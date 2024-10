Doodle erweitert seinen Verwaltungsrat

Doodle erweitert Verwaltungsrat mit zwei SaaS- und Wachstumsexperten, Katharina Pfaffhauser und Cris Grossmann Zürich, 29. Oktober 2024 - Doodle, der weltweit tätige Anbieter von professionellen Terminplanungslösungen, hat per September mit Katharina Pfaffhauser und Cris Grossmann zwei renommierte Technologie-Experten in seinen Verwaltungsrat berufen.

Katharina Pfaffhauser bringt über 15 Jahre Erfahrung im Technologiesektor mit, davon 10 Jahre im Silicon Valley, wo sie digitale Unternehmen aufgebaut und geleitet hat. Derzeit ist sie Chief Business Officer bei Symphony.is und konzentriert sich auf Wachstums- und Innovationsthemen. Ihr strategisches Fachwissen entwickelte sie unter anderem während ihrer Tätigkeit bei McKinsey. Sie hat einen MBA der Stanford Graduate School of Business und einen Bachelor in Wirtschaft und Internationalen Beziehungen der Universität St. Gallen.

Cris Grossmann, CEO und Mitbegründer von Beekeeper, einem der erfolgreichsten B2B-SaaS-Unternehmen aus der Schweiz, ist Experte für die Skalierung von Technologielösungen und verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung im Bereich Startups und Strategie. Er hat an der ETH Zürich in Ingenieurwissenschaften promoviert und berät Fortune-500-Unternehmen in Fragen der digitalen Transformation und des organisatorischen Wandels. Er ist auch Mitglied in mehreren Verwaltungs- und Beiräten und gibt sein Fachwissen in den Bereichen User Experience und Unternehmertum weiter.

Daniel Mönch, Verwaltungsratspräsident der Doodle AG und Chief Portfolio Manager der TX Group: "Wir freuen uns sehr, Katharina und Cris im Doodle-Verwaltungsrat zu begrüssen. Ihre langjährigen Erfahrungen in den Bereichen Wachstum, Go-to-Market und SaaS sind von unschätzbarem Wert. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit ihrer Unterstützung das Wachstum und die strategische Entwicklung von Doodle im Bereich Scheduling auf die nächste Stufe heben können."

Doodle hat sein Geschäftsmodell in den letzten Jahren von einer werbebasierten Plattform auf ein abonnementbasiertes Modell umgestellt und seine Präsenz in Nordamerika und Europa weiter gestärkt. Mit dem Fokus auf Terminplanungslösungen für professionelle Anwender vereinfacht Doodle den Prozess der Terminplanung und optimiert die Arbeitsabläufe für Führungskräfte, Unternehmer und Fachleute weltweit. Kontakt zu Doodle Renato Profico, CEO, Doodle [email protected]

Kontakt TX Group Karole Verlage Frei, Head of Group Brand and External Communications, TX Group [email protected]

Über Doodle Doodle wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Doodle ist ein professionelles, globales Scheduling-Tool. Das Schweizer SaaS-Unternehmen beschäftigt Teams in Berlin, Belgrad, den USA und Zürich. Hauptaktionär der Doodle AG ist die TX Group. www.doodle.com Über TX Group Die TX Group bildet ein Netzwerk von Plattformen und Beteiligungen, das den Nutzern täglich Informationen, Orientierung, Unterhaltung und Hilfestellungen für den Alltag bietet. Ihre Wurzeln liegen im Journalismus mit den diversen Zeitungen von Tamedia und den Gratismedien von 20 Minuten. Ergänzt wird das Portfolio durch den Werbevermarkter Goldbach. Die TX Group ist Ankeraktionärin der SMG Swiss Marketplace Group und JobCloud, hält Mehrheitsbeteiligungen an Doodle und Zattoo und ist über TX Ventures Investorin im Fintech-Bereich. Die 1893 gegründete TX Group ist seit 2000 an der Schweizer Börse notiert. www.tx.group