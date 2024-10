Doodle amplia il suo Consiglio di amministrazione

Doodle amplia il Consiglio di Amministrazione con due esperti di SaaS e crescita, Katharina Pfaffhauser e Cris Grossmann Zurigo, 29 ottobre 2024 - Doodle, fornitore di soluzioni di pianificazione professionale operante a livello globale, ha nominato due rinomati esperti di tecnologia, Katharina Pfaffhauser e Cris Grossmann, nel suo Consiglio di Amministrazione a partire da settembre.

Katharina Pfaffhauser vanta oltre 15 anni di esperienza nel settore tecnologico, di cui 10 nella Silicon Valley, dove ha costruito e guidato aziende digitali. Attualmente è Chief Business Officer di Symphony.is e si occupa di crescita e innovazione. Ha sviluppato le sue competenze strategiche, tra l'altro, mentre lavorava presso McKinsey. Ha conseguito un MBA presso la Stanford Graduate School of Business e una laurea in Economia e Relazioni Internazionali presso l'Università di San Gallo.

Cris Grossmann, CEO e cofondatore di Beekeeper, una delle aziende B2B SaaS di maggior successo in Svizzera, è un esperto di soluzioni tecnologiche in scala con oltre 12 anni di esperienza in startup e strategia. Ha conseguito un dottorato di ricerca in ingegneria presso il Politecnico di Zurigo ed è consulente di aziende Fortune 500 per la trasformazione digitale e il cambiamento organizzativo. È anche membro di diversi consigli di amministrazione e comitati consultivi e condivide le sue competenze in materia di esperienza utente e imprenditorialità.

Daniel Mönch, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Doodle AG e Chief Portfolio Manager di TX Group: "Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Katharina e Cris nel Consiglio di Amministrazione di Doodle. La loro pluriennale esperienza in materia di crescita, go-to-market e SaaS è preziosa. Con il loro supporto, siamo certi di poter portare la crescita e lo sviluppo strategico di Doodle nel settore della programmazione a un livello superiore."

Negli ultimi anni Doodle ha trasformato il proprio modello di business da una piattaforma basata sulla pubblicità a un modello basato su abbonamento, rafforzando ulteriormente la propria presenza in Nord America e in Europa. Concentrandosi su soluzioni di pianificazione per utenti professionali, Doodle semplifica il processo di pianificazione degli appuntamenti e ottimizza i flussi di lavoro per dirigenti, imprenditori e professionisti di tutto il mondo.

Contatto Doodle Renato Profico, CEO, Doodle [email protected]

Contatto TX Group Karole Verlage Frei, responsabile del marchio del gruppo e delle comunicazioni esterne, TX Group [email protected]

Informazioni su Doodle Fondata nel 2007 e con sede a Zurigo, Doodle è uno strumento di pianificazione professionale e globale. L'azienda SaaS svizzera impiega team a Berlino, Belgrado, negli Stati Uniti e a Zurigo. Il principale azionista di Doodle AG è il Gruppo TX. www.doodle.com Informazioni sul Gruppo TX Il Gruppo TX costituisce una rete di piattaforme e partecipazioni che offre agli utenti informazioni, orientamento, intrattenimento e assistenza per la vita quotidiana. Le sue radici affondano nel giornalismo con le diverse testate di Tamedia e i free media di 20 Minuten. Il portafoglio è completato dalla società di marketing pubblicitario Goldbach. Il Gruppo TX è un azionista di riferimento di SMG Swiss Marketplace Group e JobCloud, detiene quote di maggioranza in Doodle e Zattoo e investe nel settore fintech attraverso TX Ventures. Fondato nel 1893, TX Group è quotato alla Borsa svizzera dal 2000. www.tx.group