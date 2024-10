Doodle élargit son conseil d'administration avec deux experts SaaS et Growth, Katharina Pfaffhauser et Cris Grossmann Zürich, 29 octobre 2024 - Doodle, le fournisseur de solutions de planification professionnelle opérant à l'échelle mondiale, a nommé deux experts technologiques renommés, Katharina Pfaffhauser et Cris Grossmann, à son conseil d'administration à compter du mois de septembre.

Katharina Pfaffhauser apporte plus de 15 ans d'expérience dans le secteur technologique, dont 10 ans dans la Silicon Valley, où elle a créé et dirigé des entreprises numériques. Elle est actuellement Chief Business Officer chez Symphony.is et se concentre sur les questions de croissance et d'innovation. Elle a développé son expertise stratégique, entre autres, en travaillant chez McKinsey. Elle est titulaire d'un MBA de la Stanford Graduate School of Business et d'une licence en économie et relations internationales de l'université de Saint-Gall.

Cris Grossmann, PDG et cofondateur de Beekeeper, l'une des entreprises suisses de SaaS B2B les plus prospères, est un expert en solutions technologiques à grande échelle avec plus de 12 ans d'expérience dans les start-ups et la stratégie. Il est titulaire d'un doctorat en ingénierie de l'ETH Zurich et conseille des entreprises du Fortune 500 sur la transformation numérique et le changement organisationnel. Il est également membre de plusieurs conseils d'administration et conseils consultatifs et partage son expertise en matière d'expérience utilisateur et d'entrepreneuriat.

Daniel Mönch, président du conseil d'administration de Doodle AG et Chief Portfolio Manager chez TX Group : "Nous sommes très heureux d'accueillir Katharina et Cris au sein du conseil d'administration de Doodle. Leurs nombreuses années d'expérience dans les domaines de la croissance, du go-to-market et du SaaS sont inestimables. Avec leur soutien, nous sommes convaincus que nous pourrons faire passer la croissance et le développement stratégique de Doodle dans le domaine de la planification à un niveau supérieur."

Au cours des dernières années, Doodle a transformé son modèle commercial, passant d'une plateforme basée sur la publicité à un modèle basé sur l'abonnement, renforçant ainsi sa présence en Amérique du Nord et en Europe. En se concentrant sur les solutions de planification pour les utilisateurs professionnels, Doodle simplifie le processus de planification des rendez-vous et optimise les flux de travail pour les cadres, les entrepreneurs et les professionnels du monde entier. Contact Doodle Renato Profico, CEO, Doodle

Contact TX Group Karole Verlage Frei, responsable de la marque et de la communication externe du groupe, TX Group

A propos de Doodle Fondée en 2007 et basée à Zurich, Doodle est un outil de planification professionnel et global. La société suisse SaaS emploie des équipes à Berlin, Belgrade, aux Etats-Unis et à Zurich. L'actionnaire principal de Doodle AG est le groupe TX. www.doodle.com A propos du groupe TX Le groupe TX forme un réseau de plateformes et de participations qui offre aux utilisateurs des informations, des orientations, des divertissements et une assistance pour la vie de tous les jours. Ses racines se trouvent dans le journalisme avec les divers journaux de Tamedia et les médias libres de 20 Minuten. Le portefeuille est complété par la société de publicité Goldbach. Le groupe TX est l'actionnaire principal de SMG Swiss Marketplace Group et de JobCloud, détient des participations majoritaires dans Doodle et Zattoo et investit dans le secteur de la fintech par l'intermédiaire de TX Ventures. Fondé en 1893, le groupe TX est coté à la bourse suisse depuis 2000. www.tx.group