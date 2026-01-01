Firma Doodle powiększa skład swojej Rady Dyrektorów o dwóch ekspertów w dziedzinie oprogramowania SaaS i rozwoju biznesu: Katharinę Pfaffhauser i Crisa Grossmanna

Zurych, 29 października 2024 r. - Firma Doodle, działający na całym świecie dostawca profesjonalnych rozwiązań do planowania, powołała we wrześniu do swojego zarządu dwóch uznanych ekspertów w dziedzinie technologii: Katharinę Pfaffhauser i Crisa Grossmanna.

Katharina Pfaffhauser posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży technologicznej, w tym 10 lat spędzonych w Dolinie Krzemowej, gdzie tworzyła i kierowała przedsiębiorstwami z sektora cyfrowego. Obecnie pełni funkcję dyrektora ds. biznesowych w firmie Symphony.is i zajmuje się kwestiami związanymi z rozwojem i innowacjami. Swoją wiedzę strategiczną zdobywała między innymi podczas pracy w firmie McKinsey. Posiada tytuł MBA uzyskany w Stanford Graduate School of Business oraz tytuł licencjata z ekonomii i stosunków międzynarodowych uzyskany na Uniwersytecie w St. Gallen.

Cris Grossmann, dyrektor generalny i współzałożyciel firmy Beekeeper – jednej z odnoszących największe sukcesy szwajcarskich firm z branży B2B SaaS – jest ekspertem w dziedzinie skalowania rozwiązań technologicznych i posiada ponad 12-letnie doświadczenie w pracy ze start-upami oraz w zakresie strategii. Posiada tytuł doktora inżynierii uzyskany na Politechnice Federalnej w Zurychu (ETH Zurich) i doradza firmom z listy Fortune 500 w zakresie transformacji cyfrowej i zmian organizacyjnych. Jest również członkiem kilku rad nadzorczych i rad doradczych oraz dzieli się swoją wiedzą specjalistyczną w zakresie doświadczeń użytkownika i przedsiębiorczości.

Daniel Mönch, prezes zarządu Doodle AG i główny menedżer ds. portfela w TX Group: „Z wielką radością witamy Katharinę i Crisa w zarządzie Doodle. Ich wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju, wprowadzania produktów na rynek oraz modelu SaaS jest nieocenione. Jesteśmy przekonani, że dzięki ich wsparciu uda nam się przenieść rozwój firmy Doodle i jej strategię w obszarze planowania spotkań na wyższy poziom.”

W ostatnich latach firma Doodle przekształciła swój model biznesowy z platformy opartej na reklamach w model oparty na subskrypcji, umacniając tym samym swoją pozycję w Ameryce Północnej i Europie. Koncentrując się na rozwiązaniach do planowania spotkań dla użytkowników profesjonalnych, Doodle upraszcza proces umawiania spotkań i optymalizuje przepływ pracy dla kadry kierowniczej, przedsiębiorców i specjalistów na całym świecie. Skontaktuj się z Doodle Renato Profico, dyrektor generalny firmy Doodle [email protected]

Skontaktuj się z TX Group Karole Verlage Frei, dyrektor ds. marki grupy i komunikacji zewnętrznej w TX Group [email protected]

O serwisie Doodle Założona w 2007 roku firma Doodle z siedzibą w Zurychu to profesjonalne, globalne narzędzie do planowania spotkań. Ta szwajcarska firma działająca w modelu SaaS zatrudnia zespoły w Berlinie, Belgradzie, Stanach Zjednoczonych i Zurychu. Głównym udziałowcem spółki Doodle AG jest TX Group. www.doodle.com O TX Group Grupa TX tworzy sieć platform i podmiotów, które codziennie zapewniają użytkownikom informacje, porady, rozrywkę oraz wsparcie w życiu codziennym. Jej korzenie sięgają dziennikarstwa, a reprezentują je różnorodne gazety Tamedia oraz bezpłatne media 20 Minuten. Portfolio uzupełnia firma reklamowa Goldbach. Grupa TX jest głównym udziałowcem SMG Swiss Marketplace Group oraz JobCloud, posiada większościowe udziały w Doodle i Zattoo, a także jest inwestorem w sektorze fintech poprzez TX Ventures. Założona w 1893 roku Grupa TX jest notowana na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych od 2000 roku. www.tx.group