Doodle ist ein Tool, mit dem Sie schnell und unkompliziert einfache Umfragen oder Terminabsprachen online erstellen können. Besonders praktisch ist die kostenlose Terminplaner-Software, die es sowohl privaten Nutzern als auch Unternehmen ermöglicht, ihre Termine online zu vereinbaren. Dank zahlreicher Zusatzeinstellungen können Sie den Terminplaner selbst gestalten und Ihren Bedürfnissen anpassen.

Mit dem Online-Terminplaner können Sie kostenlos Sitzungstermine vereinbaren, Besuchstage absprechen oder Urlaubstage organisieren. Aber auch für den nächsten Brunch mit den Freunden oder das Grillfest im Park lässt sich ohne großen Zeitaufwand ein Termin finden, an dem alle Zeit haben. Anstrengende und zeitraubende Terminabsprachen per Telefon oder Email entfallen. Mit Doodle erstellen Sie einfach ein paar Terminvorschläge und schicken den Link zur Umfrage per Mail an Ihre Freunde oder Kollegen. Nach der Abstimmung erhalten Sie schnell einen Überblick über den Termin mit den meisten Zusagen. Probieren Sie es gleich hier aus und überzeugen Sie sich selbst davon, wie einfach die Terminplanung online ist. Dank der Mobile-App kann Doodle auch unterwegs per Smartphone als handlicher Online-Terminplaner kostenlos genutzt werden.

Den Doodle Terminplaner selbst gestalten

Doodle bietet Ihnen dank zahlreicher kostenloser Einstellungen die Möglichkeit, die Umfragen, die Sie mit dem Terminplaner online erstellen, ganz nach Ihren Wünschen zu gestalten:

Die „Wennsseinmuss“-Option: Neben der einfachen Ja-Nein-Antwort-Option können Sie für die vielbeschäftigten Teilnehmer eine „Wennsseinmuss“-Option hinzufügen.

Die versteckte Umfrage: Bei der versteckten Umfrage können nur Sie die Ergebnisse im Terminplaner einsehen.

Nur eine Antwortoption zulassen: Stellen Sie ein, dass nur eine Antwort-Option gewählt werden kann. Die Teilnehmer müssen sich auf einen Termin festlegen.

Anzahl der Teilnehmer pro Option begrenzen: Hier wird Ihr Terminplaner zum Anmeldeformular. Legen Sie fest, wie viele Teilnehmer sich für einen Termin eintragen dürfen. Sobald die angegebene Teilnehmerzahl erreicht ist, wird die entsprechende Terminoption als nicht mehr verfügbar angezeigt.

Mit dem Terminplaner online kostenlos Termine erstellen – so geht’s

Mit Hilfe des Terminplaners erstellen Sie Termine kostenlos und in nur wenigen Schritten, ohne sich registrieren zu müssen. Alles, was Sie benötigen, ist eine Email-Adresse. Diese dient dazu, Ihnen den Link zur Administration der Umfrage zuzuschicken und Sie über den aktuellen Stand der Umfrage zu informieren.

Und so funktioniert der Online-Terminplaner: