीतिक विकास को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं।"

Doodle ने हाल के वर्षों में अपने व्यवसाय मॉडल को विज्ञापन-आधारित प्लेटफ़ॉर्म से सदस्यता-आधारित मॉडल में बदल दिया है, जिससे उत्तरी अमेरिका और यूरोप में इसकी उपस्थिति और मजबूत हुई है। पेशेवर उपयोगकर्ताओं के लिए शेड्यूलिंग समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, Doodle अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है और दुनिया भर के अधिकारियों, उद्यमियों और पेशेवरों के लिए कार्यप्रवाह को अनुकूलित करता है। Doodle से संपर्क करें रेनाटो प्रोफिको, सीईओ, Doodle [email protected]

टीएक्स ग्रुप से संपर्क करें कारोले वर्लागे फ्री, समूह ब्रांड और बाहरी संचार प्रमुख, टीएक्स ग्रुप [email protected]

Doodle के बारे में 2007 में स्थापित और जिसका मुख्यालय ज़्यूरिख़ में है, Doodle एक पेशेवर, वैश्विक शेड्यूलिंग टूल है। यह स्विस SaaS कंपनी बर्लिन, बेलग्रेड, संयुक्त राज्य अमेरिका और ज़्यूरिख़ में टीमों को नियुक्त करती है। Doodle एजी का मुख्य शेयरधारक TX ग्रुप है। www.doodle.com टीएक्स ग्रुप के बारे में टीएक्स ग्रुप प्लेटफॉर्म और सहभागिता का एक नेटवर्क बनाता है जो उपयोगकर्ताओं को दैनिक जीवन के लिए दैनिक आधार पर जानकारी, मार्गदर्शन, मनोरंजन और सहायता प्रदान करता है। इसकी जड़ें पत्रकारिता में हैं, जिसमें टैमेडिया के विविध समाचार पत्र और 20 मिनुटन का मुफ्त मीडिया शामिल है। इस पोर्टफोलियो को विज्ञापन मार्केटर गोल्डबैक द्वारा पूरक किया जाता है। टीएक्स ग्रुप एसएमजी स्विस मार्केटप्लेस ग्रुप और जॉबक्लाउड का एक प्रमुख शेयरधारक है, Doodle और ज़ैटो में बहुमत हिस्सेदारी रखता है और टीएक्स वेंचर्स के माध्यम से फिनटेक क्षेत्र में एक निवेशक है। 1893 में स्थापित, टीएक्स ग्रुप 2000 से स्विस स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है। www.tx.group