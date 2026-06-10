Menant souvent une vie trépidante, chacun d'entre nous doit jongler avec un emploi du temps chargé : rendez-vous professionnels, réunions importantes en dehors du bureau, fêtes, anniversaires, puis activités de loisirs. Pour gérer cet écheveau compliqué d'activités, on a de plus en plus recours aux logiciels en ligne, c'est-à-dire aux agendas ou calendriers en ligne.

Un agenda en ligne est pratique et commode pour plusieurs raisons :

On peut y accéder depuis n'importe quel endroit et n'importe quel appareil, il n'est donc pas nécessaire de transporter en permanence un objet parfois encombrant ;

Il peut être mis à jour, et maintenu à jour, en le connectant à d'autres programmes ;

Il peut être partagé avec d'autres personnes en ligne ou hors ligne via les réseaux privés et Bluetooth.

Le choix d'un agenda en ligne gratuit est aujourd'hui très large. La plupart des services de messagerie en ligne proposent un agenda intégré (Gmail, Apple Calendar, Microsoft Calendar). Cependant, d'autres "calendriers" tels que Facebook, iCal, etc. sont souvent utilisés en parallèle.

Grâce à Doodle, tu peux intégrer tes différents agendas en ligne et utiliser les informations enregistrées sur chacun d'entre eux, qui seront toujours mises à jour en temps réel, pour planifier de nouveaux événements avec le système de sondage de Doodle.

Connecte tes agendas en ligne à Doodle

Grâce à la fonction de connexion des calendriers, tu peux connecter plusieurs agendas en ligne à ton compte Doodle. Les agendas en ligne ainsi connectés seront automatiquement synchronisés par Doodle et seront donc toujours à jour. Comment connecter ton agenda en ligne ? Connecte-toi à ton profil Doodle - si tu n'en as pas encore, cela ne te prendra que quelques secondes - et rends-toi dans la rubrique "Agendas". Choisis le calendrier que tu veux connecter dans la liste.

Si tu n'utilises pas Google Calendar, Apple Calendar ou Microsoft Calendar, tu peux connecter gratuitement ton calendrier en ligne via l'URL (lien ICS). Selon le service que tu utilises, tu trouveras le lien ICS dans l'espace prévu à cet effet dans la section "calendrier" de ton service de messagerie.

Une fois que tu auras connecté ton calendrier, tu pourras consulter tes rendez-vous directement sur la vue du calendrier. Cela signifie que chaque fois que tu iras ouvrir un sondage, planifier un événement ou participer à une enquête à laquelle tu as été invité, tu n'auras pas besoin de consulter ton calendrier en ligne, car les événements précédemment saisis dans ton calendrier s'afficheront automatiquement sur le calendrier Doodle. Bien entendu, tu seras le seul à pouvoir consulter ton agenda et personne d'autre.

Essayer Doodle Aucune carte de crédit n'est requise

Modifier les paramètres d'un agenda en ligne déjà connecté

Dans le panneau de contrôle de ton profil, sous 'Calendriers', tu trouveras un aperçu des agendas en ligne qui ont été connectés jusqu'à présent et tu pourras accéder aux modifications. Si tu souhaites déconnecter un agenda déjà connecté, il te suffit de cliquer sur 'déconnecter' à côté de l'agenda en ligne que tu souhaites déconnecter et de confirmer.