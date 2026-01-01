देखो क्या आने वाला है
समय का नया ऑपरेटिंग सिस्टम
लोगों और टीमों के लिए एक सिस्टम, जो भटकना बंद करके अपने दिनों को डिज़ाइन करना शुरू करने के लिए तैयार है →
समूहों के लिए
अपने समूह में सभी के लिए सबसे उपयुक्त समय खोजें।
कार्यशालाओं, वेबिनारों या कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण बनाएँ और लोगों को यह चुनने दें कि वे इनमें से किसमें भाग लेना चाहेंगे।
व्यक्तियों के लिए
अपनी उपलब्ध समयों की एक सूची प्रदान करें, आपका ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार चुन लेगा।
अपना बुकिंग पेज एक बार सेट अप करें, अपना लिंक शेयर करें, और ग्राहकों को कुछ ही क्लिक में आपके साथ समय बुक करने दें।
विशेषताएँ
हर दिन इस्तेमाल होने वाले टूल्स को जोड़कर अधिक स्मार्ट तरीके से शेड्यूल करें।
जैसे-जैसे आपका समय बुक होता है, स्वचालित रूप से भुगतान एकत्र करें।
एंटरप्राइज़-स्तरीय सुरक्षा के साथ अपने डेटा को सुरक्षित रखें।