Doodle alarga o seu Conselho de Administração

A Doodle expande o Conselho de Administração com dois especialistas em SaaS e crescimento, Katharina Pfaffhauser e Cris Grossmann Zurique, 29 de outubro de 2024 - A Doodle, o fornecedor global de soluções de agendamento profissional, nomeou dois especialistas em tecnologia de renome, Katharina Pfaffhauser e Cris Grossmann, para o seu Conselho de Administração a partir de setembro.

Katharina Pfaffhauser tem mais de 15 anos de experiência no sector da tecnologia, incluindo 10 anos em Silicon Valley, onde construiu e liderou empresas digitais. Atualmente, é Chief Business Officer da Symphony.is e centra-se em temas de crescimento e inovação. Desenvolveu os seus conhecimentos estratégicos, entre outras coisas, enquanto trabalhava na McKinsey. Tem um MBA da Stanford Graduate School of Business e um bacharelato em Economia e Relações Internacionais da Universidade de St.

Cris Grossmann, Diretor Executivo e cofundador da Beekeeper, uma das mais bem sucedidas empresas B2B SaaS da Suíça, é um especialista em soluções tecnológicas de escala, com mais de 12 anos de experiência em startups e estratégia. Tem um doutoramento em Engenharia pela ETH Zurich e aconselha empresas da Fortune 500 sobre transformação digital e mudança organizacional. É também membro de vários conselhos de administração e conselhos consultivos e partilha a sua experiência em experiência do utilizador e empreendedorismo.

Daniel Mönch, Presidente do Conselho de Administração da Doodle AG e Diretor de Portfólio do TX Group: "Estamos muito satisfeitos por receber a Katharina e o Cris no Conselho de Administração da Doodle. Os seus muitos anos de experiência em crescimento, entrada no mercado e SaaS são inestimáveis. Com o seu apoio, estamos confiantes de que podemos levar o crescimento e o desenvolvimento estratégico da Doodle na área do agendamento para o próximo nível."

Nos últimos anos, a Doodle transformou o seu modelo de negócio de uma plataforma baseada em publicidade para um modelo baseado em subscrições, reforçando ainda mais a sua presença na América do Norte e na Europa. Com foco em soluções de agendamento para utilizadores profissionais, a Doodle simplifica o processo de agendamento de compromissos e optimiza os fluxos de trabalho para executivos, empresários e profissionais em todo o mundo. Contactar a Doodle Renato Profico, CEO, Doodle [email protected]

Contactar o TX Group Karole Verlage Frei, Diretora da Marca do Grupo e Comunicações Externas, TX Group [email protected]

Sobre a Doodle Fundada em 2007 e com sede em Zurique, a Doodle é uma ferramenta de agendamento profissional e global. A empresa suíça de SaaS emprega equipas em Berlim, Belgrado, nos EUA e em Zurique. O principal acionista da Doodle AG é o Grupo TX. www.doodle.com Sobre o Grupo TX O Grupo TX forma uma rede de plataformas e participações que oferece diariamente aos utilizadores informação, orientação, entretenimento e assistência para a vida quotidiana. As suas raízes estão no jornalismo, com os diversos jornais da Tamedia e os meios de comunicação social gratuitos da 20 Minuten. O portefólio é complementado pela empresa de publicidade Goldbach. O TX Group é um acionista principal do SMG Swiss Marketplace Group e do JobCloud, detém participações maioritárias no Doodle e no Zattoo e é um investidor no sector das fintech através da TX Ventures. Fundado em 1893, o TX Group está cotado na bolsa de valores suíça desde 2000. www.tx.group