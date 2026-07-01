Doodle utökar sin styrelse med två experter inom SaaS och tillväxt, Katharina Pfaffhauser och Cris Grossmann

Zürich, den 29 oktober 2024 - Doodle, den globalt verksamma leverantören av professionella schemaläggningslösningar, har utsett två välkända teknikexperter, Katharina Pfaffhauser och Cris Grossmann, till sin styrelse med verkan från och med september.

Katharina Pfaffhauser har över 15 års erfarenhet inom teknikbranschen, varav 10 år i Silicon Valley, där hon byggde upp och ledde digitala företag. För närvarande är hon Chief Business Officer på Symphony.is och fokuserar på tillväxt och innovation. Hon utvecklade sin strategiska expertis bland annat under sin tid hos McKinsey. Hon har en MBA från Stanford Graduate School of Business och en kandidatexamen i ekonomi och internationella relationer från universitetet i St. Gallen.

Cris Grossmann, VD och medgrundare av Beekeeper, ett av de mest framgångsrika B2B-SaaS-företagen i Schweiz, är expert på att skala upp tekniska lösningar och har mer än 12 års erfarenhet av startups och strategi. Han har en doktorsexamen i ingenjörsvetenskap från ETH Zürich och ger råd till Fortune 500-företag om digital transformation och organisationsförändringar. Han är dessutom ledamot i flera styrelser och rådgivande organ och delar med sig av sin expertis inom användarupplevelse och entreprenörskap.

Daniel Mönch, styrelseordförande i Doodle AG och portföljchef på TX Group: ”Vi är mycket glada över att välkomna Katharina och Cris till Doodles styrelse. Deras mångåriga erfarenhet inom tillväxt, marknadsintroduktion och SaaS är ovärderlig. Med deras stöd är vi övertygade om att vi kan ta Doodles tillväxt och strategiska utveckling inom schemaläggning till nästa nivå.”

Doodle har under de senaste åren omvandlat sin affärsmodell från en reklamfinansierad plattform till en prenumerationsbaserad modell, vilket ytterligare har stärkt företagets närvaro i Nordamerika och Europa. Med fokus på schemaläggningslösningar för professionella användare förenklar Doodle processen för att boka möten och optimerar arbetsflödena för chefer, företagare och yrkesverksamma över hela världen. Kontakta Doodle Renato Profico, VD, Doodle [email protected]

Kontakta TX Group Karole Verlage Frei, chef för koncernens varumärke och extern kommunikation, TX Group [email protected]

Om Doodle Doodle grundades 2007 och har sitt huvudkontor i Zürich. Det är ett professionellt, globalt verktyg för schemaläggning. Det schweiziska SaaS-företaget har team i Berlin, Belgrad, USA och Zürich. Huvudägare till Doodle AG är TX Group. www.doodle.com Om TX Group TX Group utgör ett nätverk av plattformar och innehav som dagligen erbjuder användarna information, vägledning, underhållning och hjälp i vardagen. Företagets rötter ligger i journalistik med Tamedias mångsidiga tidningar och gratistidningen 20 Minuten. Portföljen kompletteras av reklammarknadsföraren Goldbach. TX Group är en av de största aktieägarna i SMG Swiss Marketplace Group och JobCloud, innehar majoritetsandelar i Doodle och Zattoo och är en investerare inom fintech-sektorn genom TX Ventures. TX Group grundades 1893 och har varit noterat på den schweiziska börsen sedan 2000. www.tx.group