Doodle udvider sin bestyrelse

Doodle udvider bestyrelsen med to SaaS- og væksteksperter, Katharina Pfaffhauser og Cris Grossmann Zürich, 29. oktober 2024 - Doodle, den globalt opererende udbyder af professionelle planlægningsløsninger, har udnævnt to anerkendte teknologieksperter, Katharina Pfaffhauser og Cris Grossmann, til sin bestyrelse fra september.

Katharina Pfaffhauser har over 15 års erfaring inden for teknologisektoren, herunder 10 år i Silicon Valley, hvor hun har opbygget og ledet digitale virksomheder. Hun er i øjeblikket Chief Business Officer hos Symphony.is og fokuserer på vækst- og innovationsemner. Hun udviklede bl.a. sin strategiske ekspertise, mens hun arbejdede hos McKinsey. Hun har en MBA fra Stanford Graduate School of Business og en bachelorgrad i økonomi og internationale relationer fra University of St. Gallen.

Cris Grossmann, CEO og medstifter af Beekeeper, en af de mest succesfulde B2B SaaS-virksomheder fra Schweiz, er ekspert i skalering af teknologiløsninger med mere end 12 års erfaring inden for startups og strategi. Han har en ph.d. i ingeniørvidenskab fra ETH Zürich og rådgiver Fortune 500-virksomheder om digital transformation og organisatoriske ændringer. Han er også medlem af flere bestyrelser og advisory boards og deler ud af sin ekspertise inden for brugeroplevelse og iværksætteri.

Daniel Mönch, bestyrelsesformand for Doodle AG og Chief Portfolio Manager hos TX Group: "Vi er meget glade for at kunne byde Katharina og Cris velkommen i Doodles bestyrelse. Deres mangeårige erfaring med vækst, go-to-market og SaaS er uvurderlig. Med deres støtte er vi sikre på, at vi kan tage Doodles vækst og strategiske udvikling inden for planlægning til det næste niveau."

Doodle har i de senere år ændret sin forretningsmodel fra en reklamebaseret platform til en abonnementsbaseret model, hvilket yderligere har styrket virksomhedens tilstedeværelse i Nordamerika og Europa. Med fokus på planlægningsløsninger til professionelle brugere forenkler Doodle processen med at planlægge aftaler og optimerer arbejdsgange for ledere, iværksættere og fagfolk over hele verden.

Kontakt TX Group Karole Verlage Frei, Head of Group Brand and External Communications, TX Group [email protected]

Om Doodle Doodle blev grundlagt i 2007 og har hovedkontor i Zürich og er et professionelt, globalt planlægningsværktøj. Det schweiziske SaaS-selskab har medarbejdere i Berlin, Beograd, USA og Zürich. Hovedaktionæren i Doodle AG er TX Group. www.doodle.com Om TX Group TX Group udgør et netværk af platforme og deltagelser, der dagligt tilbyder brugerne information, orientering, underholdning og hjælp til hverdagen. Dens rødder ligger i journalistik med de forskellige aviser i Tamedia og de gratis medier i 20 Minuten. Porteføljen suppleres af reklamemarkedsføreren Goldbach. TX Group er ankeraktionær i SMG Swiss Marketplace Group og JobCloud, har majoritetsandele i Doodle og Zattoo og er investor i fintech-sektoren gennem TX Ventures. TX Group blev grundlagt i 1893 og har været noteret på den schweiziske fondsbørs siden 2000. www.tx.group